(VTC News) -

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 13/6 và sáng 14/6 có 4 trận đấu. Trong đó, Qatar sẽ đối đầu với Thụy Sỹ trên sân Levi's, Santa Clara, California thuộc bảng B. Hai trận đấu bảng C là Brazil vs Morocco và Haiti vs Scotland lần lượt diễn ra trên sân vận động MetLife và Gillette. Trong khi đó, bảng D chứng kiến sự đối đầu giữa Australia và Thổ Nhĩ Kỳ ở sân BC Place (Canada).

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục lịch thi đấu và kênh phát sóng các trận đấu World Cup 2026 mới nhất.

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 13/6 và sáng 14/6

Toàn bộ 104 trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.

Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp 14/6 2h Qatar vs Thụy Sỹ VTV3, VTV10, VTV6 14/6 5h Brazil vs Morocco VTV3, VTV6 14/6 8h Haiti vs Scotland VTV3, VTV6 14/6 11h Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ VTV3, VTV6

Thông tin trận đấu World Cup 2026 hôm nay

World Cup 2026 mới là lần thứ hai Qatar giành quyền góp mặt ở vòng chung kết, sau lần đăng cai trên sân nhà năm 2022. Tại giải đấu cách đây 4 năm, đại diện Tây Á không để lại nhiều dấu ấn khi toàn thua cả ba trận vòng bảng và sớm bị loại. rước thềm World Cup năm nay, thầy trò HLV Julen Lopetegui hòa 1-1 với El Salvador ở trận giao hữu cuối cùng ngày 7/6.

Trong khi đó, Thụy Sỹ là đội tuyển giàu kinh nghiệm ở sân chơi World Cup. Giải đấu năm nay đánh dấu lần thứ 13 đại diện châu Âu góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đáng chú ý, Thụy Sỹ đều dừng bước tại vòng 1/8 ở ba kỳ World Cup gần nhất. Thành tích cao nhất của Thụy Sỹ tại World Cup là ba lần vào tứ kết các năm 1934, 1938 và 1954.

Brazil có số chức vô địch nhiều nhất với 5 lần đăng quang. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, Brazil vẫn là tượng đài số một trong lịch sử World Cup. Selecao nắm giữ hàng loạt kỷ lục tại giải đấu, từ số lần ra sân nhiều nhất (114 trận), số trận thắng nhiều nhất (74 trận) cho đến số chức vô địch nhiều nhất với 5 lần đăng quang. Họ cũng là đội tuyển duy nhất góp mặt ở tất cả các kỳ World Cup kể từ lần đầu tiên giải đấu được tổ chức vào năm 1930.

Ở phía đối diện, Morocco bước vào kỳ World Cup thứ 7 trong lịch sử với nhiều kỳ vọng. Bốn năm sau chiến tích trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên góp mặt ở bán kết World Cup, đại diện Bắc Phi tiếp tục được đánh giá là ứng viên tiềm năng cho vai trò "ngựa ô" của giải đấu.

Sau hơn nửa thế kỷ vắng bóng, Haiti cuối cùng đã trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh. Trên hành trình giành vé tham dự World Cup, đại diện Caribe gây ấn tượng bằng lối chơi giàu thể lực, tổ chức chặt chẽ và những pha phản công tốc độ.

Đối thủ Scotland sở hữu đội hình có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu. Những gương mặt nổi bật như Scott McTominay của Napoli, Andy Robertson của Liverpool hay Che Adams của Torino mang đến kinh nghiệm đáng kể cho đội bóng này. Với lực lượng được đánh giá cao hơn, Scotland được kỳ vọng sẽ kiểm soát thế trận và hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Haiti.

World Cup 2026 đánh dấu sự trở lại của Thổ Nhĩ Kỳ sau 24 năm vắng mặt. Lần gần nhất đội tuyển này góp mặt là tại World Cup 2002, giải đấu mà họ gây tiếng vang lớn khi giành hạng ba chung cuộc. Thổ Nhĩ Kỳ không thể giành vé trực tiếp mà phải đi đường vòng qua loạt trận play-off. Tại đây, đoàn quân của HLV Montella đã đánh bại Romania và Kosovo để hoàn tất mục tiêu dự World Cup 2026.

Dù vậy, thử thách dành cho họ ngay trận ra quân không hề đơn giản. Trong suốt 20 năm qua, Australia có mặt tại giải đấu nhiều hơn đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Ở giải đấu năm 2018, đại diện châu Á cầm hòa Đan Mạch 1-1 và chỉ chịu thua Pháp với cách biệt tối thiểu 1-2. Đến World Cup 2022, họ tiếp tục gây ấn tượng khi đánh bại Đan Mạch, rồi chỉ thua Argentina 1-2 ở vòng knock-out.

Lịch thi đấu bảng B World Cup 2026

Ngày 13/6

2h: Canada vs Bosnia & Herzegovina.

Ngày 14/6

2h: Qatar vs Thuỵ Sỹ.

Ngày 19/6

2h: Thuỵ Sỹ vs Bosnia & Herzegovina.

9h: Canada vs Qatar.

Ngày 25/6

2h: Bosnia & Herzegovina vs Qatar.

2h: Thuỵ Sỹ vs Canada.

Lịch thi đấu bảng C World Cup 2026

Ngày 14/6

5h: Brazil vs Morocco.

8h: Haiti vs Scotland.

Ngày 20/6

5h: Scotland vs Morocco.

7h30: Brazil vs Haiti.

Ngày 25/6

5h: Morocco vs Haiti.

5h: Scotland vs Brazil.

Lịch thi đấu bảng D World Cup 2026

Ngày 13/6

8h: Mỹ vs Paraguay.

Ngày 14/6

11h: Úc vs Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 20/6

2h: Mỹ vs Úc.

10h: Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay.

Ngày 26/6

9h: Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ.

9h: Paraguay vs Úc.