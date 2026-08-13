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Xuất bản ngày 13/08/2026 11:15 AM
Xuất bản ngày 13/08/2026 11:15 AM

Khởi tố nhóm cướp sát hại người ở Campuchia rồi chiếm đoạt hơn 100.000 USD

Nhóm cướp ra tay manh động tại một cửa hàng tạp hóa, thu đổi ngoại tệ ở TP Bavet khiến một người tử vong, sau đó nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 người trong vụ án Giết người, Cướp tài sản, Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm.

Lê Thành Phúc (trái) và Lê Tấn Bửu. (Ảnh: Bộ Công an)

Lê Thành Phúc (trái) và Lê Tấn Bửu. (Ảnh: Bộ Công an)

Bị can Lê Tấn Bửu (43 tuổi), Nguyễn Thế Du (49 tuổi) và Lê Thành Phúc (44 tuổi) bị khởi tố về các tội Giết người và Cướp tài sản.

Đoàn Phương Tâm (35 tuổi) bị khởi tố về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép; Nguyễn Hải Âu (43 tuổi) bị khởi tố về tội Che giấu tội phạm; Nguyễn Duy Khánh (32 tuổi) bị khởi tố về tội Không tố giác tội phạm.

Xông vào cửa hàng sát hại chủ, cướp tài sản

Theo điều tra, do cần tiền tiêu xài nên Du rủ Phúc, Khánh và Bửu cướp tài sản tại một cửa hàng tạp hóa, thu đổi ngoại tệ ở TP Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Trước khi ra tay, nhóm này đã chuẩn bị hung khí và khảo sát địa điểm.

Tối 7/7, Bửu, Du và Phúc thấy cửa hàng tạp hóa, đổi ngoại tệ của ông Sam H. đã chuẩn bị đóng cửa, không có khách nên xông vào khống chế những người bên trong, sát hại ông Sam H. và làm bị thương vợ, con nạn nhân.

Nhóm này cướp tài sản bên trong cửa hàng, lấy đi khoảng 100.000 USD, 30 lượng vàng, 600 triệu đồng cùng 3 điện thoại di động. Sau đó nhóm này bỏ chạy khỏi hiện trường, di chuyển về hướng biên giới Việt Nam - Campuchia rồi nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Tuy nhiên, khi về Việt Nam được không lâu thì toàn bộ băng cướp này đã “sa lưới”, bị lực lượng chức năng bắt giữ, khởi tố. Theo cơ quan công an, một phần tài sản bị cướp đã được các bị can sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Trọng Phú/VOV

Link: https://vov.vn/phap-luat/khoi-to-nhom-cuop-sat-hai-nguoi-o-campuchia-roi-chiem-doat-hon-100000-usd-post1323662.vov

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