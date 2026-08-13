Tin nóng thế giới hôm nay 13/8: Rơi trực thăng Apache, 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 13/8, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt sẽ rời nhiệm sở vào cuối tháng 8, vụ rơi trực thăng Apache khiến 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, Trung Quốc và Indonesia hoàn tất tập trận trên biển và Nga ra lệnh bắt giữ vắng mặt một công dân Mỹ bị cáo buộc tham gia lực lượng vũ trang Ukraine.

Nga ra lệnh bắt giữ cháu trai của một Tổng thống Mỹ

Ngày 13/8, Tòa án quận Basmanny ở Moskva ra phán quyết bắt giữ vắng mặt công dân Mỹ Conor Kennedy, cháu của Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, với cáo buộc tham gia lực lượng vũ trang Ukraine với tư cách lính đánh thuê.

Theo TASS, Conor Kennedy bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế và có thể đối mặt với mức án 7-10 năm tù nếu bị kết tội. Trước đó, ông cho biết đã trở về từ Ukraine vào tháng 10/2022 sau khi tham gia các hoạt động chiến đấu tại khu vực Kharkov trong thành phần Quân đoàn Quốc tế.

Luật sư của Conor Kennedy kháng cáo nhưng tòa phúc thẩm Nga giữ nguyên phán quyết của tòa cấp dưới.

Conor Kennedy

Tai nạn trực thăng ở Texas, 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng

Ngày 12/8, một trực thăng quân sự AH-64 Apache thuộc căn cứ Fort Hood rơi xuống cánh đồng ở hạt Bell, bang Texas, khiến 2 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Căn cứ Fort Hood xác nhận vụ tai nạn và cho biết danh tính các quân nhân được giữ kín trong vòng 24 giờ sau khi thông báo cho người thân. Phòng điều tra tội phạm của căn cứ đang dẫn đầu cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc. Giới chức cho biết không có thương vong khác được ghi nhận.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trung Quốc và Indonesia hoàn tất tập trận trên biển

Ngày 12/8, Hải quân Trung Quốc và Indonesia hoàn tất các nội dung diễn tập theo kế hoạch, khép lại cuộc tập trận phối hợp trên biển giữa hai nước.

Tàu hộ vệ tên lửa Hồng Hà số hiệu 523 của Hải quân Trung Quốc và tàu hộ vệ KRI I Gusti Ngurah Rai của Hải quân Indonesia tham gia diễn tập các nội dung gồm thông tin liên lạc trên biển, cơ động đội hình, tiếp tế trên biển và nghi thức tách đội hình.

Chiến khu miền Đông Trung Quốc cho biết cuộc tập trận thể hiện mong muốn và năng lực của hai bên trong việc tăng cường hợp tác thực chất, cùng nhau gìn giữ hòa bình và ổn định khu vực.

Bầu trời Tây Ban Nha đổi màu

Chiều tối 12/8 (giờ địa phương), bầu trời tại khu vực phía bắc Tây Ban Nha bị bao phủ hoàn toàn bởi bóng tối khi hiện tượng nhật thực toàn phần đi qua. Sự kiện thu hút khoảng 6 triệu du khách đổ về các vùng nông thôn nằm trên đường đi của bóng tối quét qua bán đảo Iberia và quần đảo Balearic.

Nhật thực toàn phần khiến phía Bắc Tây Ban Nha và Iceland tối đen giữa ban ngày. (Ảnh: Reuters)

Trước khi di chuyển đến Tây Ban Nha, dải nhật thực toàn phần đã đi qua khu vực phía tây Iceland. Mặc dù thời tiết tại thủ đô Reykjavik có nhiều mây gây cản trở tầm nhìn, bóng tối bao trùm của nhật thực vẫn hiện rõ. Tại các vùng ven biển phía tây, thời tiết quang đãng hơn cho phép người dân và du khách quan sát trọn vẹn hiện tượng kéo dài hơn hai phút. Quốc gia bắc Âu với khoảng 400.000 dân đã đón khoảng 80.000 du khách quốc tế đến trong sự kiện hiếm có này.

Nhật thực toàn phần hôm 12/8 đánh dấu khởi đầu cho chuỗi ba hiện tượng thiên văn liên tiếp diễn ra tại khu vực bán đảo Iberia, bao gồm đợt nhật thực toàn phần tiếp theo dự kiến vào tháng 8/2027 và nhật thực hình vòng nhẫn vào tháng 1/2028. Lần gần nhất khu vực ghi nhận nhật thực toàn phần là từ năm 1912.