Việt Nam - Australia cùng nghiên cứu phát triển công nghệ y sinh tiên tiến RNA

(VTC News) -

Đây là lần đầu tiên một viện nghiên cứu của Việt Nam đạt được thỏa thuận hợp tác về công nghệ lõi y sinh với viện nghiên cứu hàng đầu của Australia, mở ra cơ hội nghiên cứu, sản xuất thuốc, vaccine thế hệ mới phòng cúm, ung thư phổi và ung thư đại trực tràng.

Giá trị của hợp tác không chỉ nhằm tiếp nhận chuyển giao công nghệ như trước đây mà đột phá ở việc hai bên sẽ cùng đầu tư nhân lực và vật lực để nghiên cứu, cùng tạo ra dữ liệu và giải pháp phù hợp với đặc điểm sức khỏe, bệnh tật của con người, trong đó có chú trọng người Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Lễ ký kết diễn ra ngày 9/8, đúng vào thời điểm quan trọng trong hợp tác giữa 2 quốc gia, ngay trong thời gian chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia (9-12/8), trong bối cảnh Việt Nam và Australia đang tiếp tục cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập từ tháng 3/2024.

Lễ ký kết MoU diễn ra tại Đại học New South Wales (UNSW), Australia với sự chứng kiến của ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney. (Ảnh: Viện Nghiên cứu Tâm Anh)

RNA (axit ribonucleic) là phân tử sinh học có vai trò truyền tải thông tin di truyền trong tế bào. Chính cơ chế này giúp RNA trở thành nền tảng công nghệ của nhiều loại vaccine, thuốc sinh học và liệu pháp điều trị thế hệ mới.

Từ nền tảng RNA, các nhà khoa học có thể phát triển nhiều công nghệ khác nhau. Nhờ đó, RNA đang mở ra nhiều hướng điều trị mới cho ung thư, bệnh di truyền, bệnh miễn dịch, bệnh hiếm và nhiều lĩnh vực y sinh học khác.

Viện RNA trực thuộc Đại học New South Wales của Australia (UNSW), thành viên Group of Eight - nhóm các đại học nghiên cứu hàng đầu nước này. Theo QS World University Rankings 2027, UNSW xếp thứ 19 thế giới và thứ nhất tại Australia. Viện RNA UNSW mang đến năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ RNA; Viện Nghiên cứu Tâm Anh cùng Hệ sinh thái y tế Tâm Anh - VNVC có nền tảng để đưa công nghệ vào nghiên cứu và phát triển thực tế tại Việt Nam.

Giai đoạn đầu, hai bên dự kiến triển khai các chương trình đào tạo thực hành tại Australia, trao đổi chuyên gia, xây dựng quy trình nghiên cứu, phát triển năng lực thiết kế, tổng hợp, tinh sạch, kiểm soát chất lượng và đóng gói RNA. Trên cơ sở đó, các nghiên cứu tiền lâm sàng và thử nghiệm lâm sàng đối với sản phẩm y sinh dựa trên nền tảng RNA có thể từng bước triển khai trong nước.

Trước mắt, Viện RNA UNSW đề xuất hai hướng chương trình trọng điểm: phát triển vaccine RNA phòng cúm cho Việt Nam và phát triển mẫu vaccine ung thư cá thể hóa cho bệnh nhân ung thư phổi hoặc đại trực tràng. Đây là những hướng nghiên cứu có thể tạo ra giá trị trực tiếp cho Việt Nam, đồng thời mở rộng dữ liệu và năng lực nghiên cứu RNA của hai bên tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

GS. Pall Thordarson - Giám đốc Viện RNA UNSW cho biết điểm then chốt của hợp tác là xây dựng năng lực RNA toàn diện tại Tâm Anh, từ nghiên cứu và phát triển tiền lâm sàng, sản xuất mẫu theo tiêu chuẩn GMP (thực hành sản xuất tốt), thử nghiệm lâm sàng đến từng bước phát triển các ứng dụng y tế và dự phòng dựa trên công nghệ RNA.

“Việt Nam không nên dừng lại ở vai trò điểm cuối của sản xuất mà hoàn toàn đủ vị thế trở thành trung tâm thiết kế và đánh giá cho những căn bệnh và nhóm dân số chưa được chuỗi nghiên cứu toàn cầu chú trọng đúng mức“, GS. Pall nói.

Các chuyên gia Viện RNA giới thiệu Phòng Thí nghiệm và Trung tâm Tiền lâm sàng của Đại học New South Wales (UNSW) nơi đang thực hiện những nghiên cứu y sinh quan trọng để phát triển thuốc, vaccine thế hệ mới. (Ảnh: Viện Nghiên cứu Tâm Anh)

Bác sĩ Phương Lễ Trí, Giám đốc Điều hành Viện Nghiên cứu Tâm Anh, cho biết đây là lần đầu tiên Việt Nam tiếp cận mô hình phát triển RNA theo chuỗi hoàn chỉnh, kết nối từ nghiên cứu nền tảng, phát triển công nghệ, đánh giá tiền lâm sàng, thử nghiệm lâm sàng đến chuẩn bị năng lực sản xuất trong nước.

Hợp tác mở ra cơ hội để Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ RNA - nền tảng chiến lược của nhiều loại vaccine, thuốc sinh học và liệu pháp điều trị thế hệ mới - qua đó tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của một trong những công nghệ sinh học phát triển nhanh trên thế giới.

Các thành tựu nghiên cứu, hợp tác quốc tế của Viện Nghiên cứu Tâm Anh được ứng dụng tại Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh)

Hợp tác này là cơ hội cho các nhà khoa học Việt Nam có thể cùng nghiên cứu công nghệ lõi ngay từ giai đoạn đầu, phát triển các vaccine và thuốc mới an toàn hơn, từng bước làm chủ công nghệ RNA, củng cố an ninh y tế quốc gia, đóng góp vào chuỗi đổi mới sáng tạo y sinh toàn cầu.