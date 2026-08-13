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Sốt rét ác tính tái xuất hiện sau hơn một năm rời châu Phi Bệnh viện Bạch Mai liên tiếp cứu người sốt rét ác tính từ châu Phi và chuyển thuốc Artesunate hơn 1.700 km xuyên đêm để cứu người bệnh nguy kịch tại TP.HCM.

Đường 1.200 tỷ đồng ở Hà Nội tối om, dân phải dùng đèn pin dò đường Tuyến đường Nguyễn Thế Rục - Hồng Tiến vốn đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng thường xuyên chìm trong bóng tối về đêm, người dân phải dùng đèn pin khi đi bộ, đạp xe.

Uất ức khi bố mẹ chia tài sản bằng nhau dù anh trai phá của, mê cờ bạc Bố mẹ nghĩ họ rất công bằng khi chia cho tôi và anh trai phần tài sản bằng nhau, nhưng tôi thấy bất công vô cùng vì anh đã tiêu tán vô số tiền của vì thói cờ bạc.

Tin nóng thế giới hôm nay 13/8: Rơi trực thăng Apache, 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng Tổng hợp tin thế giới ngày 13/8, cập nhật diễn biến đáng chú ý về động thái của Nga, Thư ký báo chí Nhà Trắng từ chức, rơi trực thăng quân sự...

Khu công nghiệp tiết kiệm hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhờ vận hành thông minh Một khu công nghiệp đã tiết kiệm 18% chi phí vận hành và xử lý sự cố nhanh hơn 30% sau khi ứng dụng nền tảng số.

Khởi tố nhóm cướp sát hại người ở Campuchia rồi chiếm đoạt hơn 100.000 USD Nhóm cướp ra tay manh động tại một cửa hàng tạp hóa, thu đổi ngoại tệ ở TP Bavet khiến một người tử vong, sau đó nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Bầu trời Tây Ban Nha đổi màu ngoạn mục khi nhật thực toàn phần xuất hiện Bầu trời Bắc Tây Ban Nha và Iceland bỗng hóa đêm đen vì nhật thực toàn phần đầu tiên xuất hiện tại Tây Âu sau 27 năm.

Máy bay nội địa của Trung Quốc lần đầu bay thương mại quốc tế hiện đại cỡ nào? Được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với Airbus A320neo và Boeing 737 Max, C919 sở hữu nhiều điểm nổi bật về công nghệ, thiết kế và trải nghiệm hành khách.

Luật sư phân tích hành vi quay trẻ bị đánh ở chùa Bầu mà không ngăn chặn Từ vụ 5 trẻ bị hành hung ở chùa Bầu, luật sư chỉ cách người dân cần can thiệp, bảo vệ trẻ, ghi nhận chứng cứ nhưng không tự đặt mình vào nguy hiểm.

ABBank và Hanwha Life Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện Thông qua hệ thống và kênh phân phối của ABBank, khách hàng có thêm lựa chọn các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Hanwha Life Việt Nam và ngược lại.

Thường xuyên uống nước mướp đắng có tốt? Nhiều người vẫn thường hãm nước mướp đắng để uống hàng ngày, vậy thường xuyên uống nước mướp đắng có tốt?

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu báo cáo vụ việc tại Trường Mầm non Hoa Trà My II Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu UBND phường Yên Hòa khẩn trương xác minh báo cáo vụ việc tại Trường Mầm non Hoa Trà My II trước ngày 15/8.

Chủ tịch Viettel kiến nghị quy hoạch hạ tầng viễn thông để tiến lên 6G, 7G Chủ tịch Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sớm quy hoạch hạ tầng viễn thông, tạo nền tảng để Việt Nam tiến lên công nghệ 6G, 7G.

Săn mưa sao băng Perseids đẹp nhất năm: Cận cảnh những vệt sáng xé màn đêm Đêm 12, rạng sáng 13/8, nhiều người yêu thiên văn và nhiếp ảnh thức xuyên đêm để săn khoảnh khắc mưa sao băng Perseids đẹp nhất năm.