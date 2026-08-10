Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Tech Connect tại Australia

Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu diễn đàn khoa học tại Đại học Công nghệ Sydney.

Tổng hợp tin tức thế giới ngày 10/8, cập nhật diễn biến đáng chú ý về căng thẳng Iran - Mỹ, xung đột Nga - Ukraine và đợt nắng nóng gay gắt tại Mỹ.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra đạt hơn 271.000 đơn đặt hàng tại Ấn Độ và hàng trăm ngàn đơn hàng khác trên toàn thế giới chỉ sau 72 giờ mở bán, vượt xa thế hệ trước.

Rau tiến vua gây ấn tượng bởi độ giòn đặc trưng và cả cái tên đặc biệt; nguồn gốc tên gọi của loại rau này khiến nhiều người tò mò.

Một nền giáo dục tiến bộ trước hết là nền giáo dục công bằng; và sự công bằng ấy phải được bảo vệ bằng kỷ cương, trách nhiệm và thái độ nhân văn với người học.