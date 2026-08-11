Thêm 540 suất lớp 10 công lập trường mới ở Hà Nội: Đăng ký trực tuyến ngày 16/8

(VTC News) -

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa hướng dẫn đăng ký tuyển sinh vào Trường THPT Đặng Trần Đức năm học 2026-2027, trường THPT công lập mới được mở tại phường Vĩnh Hưng.

Theo đó, trường được giao 540 chỉ tiêu lớp 10 trong năm học đầu tiên. Đây là một trong những phương án bổ sung cơ hội học tập tại trường THPT công lập cho học sinh Hà Nội sau kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2026.

Trường THPT Đặng Trần Đức là trường THPT công lập mở mới tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội, được tuyển 540 học sinh lớp 10 trong năm học 2026-2027.

Đăng ký trực tuyến trong ngày 16/8

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh thực hiện đăng ký xét tuyển trực tuyến từ 8h ngày 16/8 đến 24h cùng ngày.

Kết quả trúng tuyển dự kiến được công bố trước 17h ngày 17/8.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, đợt đăng ký này chỉ thực hiện đăng ký xét tuyển, không phải đăng ký dự thi. Phụ huynh và học sinh cần kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, trường đăng ký và thông tin liên hệ trước khi hoàn tất đăng ký. Kết quả trúng tuyển sẽ được công khai tại nhà trường và trên Cổng thông tin điện tử của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Học sinh đăng ký trực tuyến ngày 16/8, kết quả vào 17/8, sẽ nhập học ngày 18/8.

Chi tiết 7 bước đăng ký trực tuyến như sau:

Trúng tuyển phải nhập học từ ngày 18/8

Học sinh trúng tuyển vào Trường THPT Đặng Trần Đức cần nộp hồ sơ và làm thủ tục nhập học từ 8h ngày 18/8 đến 17h ngày 22/8 tại trường.

Một phòng học tại trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý học sinh trúng tuyển phải thực hiện nhập học đúng thời gian quy định. Như vậy, học sinh có nguyện vọng vào trường cần lưu ý ba mốc thời gian: đăng ký trực tuyến ngày 16/8; nhận kết quả trước 17h ngày 17/8; nhập học từ ngày 18/8.