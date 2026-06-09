(VTC News) -

World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada từ 11/6 (giờ địa phương). Tại Việt Nam, World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp tại Việt Nam trên hệ thống của VTV. Lịch phát sóng chi tiết 104 trận đấu sẽ được cập nhật liên tục theo thông báo chính thức của FIFA và VTV.

World Cup 2026 phát sóng trên kênh nào ở Việt Nam?

Theo thông tin bản quyền hiện tại, World Cup 2026 được phát sóng tại Việt Nam trên hệ thống của VTV. Ngày 8/6, VTV công bố chính thức lịch phát sóng chi tiết từng trận. Theo đó, các kênh chiếu trực tiếp 104 trận đấu của World Cup 2026 là VTV3, VTV6 và VTV10.

Ngoài cách truyền thống, khán giả xem trực tiếp World Cup 2026 có thể sử dụng các nền tảng truyền hình trực tuyến của VTV.

World Cup 2026 được chiếu trực tiếp trên VTV.

Lịch phát sóng World Cup 2026 mới nhất trên VTV

Vòng bảng World Cup 2026 diễn ra từ 12/6 đến 28/6 (giờ Việt Nam). Các trận vòng 1/16, tứ kết, bán kết, tranh hạng 3 và chung kết tiếp tục được phát sóng trên VTV3, VTV6. Lịch chiếu trực tiếp World Cup 2026 trên VTV được cập nhật liên tục hằng ngày.

Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp 12/6 2h Mexico vs Nam Phi VTV3, VTV10, VTV6 12/6 9h Hàn Quốc vs CH Séc VTV3, VTV6 13/6 2h Canada vs Bosnia & Herzegovina VTV3, VTV10, VTV6 13/6 8h Mỹ vs Paraguay VTV3, VTV6 14/6 2h Qatar vs Thụy Sĩ VTV3, VTV10, VTV6 14/6 5h Brazil vs Morocco VTV3, VTV6 14/6 8h Haiti vs Scotland VTV3, VTV6 14/6 11h Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ VTV3, VTV6 15/6 0h Đức vs Curacao VTV3, VTV10, VTV6 15/6 3h Hà Lan vs Nhật Bản VTV3, VTV10, VTV6 15/6 6h Bờ Biển Ngà vs Ecuador VTV3, VTV6 15/6 9h Thụy Điển vs Tunisia VTV3, VTV6 15/6 23h Tây Ban Nha vs Cape Verde VTV3, VTV10, VTV6 16/6 2h Bỉ vs Ai Cập VTV3, VTV10, VTV6 16/6 5h Saudi Arabia vs Uruguay VTV3, VTV6 16/6 8h Iran vs New Zealand VTV3, VTV6 17/6 2h Pháp vs Senegal VTV3, VTV10, VTV6 17/6 5h Iraq vs Na Uy VTV3, VTV6 17/6 8h Argentina vs Algeria VTV3, VTV6 17/6 11h Áo vs Jordan VTV3, VTV6 18/6 0h Bồ Đào Nha vs CHDC Congo VTV3, VTV10, VTV6 18/6 3h Anh vs Croatia VTV3, VTV10, VTV6 18/6 6h Ghana vs Panama VTV3, VTV6 18/6 9h Uzbekistan vs Colombia VTV3, VTV6 18/6 23h CH Séc vs Nam Phi VTV3, VTV10, VTV6 19/6 2h Thụy Sĩ vs Bosnia & Herzegovina VTV3, VTV10, VTV6 19/6 5h Canada vs Qatar VTV3, VTV6 19/6 8h Mexico vs Hàn Quốc VTV3, VTV6 20/6 2h Mỹ vs Australia VTV3, VTV10, VTV6 20/6 5h Scotland vs Morocco VTV3, VTV6 20/6 7h30 Brazil vs Haiti VTV3, VTV6 20/6 10h Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay VTV3, VTV6 21/6 0h Hà Lan vs Thụy Điển VTV3, VTV10, VTV6 21/6 3h Đức vs Bờ Biển Ngà VTV3, VTV10, VTV6 21/6 7h Ecuador vs Curacao VTV3, VTV6 21/6 11h Tunisia vs Nhật Bản VTV3, VTV6 21/6 23h Tây Ban Nha vs Saudi Arabia VTV3, VTV10, VTV6 22/6 2h Bỉ vs Iran VTV3, VTV10, VTV6 22/6 5h Uruguay vs Cape Verde VTV3, VTV6 22/6 8h New Zealand vs Ai Cập VTV3, VTV6 23/6 0h Argentina vs Áo VTV3, VTV10, VTV6 23/6 4h Pháp vs Iraq VTV3, VTV6 23/6 8h Na Uy vs Senegal VTV3, VTV6 23/6 10h Jordan vs Algeria VTV3, VTV6 24/6 0h Bồ Đào Nha vs Uzbekistan VTV3, VTV10, VTV6 24/6 3h Anh vs Ghana VTV3, VTV10, VTV6 24/6 6h Panama vs Croatia VTV3, VTV6 24/6 9h Colombia vs CHDC Congo VTV3, VTV6 25/6 2h Thụy Sĩ vs Canada VTV3, VTV10, VTV6 25/6 2h Bosnia & Herzegovina vs Qatar VTV2, VTV6 25/6 5h Scotland vs Brazil VTV3, VTV6 25/6 5h Morocco vs Haiti VTV2, VTV6 25/6 8h CH Séc vs Mexico VTV3, VTV6 25/6 8h Nam Phi vs Hàn Quốc VTV2, VTV6 26/6 3h Curacao vs Bờ Biển Ngà VTV2, VTV6 26/6 3h Ecuador vs Đức VTV3, VTV10, VTV6 26/6 6h Nhật Bản vs Thụy Điển VTV2, VTV6 26/6 6h Tunisia vs Hà Lan VTV3, VTV6 26/6 9h Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ VTV3, VTV6 26/6 9h Paraguay vs Australia VTV2, VTV6 27/6 2h Na Uy vs Pháp VTV3, VTV10, VTV6 27/6 2h Senegal vs Iraq VTV2, VTV6 27/6 7h Cape Verde vs Saudi Arabia VTV2, VTV6 27/6 7h Uruguay vs Tây Ban Nha VTV3, VTV6 27/6 10h Ai Cập vs Iran VTV2, VTV6 27/6 10h New Zealand vs Bỉ VTV3, VTV6 28/6 4h Panama vs Anh VTV2, VTV6 28/6 4h Croatia vs Ghana VTV3, VTV6 28/6 6h30 Colombia vs Bồ Đào Nha VTV3, VTV6 28/6 6h30 CHDC Congo vs Uzbekistan VTV10, VTV6 28/6 9h Algeria vs Áo VTV2, VTV6 28/6 9h Jordan vs Argentina VTV3, VTV6

World Cup 2026 có đội nào tham dự?

Chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico được đặc cách tham dự mà không phải thi đấu vòng loại. Các đội tuyển còn lại phải thi đấu vòng loại (diễn ra từ 9/2023 đến tháng 3/2026). Cuối cùng, danh sách 48 đội bóng góp mặt tại World Cup 2026 gồm:

Bảng A: Mexico, Nam Phi, Hàn Quốc, CH Czech.

Bảng B: Canada, Bosnia & Herzegovina, Qatar, Thụy Sĩ.

Bảng C: Brazil, Morocco, Haiti, Scotland.

Bảng D: Mỹ, Paraguay, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ.

Bảng E: Đức, Curacao, Bờ Biển Ngà, Ecuador.

Bảng F: Hà Lan, Nhật Bản, Thụy Điển, Tunisia.

Bảng G: Bỉ, Ai Cập, Iran, New Zealand.

Bảng H: Tây Ban Nha, Cape Verde, Ả Rập Xê Út, Uruguay.

Bảng I: Pháp, Senegal, Iraq, Na Uy.

Bảng J: Argentina, Algeria, Áo, Jordan.

Bảng K: Bồ Đào Nha, CHDC Congo, Uzbekistan, Colombia.

Bảng L: Anh, Croatia, Ghana, Panama.

Thể thức World Cup 2026

World Cup 2026 có 48 đội tham dự chia thành 12 bảng đấu thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Một trận thắng được tính 3 điểm, hòa được 1 điểm và thua không có điểm.

Các đội đầu bảng và nhì bảng, cùng 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất (tổng cộng 32 đội) giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Như vậy, sau vòng bảng, chỉ có 16 đội bị loại (tỷ lệ 1/3, thấp hơn mức 50% của thể thức 32 đội trước đây).

Vòng đấu loại trực tiếp bắt đầu từ 32 đội (vòng 1/16), 16 đội (1/8), tứ kết, bán kết. Các đội thua ở bán kết đấu với nhau trong trận tranh hạng ba. Hai đội thắng ở vòng bán kết lọt vào trận chung kết để cạnh tranh chức vô địch World Cup 2026.