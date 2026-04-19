Đề xuất phạt tới 26 triệu đồng với hành vi làm biến dạng, che biển số xe

Theo dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất điều chỉnh, bổ sung nhiều quy định nhằm siết chặt quản lý phương tiện. Dự thảo hiện đang được lấy ý kiến đến hết ngày 19/4.

CSGT kiểm tra, xử lý trường hợp dùng decal dán, che biển kiểm soát xe.

Cụ thể, tại Điều 3 của dự thảo, cơ quan soạn thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 6 Điều 13 theo hướng quy định rõ hơn các hành vi vi phạm liên quan đến kiểm định phương tiện.

Theo đó, người điều khiển xe không có hoặc sử dụng giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hiệu lực từ 1 tháng trở lên sẽ bị xử phạt. Đồng thời, bổ sung trường hợp phương tiện không được dán tem kiểm định hoặc dán không đúng quy định (kể cả rơ moóc, sơ mi rơ moóc). Mức phạt đối với hành vi này được đề xuất từ 4 đến 6 triệu đồng.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 8 Điều 13, tập trung vào các vi phạm liên quan đến biển số xe. Ngoài các hành vi đã được quy định như gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách, biển số bị che lấp, bẻ cong, dự thảo bổ sung thêm hành vi sử dụng chất liệu, vật liệu hoặc thiết bị làm thay đổi khả năng nhận biết thông tin trên biển số.

Đáng chú ý, hành vi này có thể bị xử phạt từ 20 triệu đến 26 triệu đồng. Quy định mới nhằm tăng cường tính răn đe đối với các trường hợp cố tình che giấu, làm sai lệch thông tin biển số, gây khó khăn cho công tác giám sát, xử lý vi phạm giao thông.

Việc bổ sung các quy định nêu trên được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý phương tiện, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong bối cảnh tình trạng vi phạm liên quan đến kiểm định và biển số có xu hướng diễn biến phức tạp.