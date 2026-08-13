Xúc động lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại TP Đồng Nai

Theo bà Hoàng, chiến tranh đã lùi xa nhưng những mất mát, đau thương vẫn còn hiện hữu trong nhiều gia đình và ký ức của dân tộc. Đón các liệt sĩ trở về, an nghỉ trong lòng đất mẹ là “mệnh lệnh từ trái tim”, đồng thời là trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc.