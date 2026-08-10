Hà Nội sáp nhập 2 sở, thành lập mới Sở Ngoại vụ

(VTC News) -

Sáng 10/8, tại kỳ họp chuyên đề HĐND TP Hà Nội, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố.

Theo nghị quyết, Hà Nội thành lập Sở Xây dựng Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội vào Sở Xây dựng Hà Nội.

Thành phố thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao.

Hà Nội đồng thời thành lập Sở Ngoại vụ và tổ chức lại Văn phòng UBND thành phố.

Quang cảnh kỳ họp.

Trước đó, UBND TP Hà Nội có tờ trình gửi HĐND thành phố về việc thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố.

Theo tờ trình, Hà Nội dự kiến sẽ sáp nhập 1 số sở ngành và tổ chức lại Văn phòng UBND TP Hà Nội.

Theo đó, Hà Nội sẽ thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Sở Xây dựng.

Về phương án sắp xếp, tờ trình đề xuất phương án sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Sở Xây dựng. Sở Xây dựng (mới) có 14 phòng chuyên môn (giảm 11 phòng, tỷ lệ 44%), 6 đơn vị sự nghiệp công lập (trong đó tiếp tục sắp xếp 3 đơn vị theo lộ trình).

Về biên chế, Sở Xây dựng mới sau thành lập sẽ có 528 công chức (bằng tổng biên chế giao cho 2 sở trước sáp nhập). 431 viên chức (bằng tổng biên chế giao cho các đơn vị sự nghiệp của 2 sở trước sáp nhập).

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội mới sẽ có 260 lao động hợp đồng.

Tờ trình của UBND TP Hà Nội cũng đề xuất phương án thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao.

Về cơ cấu tổ chức, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội sau thành lập sẽ có 10 phòng chuyên môn (giảm 3 phòng, tỷ lệ 23,1%) và 14 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 2 đơn vị sự nghiệp, tỷ lệ 12,5%).

Cũng theo nội dung tờ trình, Hà Nội dự kiến sẽ thành lập Sở Ngoại vụ mới trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản... có liên quan từ Văn phòng UBND TP.

Về cơ cấu tổ chức, sở sẽ có 4 phòng, 45 công chức và 8 hợp đồng lao động.

Về trụ sở, trước mắt Sở Ngoại vụ đề xuất được tạm thời sử dụng trụ sở tại số 43 Lý Thái Tổ để đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Về tổ chức lại Văn phòng UBND thành phố, theo tờ trình, sau tổ chức, dự kiến UBND TP Hà Nội sẽ chỉ còn 8 phòng chuyên môn.

Về biên chế, Văn phòng UBND TP Hà Nội sẽ có 141 công chức (đã chuyển 30 công chức sang Sở Ngoại vụ); 116 viên chức, 46 hợp đồng lao động.