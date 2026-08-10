HLV Malaysia: Khó thắng tuyển Việt Nam đã thành thói quen

(VTC News) -

Ngày 8/8, Malaysia đánh bại Philippines với tỷ số 1-0, qua đó giành ngôi nhì bảng B và đoạt vé vào bán kết ASEAN Cup 2026, nơi họ chạm trán đương kim vô địch Việt Nam. Huấn luyện viên tạm quyền Tan Cheng Hoe thừa nhận Malaysia thường gặp khó khăn mỗi khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam, nhưng tin rằng các học trò có thể tạo bất ngờ.

“Giành chiến thắng trước Việt Nam luôn là điều khó khăn, đó gần như đã trở thành điều quen thuộc. Nhưng chúng tôi phải tin tưởng vào chính mình. Hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục đến sân thật đông bởi sự cổ vũ của họ có thể tiếp thêm động lực cho các cầu thủ”, HLV Malaysia nói.

HLV Tan Cheng Hoe hiểu rằng đội bóng trẻ của ông bị đánh giá thấp hơn đối thủ, nhưng “Hổ Mã Lai” không hề e ngại khi chuẩn bị bước vào hai lượt trận bán kết.

Malaysia đánh bại Philippines với tỷ số 1-0, qua đó giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Malaysia NT)

“Chúng tôi biết Việt Nam là ứng viên sáng giá tại giải đấu này, nhưng chúng tôi cũng có tham vọng tiến xa hơn. Chúng tôi cần nghiên cứu và phân tích những trận đấu gần đây của họ, nâng cao cường độ thi đấu và cải thiện khả năng đối phó với áp lực”, HLV Tan Cheng Hoe cho biết.

Nhà cầm quân này cũng thừa nhận Malaysia vẫn còn nhiều điều cần cải thiện sau màn trình diễn có phần căng thẳng trước Philippines, đặc biệt là khả năng tạo ra cơ hội cũng như cách ứng phó với những yêu cầu cao về thể lực trong trận đấu.

Tuy nhiên, ông tự hào về cách đội hình trẻ của Malaysia vượt qua quá trình chuẩn bị đầy khó khăn để giành vé vào bán kết. Đây là thành tích mà không nhiều người tin họ có thể làm được trước khi giải đấu bắt đầu.

“Ngay từ đầu, quá trình chuẩn bị của chúng tôi đã không diễn ra suôn sẻ. Nhưng nhờ khát khao của các cầu thủ, niềm tin họ dành cho nhau, cùng sự hướng dẫn không ngừng từ ban huấn luyện, chúng tôi đã lọt vào bán kết”, nhà cầm quân 58 tuổi nói.

Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe hoàn thành mục tiêu ở lượt trận cuối với chiến thắng 1-0 trước Philippines để giành tấm vé đi tiếp. Pavithran Gunalan ghi bàn duy nhất trong trận đấu. Ở vòng bảng, Malaysia từng thắng Myanmar 2-1 rồi vượt qua Lào 4-0, trước khi thất bại trước Thái Lan.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đứng đầu bảng A với thành tích bất bại. Thầy trò HLV Kim Sang-sik khởi đầu ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng đậm 7-0 trước Timor Leste, sau đó hòa Singapore 0-0 và đánh bại Indonesia với tỷ số 3-0.

Trong 10 năm qua, Việt Nam không thua Malaysia (thắng 9, hòa 1). Malaysia từng đánh bại đội tuyển Việt Nam 4-0 ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 nhưng bị xử thua ngược 0-3 vì sử dụng cầu thủ nhập tịch gian lận.

Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026, trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra tối 16/8. Cuộc tái đấu giữa 2 đội được tổ chức trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 19/8.