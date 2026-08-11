Tên lửa Trường Chinh-7A phát nổ, Trung Quốc phóng vệ tinh thất bại

Thông báo do Tân Hoa xã phát đi vào đêm muộn 10/8 cho biết, vào lúc 8h02 tối cùng ngày, Trung Quốc đã phóng vệ tinh ChinaSat-4B từ Trung tâm Phóng vệ tinh Văn Xương, tỉnh Hải Nam bằng tên lửa Trường Chinh-7A (còn gọi là Trường Chinh-7 cải tiến). Tên lửa gặp sự cố trong quá trình bay, khiến sứ mệnh thất bại. Nguyên nhân cụ thể hiện đang được tiếp tục phân tích và điều tra.

Tên lửa đẩy Trường Chinh-7A trong vụ phóng ngày 29/07. Ảnh: China News.

Trước khi có xác nhận chính thức từ phía Trung Quốc, tờ SpaceNews của Mỹ đã dẫn các hình ảnh do người dân ghi lại về việc tên lửa Trường Chinh-7A phát nổ sau chưa đầy 90 giây rời bệ phóng.

Hiện chưa rõ liệu vụ nổ là do sự cố kỹ thuật hay do hệ thống tự hủy (hệ thống chấm dứt chuyến bay) được kích hoạt.

Tên lửa Trường Chinh-7A thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 3/2020, nhưng sứ mệnh này cũng kết thúc bằng một vụ nổ. Kể từ đó, tên lửa đã chứng minh được độ tin cậy qua một loạt các chuyến bay thành công, gần đây nhất là vào tối 29/7 đưa thành công vệ tinh Tianlian-3 01 vào quỹ đạo.

Theo hãng tin China News, tên lửa đẩy Trường Chinh-7A do Viện Nghiên cứu Công nghệ Tên lửa đẩy Trung Quốc (CALT) thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) phát triển, dựa trên nền tảng tên lửa Trường Chinh-7.

Đây là loại tên lửa đẩy nhiên liệu lỏng hạng trung thế hệ mới dành cho các hoạt động ở quỹ đạo cao, có chiều dài 60,13 mét, trọng lượng khi phóng khoảng 573 tấn và khả năng mang tải trọng ít nhất 7 tấn lên quỹ đạo chuyển tiếp địa tĩnh (GTO). Trường Chinh-7A đã giúp lấp đầy khoảng trống trong năng lực phóng của Trung Quốc đối với dải tải trọng từ 5,5 đến 7 tấn trong các sứ mệnh ở quỹ đạo cao. Tên lửa này có khả năng mang theo 1-2 vệ tinh trong mỗi lần phóng.

Năm 2026, tên lửa Trường Chinh-7A bước vào giai đoạn phóng tần suất cao và thường xuyên. Sứ mệnh ngày 29/7 đánh dấu chuyến bay thứ ba trong năm của dòng tên lửa này.

Bích Thuận (VOV-Bắc Kinh )