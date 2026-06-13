Phiên giao dịch khó tin của vàng: 1 ngày, giá tăng gần 10 triệu đồng/lượng

(VTC News) -

Ngay khi mở cửa, giá vàng miếng SJC đã tăng mạnh 3 triệu đồng/lượng, lên mức 136,4 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đà tăng vẫn chưa dừng lại. Đến 10h42 ngày 12/6, giá đã vọt lên 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng, tức là tiếp tục tăng thêm 6 triệu đồng/lượng ở chiều mua và tăng 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Như vậy, so với kết phiên hôm trước, giá vàng miếng SJC đã tăng tới 9 triệu đồng/lượng (mua vào) và tăng 7 triệu đồng/lượng (bán ra).

Còn so với mức thấp nhất sau chuỗi lao dốc trước đó là 131 - 136 triệu đồng/lượng (thời điểm 8h30 ngày 11/6), giá vàng SJC đã tăng tới 11,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và tăng 9,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh tăng mạnh. Tính đến cuối ngày 12/6, giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ có giá 142,3 - 145,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên hôm trước.

Diễn biến giá vàng miếng SJC trong 2 ngày gần nhất.

Giá vàng trong nước tăng mạnh cùng chiều với quốc tế. Đóng cửa phiên giao dịch 11/6, giá vàng thế giới giao ngay tăng 140 USD lên 4.210 USD/ounce.

Theo các chuyên gia, dòng tin tức trái chiều liên tục đang làm gia tăng sự bất định, khiến nhà đầu tư có xu hướng giảm rủi ro và tăng nắm giữ tiền mặt ở nhiều nhóm tài sản.

Ở dài hạn, nếu so sánh với các chu kỳ trước, xu hướng tăng hiện tại của vàng vẫn còn dư địa trong những năm tới.

Ngoài những biến động, các yếu tố nền tảng hỗ trợ vàng vẫn được duy trì, nổi bật là nhu cầu đa dạng hóa tài sản, xu hướng tích lũy vàng của ngân hàng trung ương và vai trò lưu giữ giá trị của kim loại quý.

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, giới phân tích cho rằng, áp lực lớn nhất với thị trường vàng thế giới hiện nay đến từ câu chuyện lãi suất. Dữ liệu lạm phát tháng 5 của Mỹ cho thấy giá tiêu dùng tăng mạnh, trong đó nhóm năng lượng tiếp tục là yếu tố đáng chú ý.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, Thorsten Polliet, Giáo sư danh dự về Kinh tế tại Đại học Bayreuth và nhà xuất bản của Boom and Bust Report, cho biết ngay cả khi giá vàng tiếp tục giảm, xu hướng tăng trong dài hạn vẫn không bị phá vỡ.

Dù sự biến động và diễn biến giá gần đây đã gây thất vọng cho nhiều nhà đầu tư vàng nhưng việc giá vàng giảm từ mức đỉnh nên được xem là sự điều chỉnh tự nhiên sau một đợt tăng giá mạnh mẽ bất thường.

Giá vàng có thể giảm xuống mức thấp hơn trong thời gian ngắn nhưng triển vọng cơ bản của nền kinh tế nói chung vẫn tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho kim loại quý này.