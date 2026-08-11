Vừa thua đậm tuyển Việt Nam, ngôi sao nhập tịch Malaysia tự tin gây bất ngờ

(VTC News) -

Sau khi giành vé vào vòng bán kết ASEAN Cup 2026, trụ cột của đội tuyển Malaysia Mohamadou Sumareh cho rằng các cầu thủ “Hổ Mã Lai” có đủ khả năng đánh bại Việt Nam, dù họ bước vào cuộc đối đầu với tư cách là đội bị đánh giá thấp hơn. Cầu thủ chạy cánh 31 tuổi tự tin đội nhà có thể tạo ra bất ngờ trước đối thủ, đồng thời nhấn mạnh điều quan trọng nhất Malaysia cần làm lúc này là tiếp tục thể hiện những gì họ cho thấy trong suốt hành trình tại bảng B.

“Việt Nam là đội được đánh giá cao hơn, đó là điều hiển nhiên. Tuy vậy, đây là bán kết. Chúng tôi tiến bộ với tư cách là một tập thể qua từng trận đấu. Và ở bán kết, như tôi đã nói, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

Chúng tôi có thể gây bất ngờ trước họ, nhưng phải tiếp tục giữ sự khiêm tốn như những gì đã làm trong suốt giải đấu này. Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu và tiếp tục làm những gì mình đã làm”, Mohamadou Sumareh nói.

Mohamadou Sumareh tự tin rằng Malaysia có thể tạo nên bất ngờ trước đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Berita Harian)

Nói về màn trình diễn của đội tuyển Malaysia sau khi giành vị trí nhì bảng B, Sumareh cho biết anh tự hào về những gì tất cả các cầu thủ thể hiện, đặc biệt là các tài năng trẻ vốn chưa từng có kinh nghiệm thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

“Các cầu thủ trẻ xứng đáng nhận được lời khen ngợi. Họ cống hiến tất cả. Đối với một số người trong số họ, đây là lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia mà không có kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp, nhưng họ đến và chiến đấu đến cùng.

Điều làm nên một đội bóng không phải là 11 ngôi sao, mà là 11 người đồng đội sát cánh bên nhau. Đó là lý do chúng tôi có thể tiến xa đến đây. Tôi rất tự hào về các đồng đội và những gì họ thể hiện”, tiền vệ 31 tuổi chia sẻ.

Malaysia tiếp đón đội tuyển Việt Nam tại sân vận động Kuala Lumpur trong trận bán kết lượt đi vào ngày 16/8, trước khi làm khách trên sân của đối thủ ở trận lượt về ba ngày sau đó.

Lần gần nhất Malaysia lọt vào chung kết là năm 2018. Khi đó, đội tuyển nước này để thua Việt Nam với tổng tỷ số 2-3 sau hai lượt trận. “Hổ Mã Lai” từng một lần nâng cao chiếc cúp vô địch vào năm 2010, sau khi đánh bại Indonesia với tổng tỷ số 4-2 trong trận chung kết.