VNETWORK trao ‘lá chắn số’ bảo mật website miễn phí cho doanh nghiệp Việt

Việt Nam đang đặt kỳ vọng lớn vào công nghệ số. Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Hàng loạt chính sách hỗ trợ đã đưa doanh nghiệp và hộ kinh doanh lên môi trường số với tốc độ chưa từng có, với những con số ấn tượng như: 78,8% dân số dùng Internet, thương mại điện tử năm 2025 đạt quy mô 31 tỷ USD, và khoảng 685.000 tên miền quốc gia “.vn” đang hoạt động. Số hóa không còn là đặc quyền của doanh nghiệp lớn, mà đang diễn ra ở khắp nơi.

Nhưng mỗi website, mỗi ứng dụng mới ra đời cũng là “một cánh cửa mới” mở ra trên không gian mạng, trong khi phần lớn doanh nghiệp vẫn “chưa kịp lắp ổ khóa cho cánh cửa” đó. Một khảo sát an ninh mạng trong nước công bố năm 2025 cho thấy 52,3% cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp từng chịu ảnh hưởng từ tấn công mạng. Thống kê của Bộ Công an ghi nhận thiệt hại do tấn công mạng trong giai đoạn 2020-2025 lên tới gần 40.000 tỷ đồng. Riêng năm 2025, hệ thống VNETWORK ghi nhận hơn 2,3 triệu sự kiện tấn công ở nhiều mức độ. Mối nguy đã hiện diện thường trực, không còn là chuyện lý thuyết.

Đáng lo hơn, AI đang hạ thấp chi phí và độ khó của mỗi cuộc tấn công. Tin tặc không còn phải mất công dò từng lỗ hổng thủ công: họ giao cho AI tự động rà quét, phát hiện điểm yếu và khai thác dữ liệu hàng loạt. Một số thống kê ước tính các cuộc tấn công có AI hỗ trợ đạt tỷ lệ thành công tới 70%. Ở chiều ngược lại, năng lực phòng thủ lại chưa theo kịp, khi chỉ 11% tổ chức tại Việt Nam đủ năng lực chống tấn công mạng và 56% đơn vị chưa có cán bộ chuyên trách an toàn thông tin.

Thị trường đang tồn tại một nghịch lý: doanh nghiệp càng nhỏ càng dễ bị tấn công, nhưng lại càng không đủ ngân sách để tự bảo vệ. Những đơn vị từng tin mình quá nhỏ để lọt vào tầm ngắm của tin tặc nay lại đứng đầu danh sách mục tiêu, vì lớp phòng vệ của họ sơ sài nhất. Khối doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tới 98% tổng số doanh nghiệp cả nước, được kỳ vọng là lực lượng chủ công của kinh tế số. Nhưng xét về bảo mật, đây lại là điểm dễ tổn thương nhất của toàn hệ sinh thái.

Áp lực không chỉ đến từ tin tặc mà còn từ hành lang pháp lý. Theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 12/2022/TT-BTTTT (hướng dẫn Nghị định 85/2016/NĐ-CP), các hệ thống thông tin cấp 2 (theo khoản 2 Điều 8 Nghị định 85/2016/NĐ-CP), hoặc từ cấp 3 trở lên, phải sử dụng sản phẩm Tường lửa ứng dụng web. Bước sang năm 2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 tiếp tục nâng chuẩn, buộc mọi tổ chức xử lý dữ liệu người dùng phải áp dụng biện pháp kỹ thuật phòng, chống truy cập và rò rỉ dữ liệu trái phép. Bảo vệ ứng dụng web đã chuyển từ khuyến nghị thành yêu cầu bắt buộc theo luật định. Nhưng ngay cả ngưỡng tối thiểu ấy vẫn là điều xa xỉ với hàng trăm nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ.



Giới chuyên môn đã nhiều lần lên tiếng về thực trạng này. Tại Diễn đàn về an ninh mạng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ do Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia tổ chức giữa tháng 4/2026, Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an), cảnh báo việc thiếu hụt kinh nghiệm ứng phó và nhân sự công nghệ đang biến SME thành những mắt xích yếu trong hệ sinh thái số.

Cũng tại diễn đàn, ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, chia sẻ, với các doanh nghiệp quy mô nhỏ, một sự cố tấn công mạng không đơn thuần là lỗi kỹ thuật mà có thể đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại của thương hiệu. Theo ông, thay vì những khẩu hiệu kêu gọi chung chung, cộng đồng doanh nghiệp hiện nay cần các giải pháp thực tế hơn.

Với bà Phan Thị Mỹ Hậu - CEO Công ty Cổ phần VNETWORK, đây chính là thời điểm phải giải bằng được bài toán đó, khi ba lực đẩy hội tụ cùng lúc. Thứ nhất, số hóa lan rộng khiến bề mặt tấn công mở rộng nhanh hơn tốc độ nâng cao nhận thức bảo mật của phần lớn tổ chức. Thứ hai, mối đe dọa đã leo thang đáng kể khi AI xuất hiện ở cả phía tấn công. Thứ ba, năng lực của VNETWORK sau hơn một thập kỷ trui rèn đã đủ chín để hành động.



Giữa lúc AI trở thành từ khóa được nhắc ở khắp nơi, câu hỏi “ai thực sự tạo ra giá trị từ công nghệ này” vẫn chờ câu trả lời cụ thể. VNETWORK chọn trả lời bằng hành động: ứng dụng AI vào chính sản phẩm cốt lõi, rồi trao thành quả ấy cho cộng đồng doanh nghiệp Việt mà không thu phí.

Suốt 13 năm vận hành giải pháp bảo mật cho hàng ngàn doanh nghiệp, VNETWORK tích lũy được một tài sản không thể mua ở bất kỳ đâu: hiểu biết thực tế về những điểm yếu kiến trúc, chỉ lộ ra sau nhiều năm trực tiếp chống đỡ tấn công, không đến từ lý thuyết hay phòng thí nghiệm. Toàn bộ vốn kinh nghiệm ấy được dồn vào 6 tháng tăng tốc để tối ưu toàn bộ nền tảng, với AI giữ vai trò cộng sự: các mô hình được đào tạo từ lượng dữ liệu tấn công thực tế mà hệ thống VNETWORK thu thập qua nhiều năm. Điều này giúp đội ngũ nghiên cứu & phát triển giải pháp rút ngắn quá trình xây dựng hàng ngàn quy tắc bảo mật và đơn giản hóa những cấu hình phức tạp thành vài thao tác.

Thành quả của 6 tháng ấy là phiên bản WAAP (Web Application & API Protection) mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của nền tảng bảo mật VNETWORK, cùng một phiên bản WAF (Web Application Firewall) được đóng gói để trao tặng cộng đồng doanh nghiệp Việt. Nhưng với VNETWORK, công nghệ dù mạnh đến đâu cũng chỉ là bệ phóng; chất lượng sản phẩm sau cùng vẫn do những kỹ sư hiểu tường tận hệ thống quyết định, những người sẵn sàng theo đến cùng từng dòng cấu hình.



Thành quả của giai đoạn tăng tốc thể hiện rõ nhất trong cách nền tảng được xây dựng. Phần lớn hệ thống bảo mật trên thị trường vận hành như hai trạm kiểm soát đặt ở hai nơi khác nhau: lưu lượng truy cập phải lần lượt đi qua từng trạm trước khi đến được website. Mỗi lần chuyển tiếp là thêm một điểm trễ, thêm một điểm rủi ro. VNETWORK chọn hướng ngược lại ngay từ khâu thiết kế kiến trúc: hợp nhất cả hai vào một trạm duy nhất, nơi phân phối nội dung và phòng vệ diễn ra đồng thời, với AI lồng vào cả hai lớp.

Ở lớp phân phối, hạ tầng của VNETWORK trải trên hơn 2.300 điểm hiện diện tại 146 quốc gia, băng thông 2.600 Tbps và hơn 4.000 server riêng tại Việt Nam. Nhưng con số ấn tượng nhất không nằm ở quy mô, mà ở cách hệ thống được tối ưu cho thị trường nội địa: người dùng Viettel được phục vụ từ cụm máy chủ đặt ngay trong hạ tầng Viettel, người dùng VNPT từ cụm máy chủ VNPT, không phải vòng ra nước ngoài rồi quay về.

Ở lớp phòng vệ, hệ thống vận hành như một trạm kiểm soát đặt ngay phía trước website, xem xét mọi lượt truy cập trong tích tắc. Điểm khác biệt là trạm kiểm soát này không chỉ đối chiếu với hơn 2.400 quy tắc có sẵn, mà còn được AI hỗ trợ để đọc ngữ cảnh và hành vi của từng lượt truy cập, xử lý trong mili giây trước khi lưu lượng tiếp cận máy chủ. Nhờ đó, hệ thống chặn được từ các tấn công khai thác lỗ hổng bảo mật nguy hiểm nhất theo danh sách OWASP Top 10, các đợt tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) ở cả hạ tầng đường truyền cũng như trực tiếp vào ứng dụng web (tầng 3, 4 và 7 trong mô hình mạng OSI), tấn công API cho tới những lỗ hổng chưa từng được biết đến. Quan trọng hơn, hệ thống học từ mỗi cuộc tấn công: càng trải qua nhiều đợt, khả năng nhận diện những chiêu thức tinh vi mà quy tắc truyền thống bỏ sót càng sắc bén, trong khi người dùng thật vẫn truy cập bình thường.



Dựa trên nền tảng đó, VNETWORK đã chính thức ra mắt giải pháp WAF Free, tường lửa ứng dụng web hoàn toàn miễn phí, không yêu cầu thẻ tín dụng, không bắt buộc chuyển đổi nhà cung cấp DNS. WAF Free không phải một phiên bản “cắt gọt” kém chất lượng, mà kế thừa trọn vẹn hạ tầng và công nghệ lõi của nền tảng, được đóng gói ở mức tinh gọn nhất. Giải pháp giúp bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể tự thiết lập hàng rào bảo vệ vững chắc trong khoảng 2 phút, không phát sinh chi phí. Doanh nghiệp không cần thay đổi kiến trúc công nghệ thông tin hiện có, cũng không cần đội IT chuyên môn cao.

Gói miễn phí bao gồm bảo vệ trước các tấn công khai thác lỗ hổng theo danh sách OWASP Top 10 (SQL Injection, XSS, Broken Access Control…), khả năng chống DDoS, hệ thống CDN giúp tăng tốc truyền tải website, và bảng điều khiển theo dõi lưu lượng thời gian thực. Doanh nghiệp dùng miễn phí không giới hạn thời gian. Việc nâng cấp lên bản trả phí hoàn toàn do người dùng quyết định, khi họ cần mở khóa trọn vẹn năng lực của nền tảng: chống DDoS quy mô lớn, bảo vệ API chuyên sâu, tùy chỉnh quy tắc nâng cao và cam kết SLA.



VNETWORK không dừng lại ở việc trao một công cụ rồi phó mặc doanh nghiệp tự vận hành. Đi cùng giải pháp là bộ tài liệu kỹ thuật đầy đủ bằng tiếng Việt, cộng đồng developer chia sẻ kinh nghiệm thực chiến, hệ thống ticket hỗ trợ liên tục, và đội ngũ chuyên gia SOC trực 24/7 am hiểu môi trường trong nước, đồng hành từ bước thiết lập đầu tiên đến khi hệ thống thực sự được bảo vệ đúng chuẩn.

“Sáu tháng không phải kỳ tích kỹ thuật. Đó là điều xảy ra khi chúng tôi biết chính xác mình đang xây cho ai, xây để giải quyết vấn đề gì, và dùng AI không phải như một tính năng để quảng cáo, mà là trụ cột trong từng quyết định thiết kế và thực thi”, ông Nguyễn Kim Thọ, Trưởng bộ phận giải pháp VNETWORK, chia sẻ.

Với VNETWORK, WAF miễn phí không phải một chiến dịch khuyến mãi, mà là một nước đi chiến lược dài hạn. Khi mặt bằng bảo mật của số đông doanh nghiệp được nâng lên, mức độ tin cậy của cả nền kinh tế số Việt Nam cũng tăng theo trong mắt người dùng, giới đầu tư và đối tác quốc tế.

Đằng sau lựa chọn ấy còn là một tính toán về sự tự chủ. Khi lá chắn số của nền kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ bên ngoài, mỗi biến động địa chính trị hay một sự cố trên các tuyến cáp quang quốc tế đều có thể đẩy doanh nghiệp trong nước vào thế bị động chờ đợi. Một giải pháp do đội ngũ kỹ sư Việt phát triển, vận hành ngay trên hạ tầng trong nước, giúp tài sản số của doanh nghiệp Việt luôn nằm trong tầm kiểm soát của chính người Việt.

Đích đến mà doanh nghiệp này đặt ra cũng đi xa hơn việc phát hiện tấn công: ứng dụng AI để dự báo và vô hiệu hóa các mối đe dọa ngay từ khi còn manh nha, đưa mô hình bảo mật từ phản ứng bị động sang phòng ngừa chủ động. Cách tiếp cận này giúp mọi nguy cơ được loại bỏ trước khi kịp trở thành sự cố.

Hôm nay, hơn 200.000 ứng dụng web đang được bảo vệ trên nền tảng VNETWORK, từ các doanh nghiệp top đầu ngành đến hàng trăm doanh nghiệp mà dữ liệu vận hành và dữ liệu khách hàng của họ không kém phần quan trọng. Cộng đồng đó sắp đón thêm những thành viên mới: những doanh nghiệp lần đầu tiên có được lớp bảo vệ đạt chuẩn, trên chính nền tảng mà các tổ chức hàng đầu đang tin dùng, và hoàn toàn miễn phí.