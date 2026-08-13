Săn mưa sao băng Perseids đẹp nhất năm: Cận cảnh những vệt sáng xé màn đêm

“Ban đầu, dự báo thời tiết thông thường báo rằng khu vực ngoại ô Hà Nội và các vùng lân cận có khả năng mưa rào rải rác. Dù vậy, khi kiểm tra đối chiếu qua ứng dụng Skyradar.vn, tôi yên tâm hơn hẳn vì nhận thấy mây chỉ hội tụ vào chập tối, và chắc chắn từ 1 giờ đến 4 giờ sáng sẽ có một “cửa sổ” quang mây gần như 100%. Tôi quyết định tự chạy xe từ Hà Nội lên đây để vừa tận hưởng không khí, vừa chủ động tìm kiếm các điểm dừng chân có góc máy đẹp. Nắm chắc thời cơ, ngay khi đến nơi vào buổi chiều, tôi đã đi khảo sát địa hình trước lúc trời tối để chọn vị trí cắm chân máy an toàn, tầm nhìn thoáng nhất và sẵn sàng chờ đợi màn trình diễn của bầu trời”, anh Lê Thế Quân (Định Công, Hà Nội) chia sẻ.