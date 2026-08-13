Săn mưa sao băng Perseids đẹp nhất năm: Cận cảnh những vệt sáng xé màn đêm

Video: Xuyên đêm chiêm ngưỡng mưa sao băng đẹp nhất năm tại ‘tọa độ’ ngắm sao lý tưởng.
Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), mưa sao băng Perseids hoạt động từ ngày 17/7 đến 24/8 hàng năm và là một trong những trận mưa sao băng đáng chú ý đối với người quan sát tại Bắc bán cầu. Năm nay, số lượng sao băng có thể quan sát được khoảng 40 vệt/giờ vào rạng sáng 11/8, tăng lên khoảng 60 vệt/giờ vào rạng sáng 12/8 và đạt khoảng 80 vệt/giờ vào rạng sáng 13/8.
Từ nhiều ngày trước, cộng đồng nhiếp ảnh đã rỉ tai nhau về sự kiện thiên văn đáng chú ý này. Trên các diễn đàn và hội nhóm, những người đam mê chụp ảnh liên tục cập nhật dự báo thời tiết, phân tích bản đồ ô nhiễm ánh sáng và lên kế hoạch di chuyển đến các tọa độ lý tưởng, xa rời ánh đèn đô thị.
Để có được tầm nhìn bao quát và tránh xa tình trạng ô nhiễm ánh sáng, các khu vực vùng cao hoặc ngoại ô hẻo lánh, điển hình như đồi chè Long Cốc (Phú Thọ), trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Tọa độ đắc địa này cung cấp một bầu trời tối đen nguyên sơ, tạo điều kiện quang học hoàn hảo nhất để cảm biến máy ảnh có thể thu nhận trọn vẹn vệt sáng mỏng manh từ vũ trụ.
Đúng như lịch trình, hàng loạt tay máy đã tập trung từ chập tối, đồng loạt dựng chân máy và thiết lập sẵn thông số kỹ thuật trên thiết bị. Bất chấp thời gian chờ đợi kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ, họ vẫn kiên nhẫn thức trắng đêm bên ống kính, tập trung cao độ bấm máy liên tục để đảm bảo ghi hình trọn vẹn quỹ đạo của những vệt sao băng xuất hiện trên bầu trời.
“Ban đầu, dự báo thời tiết thông thường báo rằng khu vực ngoại ô Hà Nội và các vùng lân cận có khả năng mưa rào rải rác. Dù vậy, khi kiểm tra đối chiếu qua ứng dụng Skyradar.vn, tôi yên tâm hơn hẳn vì nhận thấy mây chỉ hội tụ vào chập tối, và chắc chắn từ 1 giờ đến 4 giờ sáng sẽ có một “cửa sổ” quang mây gần như 100%. Tôi quyết định tự chạy xe từ Hà Nội lên đây để vừa tận hưởng không khí, vừa chủ động tìm kiếm các điểm dừng chân có góc máy đẹp. Nắm chắc thời cơ, ngay khi đến nơi vào buổi chiều, tôi đã đi khảo sát địa hình trước lúc trời tối để chọn vị trí cắm chân máy an toàn, tầm nhìn thoáng nhất và sẵn sàng chờ đợi màn trình diễn của bầu trời”, anh Lê Thế Quân (Định Công, Hà Nội) chia sẻ.
Bên cạnh Long Cốc, những tọa độ sở hữu không gian hoang sơ và cách xa ánh đèn đô thị như Y Tý (Lào Cai) hay cao nguyên Đồng Cao (Bắc Ninh) cũng là điểm đến đắc địa được đông đảo nhiếp ảnh gia lựa chọn để cắm trại xuyên đêm chờ đón hiện tượng thiên văn kỳ thú này. (Ảnh: Mạnh Dũng, Nhật Nam)
Ngoài tầm nhìn bao quát và ít bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm ánh sáng, Long Cốc còn là địa điểm lý tưởng để các nhiếp ảnh gia kết hợp săn mây và đón khoảnh khắc bình minh ló rạng ngay sau một đêm thức trắng.
“Đó là một cảm giác vỡ òa và cực kỳ đã. Bạn cứ tưởng tượng, cơ thể đang khá cóng sau một đêm ngấm sương lạnh, thì tia nắng vàng ươm đầu tiên chiếu xuống không chỉ sưởi ấm mà còn làm bừng sáng cả một vùng đồi chè xanh mướt”, nhóm nhiếp ảnh của anh Hiếu chia sẻ.
Perseids hình thành khi Trái Đất đi qua dòng bụi và mảnh vụn do sao chổi 109P/Swift-Tuttle để lại trên quỹ đạo. Khi các hạt vật chất này lao vào khí quyển với tốc độ khoảng 59 km/giây, chúng nóng lên và phát sáng, tạo thành những vệt sao băng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
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