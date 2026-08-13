Vì sao người Anh thích uống trà hơn cà phê?

(VTC News) -

Hình ảnh người Anh thư thái cầm trên tay tách trà nóng vào chiều mưa ảm đạm đã trở thành biểu tượng văn hóa nổi tiếng toàn cầu. Theo số liệu từ Hiệp hội Trà và Thảo mộc Vương quốc Anh (UK Tea & Infusions Association), người dân nước này tiêu thụ khoảng 100 triệu tách trà mỗi ngày, tương đương gần 36,5 tỷ tách mỗi năm.

Trung bình mỗi người dân Anh (tính cả người lớn và trẻ em) uống từ 1 đến 2 tách trà mỗi ngày. Riêng nhóm người có thói quen uống trà thường xuyên, con số thực tế đạt trung bình 4 tách/ngày.

Cà phê có thể mang lại sự tỉnh táo tức thì cho những buổi sáng vội vã, nhưng trà mới chính là đồ uống định hình nên bản sắc của người Anh. Vậy đâu là lý do khiến người Anh mê trà đến vậy?

Đối với người Anh, uống trà là nét văn hóa không thể thiếu trong lối sống thường nhật. (Ảnh: iStock)

Dấu ấn lịch sử từ hình ảnh hoàng gia

Mối lương duyên giữa người Anh và trà được định hình bởi lịch sử lâu đời và tầng lớp thượng lưu. Vào thế kỷ 17, khi Công nữ Catherine xứ Braganza của Bồ Đào Nha kết hôn với Vua Charles II của Anh, bà mang theo thói quen uống trà đến với cung điện hoàng gia. Bồ Đào Nha sớm có quan hệ giao thương với phương Đông nên việc uống trà rất thịnh hành.

Việc hoàng hậu yêu thích và coi trà là thức uống hàng ngày nhanh chóng biến thứ đồ uống xa xỉ nhập khẩu từ châu Á này thành biểu tượng của sự sang trọng, đẳng cấp và thời thượng. Tầng lớp quý tộc Anh nhanh chóng bắt chước thói quen của hoàng gia để thể hiện vị thế xã hội của mình.

Theo thời gian, nhờ sự phát triển của tuyến đường thương mại do Công ty Đông Ấn (East India Company) nắm giữ, giá trà giảm dần và trở nên bình dân hơn. Từ chỗ là món hàng xa xỉ, trà dần xuất hiện trong các gia đình lao động, trở thành bản sắc quốc gia.

Thói quen uống trà xuất hiện ở tầng lớp quý tộc rồi dần lan tỏa trong xã hội nước Anh. (Ảnh: HistoryFile)

Uống trà để kết nối xã hội

Ở Anh, câu nói “Fancy a cuppa?“ (làm một tách trà nhé?) là giải pháp cho hầu hết mọi tình huống giao tiếp trong cuộc sống. Trà đóng vai trò như chất keo gắn kết xã hội giữa mọi tầng lớp.

Khi ai đó gặp phải nỗi buồn, chia tay người yêu, trải qua một ngày làm việc tồi tệ hay đối mặt với tin sốc, phản xạ đầu tiên của người Anh luôn là: “Để tôi pha cho bạn một tách trà”. Hành động trao đi một tách trà nóng mang thông điệp của sự an ủi, lắng nghe và thấu cảm mà không cần quá nhiều lời lẽ phô trương.

Giờ giải lao tại các văn phòng, người Anh sẽ pha trà mời đồng nghiệp, xích lại gần nhau, trò chuyện và giải tỏa áp lực. Sự mộc mạc và chân thành của trà mang lại cảm giác gắn kết đặc biệt, trong khi đó cà phê thường gợi liên tưởng đến nhịp sống hối hả, công nghiệp và những buổi họp gấp gáp.

Người Anh thường mở đầu cuộc trò chuyện bằng cách mời trà. (Ảnh: ShutterStock)

Văn hóa “Afternoon Tea”

Trà không chỉ là một loại đồ uống, mà còn định hình nên cả nhịp sinh hoạt và phong cách sống của người dân Anh. Nhắc đến văn hóa Anh, thế giới không thể không nhắc đến nghệ thuật thưởng thức trà chiều (Afternoon Tea), nét ẩm thực tinh tế ra đời từ thế kỷ 19 bởi Công tước phu nhân Bedford.

Nghi thức trà chiều kinh điển là khoảng lặng tuyệt vời giữa ngày. Một khay trà chiều tiêu chuẩn gồm loại trà truyền thống như Earl Grey hay English Breakfast, kết hợp hài hòa với bánh scone nướng nóng hổi quết kem béo (clotted cream) và mứt hoa quả.

Văn hóa uống trà chiều phổ biến bởi hàm lượng caffeine trong trà ít hơn cà phê rất nhiều. Điều này cho phép người Anh có thể uống trà suốt cả ngày, từ tách trà đầu tiên khi vừa thức dậy (Early Morning Tea), trà giữa buổi sáng (Elevenses), trà chiều (Afternoon Tea) cho đến tách trà thảo mộc nhẹ trước khi đi ngủ mà không lo mất ngủ hay căng thẳng thần kinh.

Trà được yêu thích tại Anh vì không gây mất ngủ như cà phê. (Ảnh: Pinterest)

Khí hậu sương mù đặc trưng

Khí hậu đóng vai trò quan trọng không kém trong việc hình thành thói quen uống trà tại Anh. Nước Anh nổi tiếng thế giới với thời tiết thất thường. Mùa đông kéo dài, cái lạnh cắt da, những cơn mưa rào bất chợt có thể đến vào bất kỳ thời điểm nào trong năm và nhiều ngày sương mù xám xịt.

Trong thời tiết ảm đạm và lạnh ướt như vậy, tách trà nóng hổi thêm chút sữa tươi dịu nhẹ chính là cách chống lại cái lạnh hiệu quả.

Cảm giác hai tay ôm trọn chiếc cốc gốm ấm áp, hít hà hương thơm dịu nhẹ của lá trà quyện với vị béo của sữa, ngắm nhìn những giọt mưa lăn trên cửa sổ trở thành trải nghiệm sống mang tính biểu tượng của người Anh. Trà mang lại sự dễ chịu cho dạ dày, không gây cảm giác cào ruột hay gắt cổ như khi uống quá nhiều cà phê đậm đặc trong những ngày thời tiết giá lạnh.

Trà trở thành đồ uống phù hợp với khí hậu lạnh và mưa nhiều tại Anh. (Ảnh: Guardian)

Pha chế tiện lợi, đơn giản

Mặc dù có nguồn gốc từ giới hoàng gia sang trọng, thói quen uống trà của người Anh hiện đại lại cực kỳ tối giản, tiện lợi và phù hợp với mọi tầng lớp xã hội. “Builder’s tea”, loại trà túi lọc pha thật đậm, thêm một chút sữa tươi và đường, phục vụ trong những chiếc cốc gốm to bản là đồ uống quen thuộc từ những công trường xây dựng cho đến các văn phòng hiện đại nhất tại Anh.

Để có một tách trà chuẩn vị Anh, người ta chỉ cần một túi trà lọc, nước sôi và chút sữa tươi, hoàn toàn không đòi hỏi những cỗ máy pha chế đắt tiền hay quy trình chiết xuất phức tạp như cà phê. Trà túi lọc có giá thành thấp, giúp mọi người đều có thể thưởng thức hàng ngày. Người uống cũng có thể dễ dàng điều chỉnh độ đậm đà, lượng sữa hay lượng đường tùy theo sở thích cá nhân mà vẫn giữ được nét đặc trưng của tách trà Anh truyền thống.