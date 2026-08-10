  • logo
Xuất bản ngày 10/08/2026 09:33 AM
Xuất bản ngày 10/08/2026 09:33 AM

Quốc hội Việt Nam mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Quốc hội Lào

Viên Minh
Viên Minh
(VTC News) -

Sáng 10/8, trước khi bắt đầu nội dung Phiên thảo luận ở hội trường về dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi), Quốc hội dành phút mặc niệm Chủ tịch Quốc hội Lào.

Quốc hội Việt Nam mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Quốc hội Lào - 1

Ngày 10/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, trước khi bắt đầu phiên thảo luận tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xaysomphone Phomvihane.

Quốc hội Việt Nam mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Quốc hội Lào - 2

Điều hành phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xaysomphone Phomvihane, đã từ trần ngày 8/8/2026. Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xaysomphone Phomvihane là một nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, người có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng Lào cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Quốc hội Việt Nam mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Quốc hội Lào - 3

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane là nhà lãnh đạo có vai trò quan trọng trong việc kế thừa, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào. “Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với đất nước Lào và quan hệ Việt Nam - Lào”, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ.

Quốc hội Việt Nam mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Quốc hội Lào - 4

Để tỏ lòng thương tiếc Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang đồng chí Xaysomphone Phomvihane theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày, từ ngày 10-11/8/2026.

Quốc hội Việt Nam mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Quốc hội Lào - 5

Sau đó các đại biểu Quốc hội đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Quốc hội Việt Nam mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Quốc hội Lào - 6

Các đại biểu Quốc hội dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Quốc hội Việt Nam mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Quốc hội Lào - 7

Các đại biểu Quốc hội đã dành 1 phút tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane tại hội trường Diên Hồng sáng 10/8.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
XSTV 7/8 - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay ngày 7/8/2026
XSTV 7/8 - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay ngày 7/8/2026
Vietlott 7/8 - Kết quả xổ số Vietlott 7/8 - Xổ số Vietlott Mega 6/45 thứ Sáu
Vietlott 7/8 - Kết quả xổ số Vietlott 7/8 - Xổ số Vietlott Mega 6/45 thứ Sáu
XSMB 7/8 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 7/8/2026
XSMB 7/8 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 7/8/2026
XSNT 7/8 - Kết quả XSNT hôm nay thứ Sáu ngày 7/8/2026
XSNT 7/8 - Kết quả XSNT hôm nay thứ Sáu ngày 7/8/2026
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm