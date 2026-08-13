Dữ liệu địa điểm: 'Mỏ vàng' mới của nền kinh tế số

Tình yêu của người Anh dành cho trà không đơn thuần do thói quen ẩm thực, mà là sự hòa quyện của lịch sử cùng nhiều yếu tố văn hóa, địa lý.
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Hành trình của Quán quân Hùng biện tiếng Nhật Đào Nguyễn Hà Anh, cô gái đã mất một chân vì căn bệnh ung thư xương nhưng không từ bỏ giấc mơ chinh phục chân trời mới.
Lực lượng cảnh sát cơ động và cảnh khuyển được huy động tuần tra, kiểm tra xung quanh trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.
29 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Đồng Nai được truy điệu, an táng; 19 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện gửi giám định ADN để xác định danh tính từng liệt sĩ.
Theo chia sẻ từ NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, NSƯT Kiều Thanh làm đơn xin nghỉ từ giữa năm 2026.
Sáng 13/8, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Hội nghị bàn tròn Doanh nghiệp Việt Nam-New Zealand.
Sáng 13/8, Toàn quyền Cindy Kiro đã chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới New Zealand.
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