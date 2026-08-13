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Vì sao người Anh thích uống trà hơn cà phê? Tình yêu của người Anh dành cho trà không đơn thuần do thói quen ẩm thực, mà là sự hòa quyện của lịch sử cùng nhiều yếu tố văn hóa, địa lý.

Dữ liệu địa điểm: 'Mỏ vàng' mới của nền kinh tế số Dữ liệu địa điểm đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, từ giao thông, đô thị đến thương mại và các dịch vụ thiết yếu.

Podcast: Chiếc cánh đơn 'bay' đến tương lai Hành trình của Quán quân Hùng biện tiếng Nhật Đào Nguyễn Hà Anh, cô gái đã mất một chân vì căn bệnh ung thư xương nhưng không từ bỏ giấc mơ chinh phục chân trời mới.

Huy động cảnh khuyển tuần tra an ninh tại điểm thi lại ở Tuyên Quang Lực lượng cảnh sát cơ động và cảnh khuyển được huy động tuần tra, kiểm tra xung quanh trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Xúc động lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại TP Đồng Nai 29 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Đồng Nai được truy điệu, an táng; 19 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện gửi giám định ADN để xác định danh tính từng liệt sĩ.

NSƯT Kiều Thanh 'Phía trước là bầu trời' nghỉ việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội Theo chia sẻ từ NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, NSƯT Kiều Thanh làm đơn xin nghỉ từ giữa năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Hội nghị Doanh nghiệp New Zealand-Việt Nam Sáng 13/8, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Hội nghị bàn tròn Doanh nghiệp Việt Nam-New Zealand.

Toàn quyền Cindy Kiro chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Sáng 13/8, Toàn quyền Cindy Kiro đã chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới New Zealand.

Sốt rét ác tính tái xuất hiện sau hơn một năm rời châu Phi Bệnh viện Bạch Mai liên tiếp cứu người sốt rét ác tính từ châu Phi và chuyển thuốc Artesunate hơn 1.700 km xuyên đêm để cứu người bệnh nguy kịch tại TP.HCM.

Đường 1.200 tỷ đồng ở Hà Nội tối om, dân phải dùng đèn pin dò đường Tuyến đường Nguyễn Thế Rục - Hồng Tiến vốn đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng thường xuyên chìm trong bóng tối về đêm, người dân phải dùng đèn pin khi đi bộ, đạp xe.

Uất ức khi bố mẹ chia tài sản bằng nhau dù anh trai phá của, mê cờ bạc Bố mẹ nghĩ họ rất công bằng khi chia cho tôi và anh trai phần tài sản bằng nhau, nhưng tôi thấy bất công vô cùng vì anh đã tiêu tán vô số tiền của vì thói cờ bạc.

Tin nóng thế giới hôm nay 13/8: Rơi trực thăng Apache, 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng Tổng hợp tin thế giới ngày 13/8, cập nhật diễn biến đáng chú ý về động thái của Nga, Thư ký báo chí Nhà Trắng từ chức, rơi trực thăng quân sự...

Khu công nghiệp tiết kiệm hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhờ vận hành thông minh Một khu công nghiệp đã tiết kiệm 18% chi phí vận hành và xử lý sự cố nhanh hơn 30% sau khi ứng dụng nền tảng số.

Diễn viên Kiều Thanh giờ ra sao sau những phát ngôn gây tranh cãi? Diễn viên Kiều Thanh khiến khán giả tiếc nuối khi không còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh Việt.