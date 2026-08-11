Ảnh hiếm thời trẻ của Quyền Linh: Vẻ ngoài phong trần khiến nhiều người bất ngờ

(VTC News) -

Mới đây, nhà báo Lê Quang Thanh Tâm chia sẻ một bức ảnh hiếm của Quyền Linh thủa mới vào nghề, do nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn thực hiện và được nhà báo Sâm Thương, khi đó là người tổ chức thực hiện báo Điện Ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, lựa chọn làm ảnh bìa số 222, phát hành ngày 1/4/1995.

Hình ảnh phong trần, lãng tử của Quyền Linh thời mới vào nghề.

Quyền Linh trong ảnh có mái tóc dày, hàng lông mày rậm, đôi mắt đen có ánh nhìn sâu thẳm cùng bộ ria mép đậm chất tài tử, một vẻ đẹp kiểu lãng tử phong trần nam tính đặc thù của các nam thần điện ảnh nhiều thập kỷ trước. Đây cũng là hình ảnh khá khác biệt so với Quyền Linh mà khán giả quen thuộc những năm qua.

Nhà báo Lê Quang Thanh Tâm cho biết thời điểm bức ảnh được đăng lên bìa báo, Quyền Linh là một trong những gương mặt trẻ được giới làm phim đặc biệt chú ý. Sau khi tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu II, anh liên tục được mời tham gia nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình.

Với lối diễn chân chất, giàu cảm xúc cùng ngoại hình sáng màn ảnh, Quyền Linh được kỳ vọng sẽ trở thành lớp diễn viên kế cận của những ngôi sao đang rất được yêu mến lúc bấy giờ như Lê Tuấn Anh, Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh...

“Bức ảnh bìa báo này không chỉ ghi lại một giai đoạn đẹp nhất của tuổi trẻ Quyền Linh, mà còn lưu giữ hình ảnh của một diễn viên điện ảnh đầy triển vọng trước khi anh bước sang hành trình mới và trở thành gương mặt quen thuộc của hàng triệu gia đình Việt Nam”, nhà báo Lê Quang Thanh Tâm chia sẻ.

Giai đoạn mới vào nghề, diễn viên được biết đến với ngoại hình điển trai, đôi mắt giàu biểu cảm.

Ngay cả MC Quyền Linh cũng bất ngờ khi nhìn lại hình ảnh của chính mình. Nam MC bình luận: “Ui là trời...Tui đó hả?“.

Quyền Linh sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Tiền Giang. Thời niên thiếu, anh từng tự nhận mình “đậm chất Hai Lúa”, gầy gò, đen nhẻm và sống trong hoàn cảnh thiếu thốn. Có thời điểm, anh từng nghĩ đến chuyện nghỉ học để phụ mẹ chăm lo cho các em.

Bước ngoặt đến khi Quyền Linh khoảng 18 tuổi. Một đoàn công tác của Trường Nghệ thuật Sân khấu II từ TP.HCM về địa phương tuyển sinh. Anh theo bạn bè nộp đơn dự thi và sau đó nhận giấy báo trúng tuyển. Từ đây, anh bước vào con đường nghệ thuật.

Những ngày đầu, Quyền Linh chủ yếu nhận các vai nhỏ, vai quần chúng. Sau đó, anh dần được các đạo diễn chú ý nhờ ngoại hình sáng màn ảnh và khả năng diễn xuất tự nhiên.

Đầu những năm 2000, Quyền Linh là gương mặt xuất hiện trên nhiều bìa tạp chí điện ảnh, thời trang.

Năm 1992, Quyền Linh đoạt giải Tư cuộc thi Diễn viên điện ảnh triển vọng của Hội Điện ảnh TP.HCM. Với gương mặt ăn ảnh với mái tóc rẽ ngôi cùng đôi mắt giàu biểu cảm, Quyền Linh được nhiều đạo diễn mời tham gia nhiều phim như Khát vọng sống, Vườn đào năm ấy, Đứa con rơi...

Nửa cuối thập niên 1990 là giai đoạn Quyền Linh hoạt động sôi nổi trên màn ảnh. Anh góp mặt trong nhiều tác phẩm được khán giả nhớ đến như Người Hà Nội, Những nẻo đường phù sa, Đồng tiền xương máu, Giao thời, Trùng Quang tâm sử...

Đằng sau hình ảnh một diễn viên nổi tiếng là cuộc sống không hề dễ dàng. Quyền Linh kể rằng thời còn đóng phim, dù được gọi là “ngôi sao điện ảnh”, anh vẫn rất nghèo.

“Trên phim nhìn mình bóng loáng như một ngôi sao điện ảnh vậy thôi, chứ trở về đời thực là đầu óc lại nghĩ ngày mai tiền đâu đóng nhà trọ, tiền đâu đổ xăng, tiền đâu ăn uống...“, Quyền Linh từng chia sẻ. Nam nghệ sỹ cũng từng kể về những ngày phải vay tiền từ đạo diễn, ê-kíp âm thanh, ánh sáng, quay phim hay phục trang để trang trải cuộc sống.

Quyền Linh tuổi trung niên.

Đầu những năm 2000, Quyền Linh chuyển hướng sang công việc dẫn chương trình. Sự chân thành, gần gũi và khả năng đồng cảm với người chơi giúp anh nhanh chóng được khán giả yêu mến, đặc biệt qua các chương trình hướng đến cộng đồng.

Hình ảnh của Quyền Linh cũng thay đổi theo thời gian. Bộ ria mép, mái tóc lãng tử và vẻ ngoài của một tài tử năm nào được thay bằng phong cách giản dị, gần gũi. Anh thường xuất hiện với áo thun, quần jeans và đôi dép tổ ong - những món đồ bình dân trở thành một phần hình ảnh quen thuộc của nam nghệ sỹ.

Quyền Linh cùng bà xã Dạ Thảo và hai con gái.

Năm 2024, anh trở lại màn ảnh rộng với vai chính trong phim “Hai Muối”.

Về đời tư, Quyền Linh và bà xã Dạ Thảo sinh hai con gái có tên thân mật là Lọ Lem (sinh năm 2006) và Hạt Dẻ (sinh năm 2008). Hai cô gái đều được chú ý nhờ ngoại hình nổi bật và thành tích học tập tốt.