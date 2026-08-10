Trường Đại học Luật TP.HCM lấy điểm chuẩn từ 16 - 21,25

(VTC News) -

Theo đó, mặt bằng tổng điểm thi THPT của thí sinh trúng tuyển vẫn nằm trong nhóm thí sinh có điểm thi THPT cao đăng ký vào các khối ngành Luật, Kinh doanh và Quản lý, Nhân văn.

Mức điểm chuẩn dao động từ 16 đến 21,25 điểm. Ngành Luật thương mại quốc tế lấy cao nhất với 21,25 điểm nhưng so với năm ngoái đã giảm 0,5-4,4 điểm. Tương tự, ngành Quản trị Luật, Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế cũng có đầu vào thấp hơn năm ngoái 0,5-4,5 điểm.

Tại Phân hiệu Trường ĐH Luật TP.HCM ở Quảng Trị, ngành Luật có điểm xét trúng tuyển 20 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Luật TP.HCM năm 2026.

Nhà trường lưu ý, thí sinh trúng tuyển bắt buộc thực hiện thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời hoàn tất kê khai hồ sơ trực tuyến tại Cổng thông tin tuyển sinh ULAW theo đúng thời hạn quy định.

Đồng thời, căn cứ kết quả xác nhận nhập học của thí sinh trúng tuyển, trường sẽ tiếp tục mở rộng cơ hội cho các thí sinh có nguyện vọng theo học ngành Luật tại Phân hiệu Quảng Trị ULAW với các đợt xét tuyển bổ sung tiếp theo và dự kiến sẽ mở rộng tổ hợp xét tuyển, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh vùng duyên hải miền Trung.

Chi tiết trường sẽ có thông báo sau theo đúng các thời hạn về tuyển sinh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.