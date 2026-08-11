Chuyến bay bị hủy, khách qua đêm ở sân bay vì một bé gái không thắt dây an toàn

(VTC News) -

Tối 6/8, chuyến bay mang số hiệu PD444 của hãng Porter Airlines, khởi hành từ Sân bay Quốc tế Victoria, bang British Columbia, Canada đến là Sân bay Quốc tế Pearson ở Toronto, Canada buộc phải hủy do một hành khách nhí không chịu chấp hành các quy định trước khi cất cánh.

Máy bay đã rời ống lồng và di chuyển ra đường băng nhưng vẫn không thể cất cánh vì lý do đảm bảo an toàn. Dù cả phụ huynh lẫn tiếp viên hàng không cố gắng thuyết phục, bé gái 3 tuổi vẫn đứng trên ghế và nhất quyết không chịu thắt dây an toàn.

Quyết định quay lại cổng xuất phát và hủy chuyến đi được đưa ra sau đó.

Nguyên nhân hủy chuyến là do thời gian cần thiết để nối cầu ống lồng, đưa hai mẹ con xuống máy bay, trả lại hành lý và làm lại thủ tục hành chính sẽ kéo dài quá lâu. Bên cạnh đó, đường băng của Sân bay Victoria cũng đóng cửa lúc 00h30 khiến chuyến bay không thể hạ cánh đúng giờ. Toàn bộ hành khách phải di chuyển khỏi máy bay và ở lại sân bay qua đêm.

Em nhỏ không chịu ngồi yên khiến chuyến bay bị hủy, toàn bộ hành khách phải chờ sáng hôm sau mới được bay. (Ảnh minh họa: NYP)

Trong tuyên bố chính thức, Porter Airlines cho biết việc em bé đứng trên ghế rất không an toàn trong quá trình cất cánh. Hãng cũng gửi lời xin lỗi đến các hành khách vì sự cố ngoài ý muốn này, đồng thời xác nhận chuyển toàn bộ khách sang chuyến bay mới vào ngày hôm sau.

Ông Brad Cicero, người đại diện của hãng hàng không, phát biểu: “Máy bay không thể cất cánh trong điều kiện không đảm bảo an toàn. Sau khi tàu bay rời nhà ga và tiến ra đường băng để cất cánh, một trẻ nhỏ đứng trên ghế và không chịu thắt dây an toàn. Mọi nỗ lực của phụ huynh đi cùng và phi hành đoàn đều không thành công.

Tàu bay không thể cất cánh trong điều kiện mất an toàn như vậy, do đó phi hành đoàn đã quyết định quay lại nhà ga và cho hành khách rời máy bay. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì ảnh hưởng tới các hành khách khác, những người phải khởi hành trên chuyến bay vào ngày hôm sau”.

Aryeh Kozuch, một hành khách có mặt trên chuyến bay chia sẻ: “Đứa trẻ cứ liên tục chui xuống dưới ghế. Mỗi khi bị bắt thắt dây an toàn, bé lại tuột xuống bên dưới”.

Một hành khách khác là Hillary Hertzberg cho biết: “Chuyện này mất thời gian vô cùng. Cuối cùng đến 23h30 đứa trẻ mới rời khỏi máy bay, nghĩa là chúng tôi đã phải ngồi trên đó gần một giờ đồng hồ chờ đợi”.