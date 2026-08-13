Xúc động lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại TP Đồng Nai

Ngày 13/8, tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân TP Đồng Nai tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 29 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh, được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn xã Minh Đức, xã Lộc Tấn và phường Lộc Ninh.
Dự lễ có Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đồng Nai; Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 7 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và TP Đồng Nai.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, từ tháng 7 đến tháng 8/2026, cán bộ, chiến sĩ Đội K72, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đồng Nai tìm kiếm, quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức và 2 hài cốt liệt sĩ tại phường Lộc Ninh.
Trong ngày đầu thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Đội K76 tìm kiếm, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Lộc Tấn. Kết quả trên thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm và sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, đưa đồng đội trở về.
Do chiến tranh diễn ra ác liệt, kéo dài hàng chục năm, địa hình, địa vật có nhiều thay đổi, 29 hài cốt liệt sĩ được truy điệu, an táng trong đợt này chưa xác định được danh tính, quê quán.
Cùng với các hài cốt, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật như bình tông, dép cao su, võng, tăng, ảnh chân dung, ảnh gia đình, đồng hồ, huy hiệu, lọ thuốc, lược và một cây bút khắc dòng chữ “Tiến Quy”.
Những kỷ vật còn lại sau hàng chục năm là những dấu tích gắn với cuộc đời, tuổi trẻ của các liệt sĩ, đồng thời cung cấp thêm manh mối phục vụ quá trình xác định danh tính, quê quán và thân nhân.
Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, bày tỏ niềm xúc động và tri ân trước sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.
Theo bà Hoàng, chiến tranh đã lùi xa nhưng những mất mát, đau thương vẫn còn hiện hữu trong nhiều gia đình và ký ức của dân tộc. Đón các liệt sĩ trở về, an nghỉ trong lòng đất mẹ là “mệnh lệnh từ trái tim”, đồng thời là trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Lãnh đạo TP Đồng Nai cho biết những năm qua, Đảng bộ, chính quyền thành phố xác định công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và chăm lo các công trình ghi công là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Từ năm 2002 đến năm 2026, cán bộ, chiến sĩ Đội K72, Bộ CHQS TP Đồng Nai đã khảo sát, tìm kiếm tại hàng nghìn vị trí, vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ và quy tập được 4.038 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh.
Trong số 29 hài cốt liệt sĩ được truy điệu, an táng lần này, có 19 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện gửi giám định ADN. TP Đồng Nai sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng thu nhận mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính để đối chiếu.
Việc này nhằm từng bước xác định danh tính, tìm lại tên và quê hương cho các liệt sĩ, đáp ứng niềm mong mỏi của thân nhân, gia đình. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ Đội K72 và Đội K76 tiếp tục rà soát, xác minh thông tin, khảo sát, mở rộng địa bàn tìm kiếm, không bỏ qua các nguồn tin, dấu vết và cơ hội xác định vị trí hài cốt liệt sĩ còn nằm lại trên các chiến trường năm xưa.
Sau lễ truy điệu, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghi thức an táng 29 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước. Các liệt sĩ từ đây yên nghỉ bên đồng chí, đồng đội, trong sự chăm sóc, tri ân và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân TP Đồng Nai.
Bình luận