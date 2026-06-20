Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được chuyển thành Đại học Công nghiệp Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 20/6, Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành Đại học Công nghiệp Hà Nội đã được tổ chức trang trọng, đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong hành trình 128 năm xây dựng và phát triển của HaUI.

Đây là sự chuyển mình về tầm vóc, sứ mệnh, phương thức quản trị và mở ra không gian phát triển mới cao hơn, rộng hơn.

PGS.TS. Kiều Xuân Thực - Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội - phát biểu tại buổi lễ.

Chia sẻ về khát vọng và quyết tâm của Đại học Công nghiệp Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới, Giám đốc Kiều Xuân Thực nhấn mạnh: Sức mạnh lớn nhất của Đại học Công nghiệp Hà Nội không chỉ nằm ở cơ sở vật chất, quy mô đào tạo hay bề dày lịch sử, mà nằm ở con người HaUI - trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, hội nhập, phụng sự; nằm ở khát vọng trở thành một đại học đổi mới sáng tạo - nơi tạo ra tri thức giá trị, công nghệ hữu ích, con người tử tế để góp phần kiến tạo tương lai tốt đẹp cho đất nước.

Trên nền tảng truyền thống 128 năm và trước yêu cầu của giai đoạn mới, Đại học Công nghiệp Hà Nội xác định những định hướng phát triển lớn: Đổi mới mạnh mẽ quản trị đại học theo hướng hiện đại, tự chủ, minh bạch và trách nhiệm giải trình cao;

Tái cấu trúc đào tạo theo hướng liên ngành, xuyên ngành, gắn chặt với nhu cầu phát triển của công nghiệp, thương mại và nền kinh tế số, kinh tế xanh; Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành trụ cột ngang tầm với đào tạo; Xây dựng Đại học Công nghiệp Hà Nội thành đại học thông minh, đại học xanh; Phát triển đội ngũ và đào tạo nhân tài - hai chủ thể trung tâm của đại học;

Đẩy mạnh quốc tế hóa và gắn kết cộng đồng. Bên cạnh kiên định trách nhiệm phục vụ ngành Công Thương, phục vụ địa phương và các vùng kinh tế trọng điểm, HaUI khát vọng, kiến tạo trở thành cầu nối bền vững giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp - Xã hội, giữa nhu cầu phát triển của Việt Nam với mạng lưới tri thức toàn cầu.

Ông Hoàng Minh Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo trao Quyết định của Thủ tướng về việc chuyển Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Công Thương - chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, người lao động, học viên và sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội nhân dấu mốc Nhà trường chính thức chuyển sang mô hình đại học.

Bộ trưởng nhấn mạnh: “Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và nhu cầu phát triển của đất nước.

Cùng với đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; coi đây là động lực quan trọng để phát triển nhanh và bền vững.

Hai Nghị quyết trên đặt ra những yêu cầu cụ thể đối với các cơ sở giáo dục đại học: (1) đại học không chỉ là nơi đào tạo nhân lực, mà phải là nơi tạo ra tri thức mới, công nghệ mới, phương thức quản trị mới và giá trị mới cho xã hội. (2) Đại học phải chuyển mạnh từ đào tạo theo khả năng sẵn có sang đào tạo theo nhu cầu phát triển; từ quản lý theo quy trình sang quản trị theo mục tiêu, dữ liệu và kết quả; từ nghiên cứu theo đề tài riêng lẻ sang nghiên cứu gắn với bài toán của doanh nghiệp, của ngành và của nền kinh tế.”.

Từ mốc son có ý nghĩa lịch sử hôm nay, Đại học Công nghiệp Hà Nội chính thức bước sang một giai đoạn phát triển mới trên nền tảng 128 năm xây dựng và phát triển. Để thực hiện thành công mục tiêu chiến lược trên hành trình mới, điều quan trọng nhất không chỉ là một chiến lược được viết hay, mà là năng lực biến chiến lược thành hành động.

Cả hệ thống chính trị Đại học Công nghiệp Hà Nội quyết tâm thay đổi: Thay đổi trong tư duy, trong cách làm, trong chuẩn mực chất lượng, trong tinh thần phục vụ và trong khát vọng vươn lên; Mỗi trường, viện, khoa, trung tâm sẽ là một không gian sáng tạo để giảng viên tỏa sáng, để ươm mầm cho thành công của sinh viên;

Mỗi giảng viên sẽ là một tấm gương học tập suốt đời; Mỗi cán bộ quản lý sẽ là một người kiến tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm; Mỗi sinh viên sẽ là một đại sứ của tri thức, kỹ năng và văn hóa HaUI.

Với tâm thế mới, khát vọng mới, Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ đổi mới mạnh mẽ hơn, hành động quyết liệt hơn, hội nhập sâu rộng hơn, phụng sự trách nhiệm hơn; thực hiện thành công mục tiêu trở thành một đại học đổi mới sáng tạo, có uy tín cao trong khu vực, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.