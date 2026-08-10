Thủ tướng Lê Minh Hưng viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

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Top xe đa dụng cỡ nhỏ đáng mua trong tầm giá dưới 800 triệu đồng Một số mẫu xe đa dụng cỡ nhỏ trong tầm ngân sách dưới 800 triệu đồng nổi bật với thiết kế cứng cáp và động cơ mạnh mẽ.

Điểm chuẩn Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2026 cao nhất 27,09 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2026, ngành Tổ chức hoạt động nghệ thuật có điểm cao nhất với 27,09, phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Hà Nội miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố với 10 giám đốc sở HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết miễn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND TP Hà Nội với 10 giám đốc sở và chánh thanh tra thành phố.

Báo Indonesia khuyên HLV đội nhà noi gương ông Kim Sang-sik Chuyên gia Indonesia cho rằng HLV John Herdman cần hiểu hơn về bóng đá Đông Nam Á, trong khi báo chí nước này khuyên ông nên học hỏi HLV Kim Sang-sik của Việt Nam.

Vụ xả súng Thái Lan: Nghi phạm học dùng vũ khí 2 năm, không biểu hiện bất thường Nam sinh 14 tuổi bị cáo buộc thực hiện vụ xả súng chết người tại trường học ở ngoại ô Bangkok bắt đầu học sử dụng vũ khí khoảng 1-2 năm, theo nhà chức trách.

1 chỉ vàng 9999 Mi Hồng hôm nay 10/8/2026 giá bao nhiêu? Những thông tin chi tiết về giá vàng 9999 tại Mi Hồng và các thương hiệu lớn tại Việt Nam hôm nay 10/8/2026 sẽ được cập nhật trong bài viết sau đây.

Nói bắn nước bọt vào người khác: Khó xử cả hai Ông thợ cắt tóc cứ ghé mặt tôi mà nói, nước bọt văng trúng môi tôi; vì được giáo dục là không nên làm người khác khó xử nên tôi không thể rút ngay khăn tay ra lau.

Bảng giá xe Honda City mới nhất tháng 8/2026 Bài viết dưới đây cập nhật giá xe Honda City, giá lăn bánh chi tiết từng phiên bản mới nhất tháng 8/2026.

Xe ô tô nhập khẩu tăng kỷ lục, xe lắp ráp có dấu hiệu chững lại Thị trường xe ô tô nhập khẩu tại Việt Nam bước sang nửa cuối năm 2026 với đà tăng trưởng kỷ lục, khi các doanh nghiệp liên tục đẩy mạnh đưa xe nguyên chiếc về nước.

Thêm trường thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM công bố điểm chuẩn 2026 Ngày 10/8, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố điểm chuẩn năm 2026 cho các ngành đào tạo, dao động từ 50 đến 73 điểm.

Cuộc sống làm bố đơn thân của nam thần bí ẩn nhất màn ảnh Hoa ngữ Sau nhiều năm công khai chuyện có con, đến nay ở tuổi 50, mỹ nam lạnh lùng, bí ẩn nhất Cbiz - diễn viên Trần Khôn vẫn chọn cuộc sống làm bố đơn thân.

Thiếu tướng Cao Minh Huyền làm Cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh Thiếu tướng Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai được điều động giữ chức vụ Cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ làm Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai Đại tá Trịnh Khắc Cường, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Giá cà phê hôm nay 10/8: Neo ở mức cao Giá cà phê hôm nay 10/8 trên thị trường quốc tế không biến động song vẫn duy trì ở mức cao.