Toàn quyền Cindy Kiro chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Lễ đón được tổ chức trang trọng theo nghi thức dành cho nguyên thủ nước ngoài thăm cấp nhà nước New Zealand, gồm lễ đón truyền thống của thổ dân Maori và lễ đón chính thức.

Bước vào lễ đón truyền thống của thổ dân Maori, hai vị trưởng lão Maori chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước theo nghi thức truyền thống “hongi” của thổ dân Maori và mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự nghi thức đón khách truyền thống của thổ dân Maori.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục thực hiện nghi thức chào truyền thống “hongi”.

Hai vị Trưởng lão Maori chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Hai vị Trưởng lão Maori cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chứng kiến nghi lễ Maori

Một chiến binh Maori múa vũ khí và đặt một chiếc dao gỗ xuống đất phía trước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận dao và cầm trong suốt buổi lễ. Trong lúc nhặt dao gỗ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không rời mắt khỏi chiến binh Maori.

Chiến binh mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn tiến vào khu vực lễ đón chính thức. Các thổ dân Maori tiếp tục trình diễn các màn múa truyền thống dân tộc, thông qua điệu múa, ánh mắt, lời hát, tiếng hô bằng thổ ngữ Maori, thể hiện niềm hân hoan chào đón khách và tôn vinh sự gắn kết giữa chủ nhà và các vị khách. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục thực hiện nghi thức chào truyền thống “hongi” (chạm mũi) và kết thúc lễ đón truyền thống.

Tại lễ đón chính thức, Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới New Zealand. Đội trưởng Đội danh dự hô khẩu lệnh tiếp tục thực hiện các nghi lễ, cùng lúc Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam vang lên.

Các thổ dân Maori trình diễn các màn múa truyền thống.

Kết thúc lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến hành hội đàm với Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro; hội đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon; chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí.

Việt Nam và New Zealand tuy cách xa về địa lý nhưng là những đối tác, bạn bè chân thành, gần gũi, cùng yêu chuộng hòa bình và coi trọng sự phát triển bền vững. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1975. Hạt giống hữu nghị được gieo trồng từ hơn 50 năm trước nay đã trở thành cây xanh vươn cao.

Chiến binh Maori múa vũ khí và đặt một chiếc dao gỗ xuống đất phía trước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Trong hơn nửa thế kỷ qua, hai nước đã tiến những bước dài trên hành trình hợp tác, hữu nghị tốt đẹp, nổi bật là việc nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025, năm đánh dấu mốc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tin cậy chính trị giữa Việt Nam và New Zealand không ngừng được củng cố thông qua các cuộc tiếp xúc cấp cao thường xuyên.

Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới New Zealand

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó ưu tiên phát triển chất lượng nguồn nhân lực, nông nghiệp giá trị cao và tăng trưởng xanh.

Đây là những lĩnh vực New Zealand có kinh nghiệm, uy tín hàng đầu và hai bên cũng đang triển khai rất hiệu quả hợp tác trong những lĩnh vực này. Bên cạnh đó, hai bên đều nhận thấy còn nhiều tiềm năng to lớn cần được tiếp tục khai thác mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Toàn quyền Cindy Kiro chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước New Zealand.

Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ kiến tạo động lực mới để nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tiềm năng và vị thế của hai nước, mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn và đáp ứng tốt hơn nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển của mỗi nước và đóng góp tích cực cho môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Việt Cường/VOV