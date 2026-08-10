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Xuất bản ngày 10/08/2026 09:48 AM
Xuất bản ngày 10/08/2026 09:48 AM

Thủ tướng Lê Minh Hưng viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Sáng 10/8, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đến viếng, ghi sổ tang Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane tại Đại sứ quán Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và nhân dân Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và nhân dân Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi sổ tang, viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi sổ tang, viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi sổ tang, viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi sổ tang, viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Link: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-le-minh-hung-vieng-chu-tich-quoc-hoi-lao-xaysomphone-phomvihane-post1129185.vnp

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