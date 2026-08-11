Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2026 cao nhất 27,39 điểm

(VTC News) -

Ngày 10/8, Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2026. Mặt bằng điểm chuẩn các ngành kỹ thuật then chốt tại HaUI đồng loạt tăng từ 0.75 đến 1.62 điểm so với năm 2025.

Cụ thể, nhóm Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử và Viễn thông có điểm chuẩn trung bình đạt 22.87 điểm, tăng 0.76 điểm. Điểm chuẩn nhóm Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trung bình đạt 23.37 điểm, tăng 0.79 điểm so với năm trước. Nhóm Kỹ thuật Cơ khí & Cơ kỹ thuật đạt trung bình 23.20 điểm, tăng 1.07 điểm.

Nhiều ngành/CTĐT giữ vững sức hút với những mốc điểm chuẩn cao, trong đó: CNKT Điều khiển và Tự động hóa cao nhất với 27.39 điểm, tăng 1.12 điểm; CNKT Cơ điện tử 26.50 điểm, tăng 1.33 điểm; Robot và Trí tuệ nhân tạo 25.65 điểm, tăng 1.35 điểm;

CNKT Điện, Điện tử 25.14 điểm, tăng 1.21 điểm; CNKT Cơ điện tử Ô tô 25.05 điểm, tăng 1.12 điểm; CNKT Cơ khí 24.68 điểm, tăng 0.96 điểm; Kỹ thuật Cơ khí động lực 23.75 điểm, tăng 1.25 điểm; CNKT Nhiệt 23.47 điểm, tăng cao nhất 1.62 điểm so với năm 2025.

Mức điểm chuẩn tăng cao và ổn định là minh chứng cho niềm tin của phụ huynh và thí sinh về chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên trình độ cao, thực chiến, hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, mạng lưới liên kết doanh nghiệp đa quốc gia đảm bảo cơ hội việc làm rộng mở, cùng đội ngũ giảng viên trình độ cao.

Điểm chuẩn ấn tượng năm 2026 chính là điểm tựa khởi đầu vững chắc, mở ra hành trình rèn đức luyện tài cho các tân sinh viên K21. Đại học Công nghiệp Hà Nội sẵn sàng đồng hành cùng thế hệ kỹ sư mới trên con đường chinh phục đỉnh cao công nghệ và kiến tạo tương lai!

Chi tiết Kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2026