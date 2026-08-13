Bầu trời Tây Ban Nha đổi màu ngoạn mục khi nhật thực toàn phần xuất hiện

(VTC News) -

Chiều tối 12/8 (giờ địa phương), bầu trời tại khu vực phía bắc Tây Ban Nha bị bao phủ hoàn toàn bởi bóng tối khi hiện tượng nhật thực toàn phần đi qua. Sự kiện thu hút khoảng 6 triệu du khách đổ về các vùng nông thôn nằm trên đường đi của bóng tối quét qua bán đảo Iberia và quần đảo Balearic.

Tại vùng Buitrago de Lozoya ở phía bắc thủ đô Madrid (Tây Ban Nha), đám đông quan sát đã reo hò khi mặt trời dần bị che khuất vào lúc 20h30. Hiện tượng hạt Baily, những điểm sáng chói của ánh sáng mặt trời ló rạng qua các thung lũng trên mặt trăng, xuất hiện trên đường chân trời trong khoảng thời gian kéo dài gần một phút. Nhiều người xem mô tả khoảnh khắc màu sắc bầu trời chuyển đổi từ tối sầm sang rực rỡ như bình minh và hoàng hôn mang lại trải nghiệm thị giác ấn tượng.

Diego Fernandez, một nhà kinh tế học 32 tuổi, chia sẻ với Reuters cảm giác nhìn thấy màu sắc quay trở lại từng chút một sau thời điểm nhật thực toàn phần diễn ra “đầy kỳ diệu”.

“Ban đầu là sắc đỏ, sau đó đến sắc xanh, giống hệt như cảnh bình minh và hoàng hôn nối tiếp nhau, hoàn toàn đánh lừa thị giác con người“, Diego nói.

Nhật thực toàn phần khiến phía Bắc Tây Ban Nha và Iceland tối đen giữa ban ngày. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, ông Rafael Jiménez, 50 tuổi, một cư dân Madrid, mô tả trải nghiệm này giống như một cảnh phim khoa học viễn tưởng: “Khung cảnh diễn ra kỳ lạ khi mọi người thậm chí còn bị ướt sũng do hệ thống vòi phun nước trong công viên đột ngột bật mở lúc trời sập tối, rồi ngay sau đó tất cả lại cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn thêm một lần nữa“.

Trước khi di chuyển đến Tây Ban Nha, dải nhật thực toàn phần đã đi qua khu vực phía tây Iceland. Mặc dù thời tiết tại thủ đô Reykjavik có nhiều mây gây cản trở tầm nhìn, bóng tối bao trùm của nhật thực vẫn hiện rõ. Tại các vùng ven biển phía tây, thời tiết quang đãng hơn cho phép người dân và du khách quan sát trọn vẹn hiện tượng kéo dài hơn hai phút. Quốc gia bắc Âu với khoảng 400.000 dân đã đón khoảng 80.000 du khách quốc tế đến trong sự kiện hiếm có này.

Eduarda Ortiz, một luật sư 33 tuổi có mặt tại Reykjavik, cảm thấy “như cả một ngày trôi qua chỉ trong khoảnh khắc“. Chị chia sẻ bản thân đã nổi cả da gà vì hiện tượng thiên nhiên này khiến con người phải suy ngẫm về sự ngắn ngủi của cuộc sống, cũng như cách thời gian có thể trở nên thật khác biệt tùy thuộc vào góc nhìn của mỗi người.

Nhật thực toàn phần hôm 12/8 đánh dấu khởi đầu cho chuỗi ba hiện tượng thiên văn liên tiếp diễn ra tại khu vực bán đảo Iberia, bao gồm đợt nhật thực toàn phần tiếp theo dự kiến vào tháng 8/2027 và nhật thực hình vòng nhẫn vào tháng 1/2028. Lần gần nhất khu vực ghi nhận nhật thực toàn phần là từ năm 1912.

Do thời điểm diễn ra nhật thực trùng với đợt cao điểm nguy cơ cháy rừng mùa hè, chính quyền Tây Ban Nha đã triển khai 25.000 cảnh sát cùng gần 100 máy bay và trực thăng ứng trực xung quanh các khu vực tập trung đông người. Ngoài một sự cố cháy xe ô tô nhỏ lan sang các phương tiện lân cận tại thị trấn Peñíscola đã nhanh chóng được khống chế, cơ quan chức năng không ghi nhận vụ cháy rừng nghiêm trọng nào phát sinh từ các hoạt động theo dõi nhật thực.