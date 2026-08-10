Nga bác phương án ‘đóng băng’ xung đột với Ukraine

(VTC News) -

Trong cuộc phỏng vấn với TASS, Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin nhấn mạnh lập trường của Nga đối với cuộc xung đột tại Ukraine và cáo cuộc Tổng thống Volodymyr Zelensky làm leo thăng căng thẳng.

“Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần khẳng định không thể ‘đóng băng’ xung đột nếu không loại bỏ tận gốc nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng này. Rõ ràng là ông Zelensky hoàn toàn mất liên lạc với thực tế và đang cố gắng leo thang xung đột, gây bất mãn ngay cả trong số những quốc gia mà Kiev coi là đối tác”, ông Galuzin nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin. (Ảnh: TASS)

Ông Galuzin tiếp tục tuyên bố: “Chỉ riêng các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự đã cho thấy điều đó. Trong tháng 7 và 8, lực lượng Ukraine tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào những cơ sở phục vụ hoạt động của Tập đoàn Đường ống Caspi (CPC), vốn chủ yếu phục vụ lợi ích kinh tế của Kazakhstan”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ có phản ứng thích đáng, bao gồm cả Mỹ và các nước châu Âu có ảnh hưởng đến chính quyền Kiev.

Cùng thời điểm, Bộ Quốc phòng Nga thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát 2 khu định cư Vasyutinskoye và Toretskoye ở vùng Donetsk. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine không thừa nhận việc 2 khu định cư này đổi chủ và tờ Reuters chưa thể xác minh độc lập báo cáo từ chiến trường.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky xác nhận những thông tin trước đó về tên lửa đạn đạo đang được công ty Fire Point của Ukraine phát triển có thể sẵn sàng chiến đấu trong vòng 2 - 3 tháng.

“Nhiều bên không muốn Ukraine có tên lửa đạn đạo của riêng mình. Nga chắc chắn là nước đầu tiên. Nhưng ngay cả trên thế giới cũng không có nhiều người và công ty muốn xuất hiện một đối thủ cạnh tranh như Ukraine”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine lưu ý rằng việc nước này tự phát triển tên lửa đạn đạo hoặc hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo sẽ đồng nghĩa với sự xuất hiện của một đối thủ mạnh mới trên thị trường vũ khí.

Tên lửa đạn đạo FP-7 của Ukraine có thể được sử dụng để tập kích mục tiêu mặt đất, đang trải qua quá trình chứng nhận của Bộ Quốc phòng Ukraine. Đối với hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo, công ty Ukraine Fire Point đã công bố thời điểm dự kiến thực hiện vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo đầu tiên trong khuôn khổ dự án Freyja.