Mua phần mềm giá rẻ trên mạng có vi phạm sở hữu trí tuệ?

(VTC News) -

Anh Nguyễn Minh Hoàng, 28 tuổi, nhân viên thiết kế đồ họa tự do tại TP.HCM, từng sử dụng phần mềm Adobe “crack” để tiết kiệm chi phí.

“Thu nhập không ổn định nên tôi ngại bỏ một khoản tiền lớn để mua bản quyền. Tôi biết dùng phần mềm crack là không đúng, nhưng nghĩ chỉ sử dụng cá nhân thì chắc không sao“, anh nói.

Gần đây, khi việc kiểm tra, xử lý vi phạm bản quyền phần mềm được chú trọng hơn, Hoàng bắt đầu cân nhắc chuyển sang sử dụng phần mềm có bản quyền.

Mức chênh lệch rất lớn giữa phần mềm Adobe mua trực tiếp từ hãng và các gói được rao bán trên mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Tham khảo trên Internet, anh nhận thấy mức chênh lệch giữa phần mềm Adobe mua trực tiếp từ hãng và các gói được rao bán trên mạng rất lớn, từ 5 - 10 lần. Gói Creative Cloud All Apps chính hãng có giá khoảng 1,3 triệu đồng/tháng nếu thanh toán theo tháng; đăng ký theo năm có mức khoảng 900.000 đồng/tháng và gần 10 triệu đồng/năm nếu trả trước.

Trong khi đó, nhiều nơi trên Internet rao bán các gói được giới thiệu là “chính hãng” với giá chỉ khoảng 200.000 - 700.000 đồng/tháng, thậm chí 1,3 - 2 triệu đồng cho cả năm.

Mức chênh lệch này khiến anh đặt câu hỏi về nguồn gốc của những gói phần mềm giá rẻ. “Nếu chênh lệch tới vài lần như vậy thì đây là bản quyền chính hãng được bán lại với giá tốt, hay tài khoản, mã kích hoạt có nguồn gốc không hợp pháp? Nếu mua về sử dụng cho công việc, người dùng có vi phạm pháp luật không“, anh băm khoăn.

Giá rẻ chưa chắc đã vi phạm sở hữu trí tuệ

Đây cũng là băn khoăn của không ít người dùng khi muốn mua phần mềm có bản quyền. Trao đổi với Báo Điện Tử VTC News, luật sư Phan Vũ Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Sở hữu trí tuệ TP.HCM, cho biết việc một phần mềm có giá thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết không đồng nghĩa với việc đó là phần mềm lậu. Vấn đề nằm ở nguồn gốc của mã kích hoạt (key), giấy phép sử dụng (license) và phạm vi sử dụng mà chủ sở hữu phần mềm cho phép.

Luật sư Phan Vũ Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Sở hữu trí tuệ TP.HCM, Trưởng Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam.

Thông thường, nhà phát hành cung cấp key hoặc license kèm các điều khoản quy định rõ phạm vi, đối tượng, thời hạn và mục đích sử dụng. Người dùng cần sử dụng phần mềm đúng với phạm vi được cấp phép.

Nếu sử dụng key/license ngoài phạm vi này, người dùng có thể vi phạm thỏa thuận sử dụng, bị nhà phát hành ngừng cung cấp dịch vụ và trong một số trường hợp có thể bị xem xét là hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Luật sư Tuấn dẫn ví dụ với Windows, các key/license được rao bán với giá rất thấp trên Internet có thể là loại dành cho cơ sở giáo dục, lập trình viên (MSDN) hoặc license doanh nghiệp (Volume License).

Những loại giấy phép này có điều kiện sử dụng riêng. Nếu người mua sử dụng cho mục đích khác với phạm vi được cấp phép, rủi ro không nằm ở việc giá mua thấp mà ở việc sử dụng không đúng quyền được cấp.

Làm sao biết phần mềm giá rẻ có hợp pháp?

Luật sư Phan Vũ Tuấn cho rằng một phần mềm được coi là có bản quyền hợp pháp khi key/license được mua từ chính chủ sở hữu, nhà phân phối hoặc đại lý được ủy quyền chính thức. Quan trọng không kém, người mua phải kiểm tra điều kiện đi kèm để bảo đảm giấy phép phù hợp với nhu cầu sử dụng.

“Không nên chỉ nhìn vào mức giá để đánh giá một key/license có hợp pháp hay không. Người dùng cần biết mình đang mua loại giấy phép nào, được sử dụng cho ai, trong thời gian bao lâu và với mục đích gì”, ông Tuấn lưu ý.

Người mua cũng nên yêu cầu bên bán cung cấp hóa đơn, chứng từ và thông tin về nguồn gốc license. (Ảnh: AI)

Theo ông, người mua cũng nên yêu cầu bên bán cung cấp hóa đơn, chứng từ và thông tin về nguồn gốc license. Đây là căn cứ để chứng minh giao dịch, đồng thời giúp người dùng có cơ sở yêu cầu hỗ trợ nếu phần mềm gặp lỗi hoặc license bị vô hiệu hóa.

“Trước khi thanh toán, người mua cần xác định rõ ai cung cấp license, license dành cho đối tượng nào, thời hạn bao lâu và có cho phép sử dụng cho mục đích công việc hay không”, ông nhấn mạnh.

Bên cạnh rủi ro về license, luật sư Tuấn cũng cảnh báo người dùng không nên tìm đến phần mềm crack hoặc các bản bẻ khóa để tiết kiệm chi phí. Những phần mềm này không chỉ có nguy cơ xâm phạm quyền tác giả mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị cài mã độc, virus, đánh cắp dữ liệu hoặc thông tin tài khoản.

Do đó, việc chuyển từ phần mềm crack sang phần mềm có bản quyền là cần thiết, nhưng mua được một gói có giá rẻ chưa đồng nghĩa người dùng đã mua được quyền sử dụng hợp pháp. Điều quan trọng là giấy phép đó phải có nguồn gốc rõ ràng và phù hợp với cách người dùng khai thác phần mềm.