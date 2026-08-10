Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Tech Connect tại Australia

Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu diễn đàn khoa học tại Đại học Công nghệ Sydney.
Tổng hợp tin tức thế giới ngày 10/8, cập nhật diễn biến đáng chú ý về căng thẳng Iran - Mỹ, xung đột Nga - Ukraine và đợt nắng nóng gay gắt tại Mỹ.
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra đạt hơn 271.000 đơn đặt hàng tại Ấn Độ và hàng trăm ngàn đơn hàng khác trên toàn thế giới chỉ sau 72 giờ mở bán, vượt xa thế hệ trước.
Rau tiến vua gây ấn tượng bởi độ giòn đặc trưng và cả cái tên đặc biệt; nguồn gốc tên gọi của loại rau này khiến nhiều người tò mò.
Một nền giáo dục tiến bộ trước hết là nền giáo dục công bằng; và sự công bằng ấy phải được bảo vệ bằng kỷ cương, trách nhiệm và thái độ nhân văn với người học.
Iran khẳng định sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng danh sách các yêu cầu, bao gồm việc bồi thường thiệt hại do cuộc xung đột gây ra.
HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận Malaysia luôn gặp khó trước Việt Nam, nhưng tin đội nhà có thể tạo bất ngờ ở bán kết ASEAN Cup 2026.
Nga bác bỏ phương án "đóng băng" cuộc xung đột với Ukraine và tuyên bố mọi vấn đề chỉ được giải quyết khi toàn bộ nguyên nhân gốc rễ được giải quyết.
Theo Kyodo News, LĐBĐ Nhật Bản (JFA) đã tiến hành điều tra những trọng tài liên quan tới vụ "hối lộ tình dục" của LĐBĐ Hàn Quốc.
Ukraine và Nga ngày 9/8 cáo buộc lẫn nhau tiến hành các cuộc tấn công gây thương vong, khiến nhiều người thiệt mạng.
Quản trị xã hội hiện đại là tinh thần xuyên suốt Nghị quyết 18, hướng tới xây dựng Việt Nam quản trị hiệu quả, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc làm trung tâm.
Lưu Bị tin tưởng đặt Hoàng Trung ở vị trí tiên phong chủ lực nhưng với Mã Siêu lại luôn dè chừng, chỉ tận dụng danh tiếng chứ không giao quyền điều động đại quân.
Thị trường Trung Quốc từng là “gà đẻ trứng vàng” của các hãng xe Đức, nhưng nay đang trở thành gánh nặng khi doanh số và lợi nhuận liên tục suy giảm.
Cập nhật chi tiết giá vàng 9999 tại PNJ cùng nhiều thương hiệu khác trong nước hôm nay 10/8/2026.
Theo chuyên gia, nếu Nhà nước mua lại các dự án nhà ở thương mại không còn khả năng triển khai sẽ giúp hạn chế sự lãng phí tài nguyên đất và tăng nguồn cung nhà ở.
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