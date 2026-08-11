HEINEKEN Việt Nam cùng Đà Nẵng tôn vinh nét đẹp văn hóa, bản sắc thành phố biển

(VTC News) -

Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế của một thành phố đáng sống và điểm đến du lịch hàng đầu khu vực, nơi mỗi lễ hội, sự kiện văn hóa và trải nghiệm không chỉ thu hút du khách mà còn kể câu chuyện về bản sắc và con người của thành phố năng động và giàu sức sống.

Không gian chợ quê tại Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng và khu trải nghiệm Larue gợi lại những nét sinh hoạt gần gũi trong đời sống người dân xứ Quảng.

Đối với nhiều thế hệ người dân miền Trung, đặc biệt là Đà Nẵng, Larue không chỉ là một thương hiệu bia mà còn là một phần ký ức và nhịp sống của thành phố. Trải qua hơn một thế kỷ, Larue hiện diện không chỉ trong những bữa ăn gia đình, những buổi họp mặt thân tình và gắn kết với những dịp lễ hội cộng đồng địa phương.

Larue luôn hiện diện ở các chương trình countdown chào năm mới, Lễ hội Đà Nẵng Food Tour đến Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng. Thông qua các sự kiện, nhãn hàng Larue của HEINEKEN Việt Nam luôn đồng hành cùng thành phố Đà Nẵng tôn vinh và lan tỏa những nét đẹp đặc trưng của văn hóa, ẩm thực địa phương - một trong những trụ cột điểm nhấn để khách du lịch trong nước và quốc tế nhớ về.

Thông qua sự gắn kết này, doanh nghiệp đang đồng hành cùng Đà Nẵng trên hành trình kiến tạo một thành phố hiện đại, năng động và hiếu khách, đồng thời gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc làm nên bản sắc riêng của địa phương.

Đặc biệt, ẩm thực Đà Nẵng với sự giao thoa độc đáo giữa truyền thống và hiện đại không chỉ là niềm tự hào của người dân mà còn là “đại sứ văn hóa” đưa tên tuổi thành phố vươn xa hơn trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia.