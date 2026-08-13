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Xuất bản ngày 13/08/2026 01:30 PM
Xuất bản ngày 13/08/2026 01:30 PM

Dữ liệu địa điểm: 'Mỏ vàng' mới của nền kinh tế số

(VTC News) -

Dữ liệu địa điểm đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, từ giao thông, đô thị đến thương mại và các dịch vụ thiết yếu.

Mạnh Hùng
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