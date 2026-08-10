Công nghệ 10/8: Galaxy Z Fold8 Ultra lập kỷ lục đặt mua sớm chỉ sau 72 giờ

(VTC News) -

Galaxy Z Fold8 Ultra lập kỷ lục đặt hàng

Samsung đang chứng kiến thành công lớn với dòng Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 và Flip8. Tại Ấn Độ, chỉ trong 72 giờ sau khi mở bán, bộ ba này đã đạt hơn 271.000 đơn đặt hàng, bằng với con số mà thế hệ Fold7 và Flip7 cần tới 15 ngày mới đạt được.

Bộ ba Galaxy Z Fold8 và Flip8 - thế hệ điện thoại gập mới của Samsung. (Ảnh: Samsung)

Không chỉ ở Ấn Độ, các thị trường khác như Hàn Quốc và Mỹ cũng ghi nhận mức đặt hàng cao bất thường, cho thấy sức hút toàn cầu của thế hệ điện thoại gập mới. Samsung nhấn mạnh rằng Fold8 Ultra là sản phẩm chủ lực, thu hút phần lớn người dùng nâng cấp.

Ngoài ra, Samsung còn định hướng các thiết bị mới gắn liền với sức khỏe và thể chất. Hãng cho biết phần mềm và phần cứng trên Galaxy Z8 series sẽ hỗ trợ người dùng theo dõi các chỉ số sức khỏe, cảnh báo sớm và giúp điều chỉnh lối sống theo hướng phòng ngừa.

Tóm lại, Galaxy Z Fold8 Ultra không chỉ phá kỷ lục đặt hàng mà còn mở ra hướng đi mới cho Samsung, kết hợp công nghệ gập tiên tiến với các tính năng chăm sóc sức khỏe thông minh.

Máy tính bảng AI giá rẻ trên Amazon

Amazon đang bán Aiprotablet 10-inch Android 16 với mức giá chỉ 86 USD, giảm 39% so với giá gốc 140 USD. Đây là một thiết bị 2-trong-1 vừa là laptop vừa là tablet, tích hợp nhiều tính năng AI hiện đại.

Aiprotablet 10-inch Android 16 - thiết bị 2-trong-1 tích hợp AI, giá chỉ 86 USD trên Amazon. (Ảnh: Amazon)

Máy đi kèm đầy đủ phụ kiện như bàn phím không dây, chuột, bút cảm ứng, giá đỡ linh hoạt và miếng dán bảo vệ màn hình. Với Android 16, thiết bị hỗ trợ Gemini AI để tự động hóa tác vụ trong ứng dụng, đọc PDF, tóm tắt thông báo thông minh và thậm chí giải toán trực tiếp bằng tính năng “circle to search”.

Ngoài Aiprotablet, Amazon còn có nhiều lựa chọn khác như Colorroom 11-inch Android 16 AI Tablet, Popux Gemini AI Tablet, Tuohaitime 10-inch Tablet, và Wxunja Octa-Core AI Tablet, tất cả đều được tích hợp AI và có giá ưu đãi. Đây là cơ hội để sở hữu một thiết bị vừa phục vụ công việc vừa giải trí, với mức giá cực kỳ cạnh tranh.

Steam Deck nay hỗ trợ stream game PS Plus

Một ứng dụng mới mang tên Asobi: Remote Play vừa mở thử nghiệm công khai, cho phép người dùng Steam Deck, Steam Machine và thiết bị chạy SteamOS/Linux stream trực tiếp game từ dịch vụ PS Plus Premium mà không cần sở hữu PS5 hay mua PS Portal. Đây là bước tiến lớn, mở rộng khả năng chơi game PlayStation trên nhiều nền tảng.

Steam Deck nay có thể stream trực tiếp game PS Plus Premium mà không cần PS5. (Ảnh: Ichenzo)

Trong giai đoạn thử nghiệm, toàn bộ tính năng cao cấp như 60fps, HDR, haptics, 4K upscaling và điều chỉnh bitrate thủ công đều được mở miễn phí. Sau khi kết thúc, bản miễn phí sẽ giới hạn ở mức 1080p/30fps, còn gói trả phí chưa công bố giá chính thức. Người dùng chỉ cần tài khoản PSN với gói PS Plus Premium để trải nghiệm.

Điều này giúp game thủ có thể chơi các tựa game lớn như Final Fantasy VII Rebirth, GTA V, Resident Evil 4 ngay trên Steam Deck mà không cần đầu tư thêm phần cứng. Tuy Asobi không phải sản phẩm chính thức của Sony, nhưng nó mang đến lựa chọn tiết kiệm hơn so với PS Portal.