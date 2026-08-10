Quốc hội Việt Nam mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Quốc hội Lào

Điều hành phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xaysomphone Phomvihane, đã từ trần ngày 8/8/2026. Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xaysomphone Phomvihane là một nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, người có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng Lào cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào.