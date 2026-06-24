3 năm qua điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội tăng giảm thế nào?

(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 3 năm gần nhất:

3 năm qua điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội tăng giảm thể nào?

Năm 2025, Đại học Công nghiệp Hà Nội lấy điểm chuẩn từ 18-26,27 điểm, cao nhất ở ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

Năm này, Đại học Công nghiệp Hà Nội dự kiến tuyển 8.300 chỉ tiêu cho 72 ngành/chương trình đào tạo đại học chính quy theo 5 phương thức tuyển sinh gồm:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh.

Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố thí sinh có chứng chỉ quốc tế kết hợp với điểm tổng kết học bạ cả năm lớp 10,11,12 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển. Điều kiện đăng ký dự tuyển là thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 có điểm tổng kết học bạ của các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 7.0 trở lên.

Phương thức 3: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Phương thức 4: Xét kết quả thi đánh giá năng lực năm 2026 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Điều kiện đăng ký dự tuyển là thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 có điểm tổng kết học bạ của các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 7.0 trở lên.

Phương thức 5: Xét kết quả thi đánh giá tư duy năm 2026 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức. Điều kiện đăng ký dự tuyển là thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 có điểm tổng kết học bạ của các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 7.0 trở lên.

Năm học 2026-2027, đối với chương trình đào tạo chuẩn trường áp dụng mức học phí là 770.000 đồng/tín chỉ học phí, đối với chương trình đào tạo bằng tiếng Anh là 1,1 triệu đồng/tín chỉ học phí.

Đơn giá học phí các năm học tiếp theo được điều chỉnh theo quy định của Nhà nước và của Đại học Công nghiệp Hà Nội;

Học phí năm thứ nhất của đại học khóa nhập học năm 2026 (chưa bao gồm các học phần giáo dục quốc phòng - an ninh): khoảng từ 25 - 31 triệu đồng đối với ngành/chương trình đào tạo chuẩn, khoảng từ 36 - 44 triệu đồng đối với chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, tùy theo ngành/chương trình đào tạo.