(VTC News) -

Giá cà phê Robusta và Arabica cùng tăng

Đóng cửa phiên giao dịch 4/8, giá cà phê trực tuyến Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tiếp tục tăng 68 USD (+1,8%) lên 3.854 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giá tăng 69 USD/tấn (+1,82%) đạt 3.853 USD/tấn. Các kỳ hạn khác giá tăng từ 1,68% - 1,81%.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 tăng 4,6 US cent/pound (+1,44%) lên mức 324,1 US cent/pound. Giá cà phê giao tháng 12/2026 tăng 4,1 US cent/pound (+1,35%) đạt 308,8 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá tăng từ 0,92% - 1,27%.

Giá cà phê Robusta và Arabica đồng loạt tăng. (Ảnh: Business Today)

Bảng giá cà phê trên các sàn quốc tế, tính đến sáng 5/8/2026 (giờ Việt Nam)

Loại cà phê / Sàn giao dịch Kỳ hạn giao hàng Giá chốt phiên Mức tăng Robusta (Sàn London) Tháng 9/2026 3.854 USD/tấn +1,8% Tháng 11/2026 3.853 USD/tấn +1,82% Arabica (Sàn New York) Tháng 9/2026 324,1 US cent/pound +1,44% Tháng 12/2026 308,8 US cent/pound +1,35%

Nguyên nhân giá cà phê tăng

Theo Barchart, giá cà phê hôm nay đồng loạt tăng do hoạt động mua bù vị thế bán khống xuất hiện sau khi dự báo có khả năng mưa bất ngờ tại Minas Gerais, vùng trồng cà phê lớn nhất của Brazil, điều này có thể làm trì hoãn thêm vụ thu hoạch cà phê của nước này.

Còn theo Reuters, giá cà phê cũng được hỗ trợ bởi nguồn cung vẫn trong tình trạng khan hiếm. Các nhà giao dịch cho biết lượng hàng tồn kho trên sàn đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 31/1/2024.

Tính đến ngày 3/8, lượng cà phê trên sàn ICE đạt 260.720 bao, giảm so với 292.810 bao của một tuần trước và thấp hơn đáng kể so với 760.529 bao ghi nhận cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn tin từ trang Notícias Agrícolas cho hay, dù điều kiện thời tiết tại các vùng sản xuất chính của Brazil đã được cải thiện trong thời gian gần đây, tạo điều kiện thuận lợi cho vụ thu hoạch, thị trường vẫn theo dõi sát sao diễn biến nhiệt độ trong mùa đông.

Khả năng xảy ra các đợt không khí lạnh trong những tuần tới khiến nhà giao dịch duy trì tâm lý thận trọng. Bởi, bất kỳ nguy cơ sương giá nào cũng có thể gây ra biến động giá mạnh.

Một yếu tố khác hỗ trợ giá cà phê là nguồn cung cà phê chất lượng cao vẫn khá hạn chế. Nông dân Brazil bán hàng chậm, chủ yếu thực hiện các giao dịch nhỏ lẻ ở mặt bằng giá hiện tại, đồng thời kỳ vọng sẽ có thêm cơ hội bán với giá tốt hơn trong nửa cuối năm. Chiến lược này làm giảm lượng cà phê sẵn có trên thị trường, qua đó hỗ trợ giá kỳ hạn phục hồi.