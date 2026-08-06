Giá cà phê hôm nay 6/8: Tiếp tục tăng, Robusta cao nhất 1 tuần

(VTC News) -

Giá cà phê tiếp tục tăng, Robusta cao nhất 1 tuần

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/8, trên sàn London,giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tiếp tục tăng 37 USD/tấn (+0,96%) so với phiên trước đó, lên mức 3.891 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 31 USD/tấn (+0,8%), đạt 3.884 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 tăng 2,8 US cent/pound (+0,86%) lên 326,9 US cent/pound. Giá cà phê giao tháng 12/2026 tăng 2,65 US cent/pound (+0,86%) đạt mức 311,45 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá tăng từ 0,51% - 0,88%.

Giá cà phê thế giới tiếp tục tăng. (Ảnh: Barchart)

Nguyên nhân giá cà phê tăng

Theo Barchart, giá cà phê thế giới tiếp tục đà tăng, trong đó Robusta lên mức cao nhất trong một tuần.

Đà tăng của cà phê Robusta được hỗ trợ bởi dự báo lượng mưa tại khu vực Tây Nguyên của Việt Nam, vùng trồng cà phê trọng điểm của cả nước, có xu hướng giảm. Mùa mưa ở Tây Nguyên thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, nguy cơ thiếu mưa làm dấy lên lo ngại về điều kiện sinh trưởng của cây cà phê.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica tiếp tục được nâng đỡ bởi tiến độ thu hoạch chậm tại Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới.

Tính đến ngày 31/7, thu hoạch của các thành viên hợp tác xã Cooxupe hoàn thành 67,3%, sản lượng niên vụ 2026, tăng so với mức 58,3% của một tuần trước. Tuy nhiên, tiến độ này thấp hơn so với tốc độ 74,2% của cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, hãng tư vấn Safras & Mercado cho biết tính đến ngày 15/7, Brazil mới thu hoạch được 64% sản lượng cà phê niên vụ 2026-2027, thấp hơn mức 77% cùng kỳ năm trước và thấp hơn mức trung bình 5 năm là 70%.

Lượng tồn kho cà phê Robusta gia tăng tiếp tục gây áp lực lên giá. Tồn kho Robusta được chứng nhận trên sàn ICE tăng lên mức cao nhất trong 4,25 tháng là 4.254 lô vào ngày 22/7, nhưng sau đó giảm nhẹ xuống còn 4.206 lô trong phiên thứ Tư.

Ngược lại, một yếu tố tích cực đối với giá cà phê Arabica là lượng tồn kho Arabica của ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2,5 năm, chỉ còn còn 251.417 bao trong phiên thứ Tư.

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt 11,88 triệu bao trong tháng 6/2026, tăng nhẹ so với mức 11,84 triệu bao của cùng kỳ năm 2025.