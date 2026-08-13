Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Hội nghị Doanh nghiệp New Zealand-Việt Nam

Tại hội nghị, các doanh nghiệp Việt Nam và New Zealand đã chia sẻ những câu chuyện về công nghệ, hàng không, kết nối thị trường và đổi mới sáng tạo. Qua trao đổi, doanh nghiệp Việt Nam và New Zealand không chỉ nhìn thấy tiềm năng hợp tác to lớn mà còn đang kiến tạo các mô hình kinh doanh và mở rộng các thị trường mới.

Đây chính là nền tảng quan trọng để hai nước cùng phát triển trong giai đoạn mới. Bộ trưởng Thương mại, Đầu tư New Zealand Tood McClay cho biết Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á với tốc độ tăng trưởng 8% vào năm 2025. Với hơn 100 triệu dân, lực lượng lao động trẻ và ngày càng có tay nghề cao, tầng lớp trung lưu phát triển nhanh chóng và nền kinh tế hội nhập sâu rộng vào thương mại toàn cầu, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của New Zealand ở khu vực Đông Nam Á.

“Việt Nam đã trở thành một câu chuyện thành công thực sự trong khu vực. Điều này thể hiện rõ qua việc Việt Nam gần đây được đưa vào nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình và tham vọng trở thành nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045. New Zealand hoan nghênh và ủng hộ tham vọng này của Việt Nam. Sự chuyển đổi kinh tế nhanh chóng của Việt Nam đang mở ra những cơ hội mới cho hợp tác và đầu tư quốc tế.

Trong giai đoạn mới, tăng trưởng không chỉ được thúc đẩy bằng thương mại và hoạt động sản xuất mà còn được đẩy mạnh bằng hoạt động đổi mới sáng tạo, công nghệ, kỹ năng, nghiên cứu và sản xuất. Và đây là những lĩnh vực mà New Zealand có thể trở thành đối tác của Việt Nam”, Bộ trưởng Thương mại, Đầu tư New Zealand Tood McClay nói.

Toàn cảnh hội nghị Hội nghị bàn tròn Doanh nghiệp Việt Nam-New Zealand.

Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam và New Zealand là hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao. New Zealand có thế mạnh về nông nghiệp hiện đại, công nghệ thực phẩm, giáo dục, nghiên cứu, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo; Việt Nam có thị trường hơn 100 triệu dân, lực lượng lao động trẻ, năng lực sản xuất ngày càng phát triển.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, những tiềm năng to lớn này cần được cụ thể hoá thành các hợp tác mới - không chỉ mở rộng thương mại mà cùng đầu tư, cùng nghiên cứu, cùng phát triển sản phẩm và cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần nâng cấp hợp tác nông nghiệp và thực phẩm theo chuỗi giá trị xanh. Đây là lĩnh vực hợp tác truyền thống nhưng cũng có nhiều dư địa đổi mới nhất.

Cùng với đó, hai bên tiếp tục phối hợp tháo gỡ các rào cản về tiêu chuẩn, kiểm dịch và mở cửa thị trường. Mục tiêu không chỉ là tăng kim ngạch thương mại mà xây dựng các chuỗi cung ứng xanh, minh bạch, bền vững và có khả năng chống chịu cao hơn.

“Cùng tạo ra các động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Việt Nam đang đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển.

Chúng tôi mong các doanh nghiệp New Zealand quan tâm đến Việt Nam không chỉ như một thị trường, mà là đối tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm, sản xuất và đổi mới sáng tạo tại Đông Nam Á. Việt Nam sẵn sàng là cửa ngõ để doanh nghiệp New Zealand mở rộng sang ASEAN; đồng thời New Zealand cũng có thể trở thành cầu nối để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị chất lượng cao tại khu vực Thái Bình Dương”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị bàn tròn Doanh nghiệp Việt Nam-New Zealand.

Cũng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, hợp tác kinh tế muốn bền vững phải được xây dựng trên nền tảng nguồn nhân lực chất lượng cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, phát triển kỹ năng và đổi mới sáng tạo, gắn chặt hơn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Muốn thực hiện được điều này cần xây dựng một hệ sinh thái, trong đó tri thức được chuyển thành công nghệ, công nghệ được chuyển thành sản phẩm và sản phẩm tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế và xã hội: “Những định hướng này chỉ có ý nghĩa khi được cụ thể hoá bằng hành động. Chính phủ hai nước có trách nhiệm tạo dựng môi trường thuận lợi, tháo gỡ rào cản và bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của doanh nghiệp. Việt Nam cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư theo hướng ổn định, minh bạch, cạnh tranh và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp New Zealand đầu tư lâu dài, hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp thực phẩm, giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế xanh”.

Các doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị kinh tế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam chủ động hơn trong tiếp cận thị trường New Zealand, không chỉ mở rộng thương mại mà tiến tới cùng đầu tư, cùng nghiên cứu, cùng xây dựng thương hiệu và cùng phát triển thị trường. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chính cộng đồng doanh nghiệp sẽ là lực lượng biến tiềm năng thành dự án, biến công nghệ thành sản phẩm và tạo ra những giá trị phát triển mới cho cả hai nền kinh tế.

Cũng tại diễn đàn, Việt Nam và New Zealand đã trao các văn kiện hợp tác với sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand.

Việt Cường (VOV )