NSƯT Kiều Thanh 'Phía trước là bầu trời' nghỉ việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội

(VTC News) -

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội xác nhận NSƯT Kiều Thanh đã nghỉ việc ở nhà hát. Nữ nghệ sĩ làm đơn xin nghỉ từ tháng 7/2026.

Diễn viên Kiều Thanh.

Nhắc đến Kiều Thanh, khán giả không thể quên nhân vật Trà đầy gai góc, bất cần nhưng cũng chất chứa nhiều góc khuất trong Phía trước là bầu trời.

Vai diễn của cô tạo được ấn tượng bởi nét sắc sảo, đanh đá. Bước ra từ phim đầu tay, diễn viên nổi tiếng hơn, được nhiều khán giả gọi bằng biệt danh của nhân vật. Sau bộ phim, cô tiếp tục đạt nhiều thành công trong Dòng sông phẳng lặng, Khi đàn chim trở về, Những giấc mơ dài, Bảy ngày và một đời, Nhà có ba chị em gái...

Trước đó, nữ diễn viên sinh năm 1981 được đạo diễn Lê Hoàng mời đóng phim Gái nhảy. Bộ phim từng đoạt doanh thu kỷ lục năm 2003 cách đây 20 năm.

Nổi tiếng từ rất sớm, Kiều Thanh về đầu quân cho Nhà hát Kịch Hà Nội. Cô từng là diễn viên đinh của nhà hát, tham gia nhiều vở diễn. Kiều Thanh cũng là một trong những diễn viên trẻ nhất được phong danh hiệu NSƯT vào năm 2016.

Từng chia sẻ với truyền thông, NSƯT Kiều Thanh thổ lộ muốn dành thời gian làm một “bà nội trợ vui vẻ” và chăm sóc sức khỏe cho người bạn đời. Thay vì đóng phim truyền hình ròng rã, cô duy trì đam mê qua các đêm diễn tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Vai Trà trong “Phía trước là bầu trời” làm nên tên tuổi của Kiều Thanh.

Bên cạnh sự nghiệp, Kiều Thanh cũng từng gây tranh luận vì chuyện đời tư. Năm 2019, cô vướng lùm xùm khi thừa nhận chung sống với người chưa ly hôn vợ. Giấu kín danh tính bố của con trai nhiều năm vì vậy những chia sẻ của Kiều Thanh khiến cư dân mạng tranh cãi.

Theo lời kể của chính Kiều Thanh, người bạn đời của cô chưa ly hôn với vợ và cô cũng không yêu cầu điều đó. Mối quan hệ hiện tại của cô và vợ cả và hai con riêng tốt đẹp. Họ thỉnh thoảng vẫn đi du lịch cùng nhau, thậm chí tặng quà.

Thời gian qua, Kiều Thanh cũng “mất tích” khỏi màn ảnh Việt. Cô chọn cuộc sống kín tiếng về đời tư lẫn sự nghiệp.