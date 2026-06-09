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Xuất bản ngày 09/06/2026 07:20 AM
Cập nhật lúc 07:22 AM ngày 09/06/2026

Xem trực tiếp World Cup 2026 trên kênh nào?

Minh Anh
Minh Anh
(VTC News) -

Cập nhật lịch phát sóng World Cup 2026 trên VTV mới nhất: Danh sách kênh chiếu trực tiếp 104 trận đấu theo giờ Việt Nam.

World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada từ 11/6 (giờ địa phương). Tại Việt Nam, World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp tại Việt Nam trên hệ thống của VTV. Lịch phát sóng chi tiết 104 trận đấu sẽ được cập nhật liên tục theo thông báo chính thức của FIFA và VTV.

World Cup 2026 phát sóng trên kênh nào ở Việt Nam?

Theo thông tin bản quyền hiện tại, World Cup 2026 được phát sóng tại Việt Nam trên hệ thống của VTV. Ngày 8/6, VTV công bố chính thức lịch phát sóng chi tiết từng trận. Theo đó, các kênh chiếu trực tiếp 104 trận đấu của World Cup 2026 là VTV3, VTV6 và VTV10.

Ngoài cách truyền thống, khán giả xem trực tiếp World Cup 2026 có thể sử dụng các nền tảng truyền hình trực tuyến của VTV.

World Cup 2026 được chiếu trực tiếp trên VTV.

World Cup 2026 được chiếu trực tiếp trên VTV.

Lịch phát sóng World Cup 2026 mới nhất trên VTV

Vòng bảng World Cup 2026 diễn ra từ 12/6 đến 28/6 (giờ Việt Nam). Các trận vòng 1/16, tứ kết, bán kết, tranh hạng 3 và chung kết tiếp tục được phát sóng trên VTV3, VTV6. Lịch chiếu trực tiếp World Cup 2026 trên VTV được cập nhật liên tục hằng ngày.

NgàyGiờTrận đấuKênh trực tiếp
12/62hMexico vs Nam PhiVTV3, VTV10, VTV6
12/69hHàn Quốc vs CH SécVTV3, VTV6
13/62hCanada vs Bosnia & HerzegovinaVTV3, VTV10, VTV6
13/68hMỹ vs ParaguayVTV3, VTV6
14/62hQatar vs Thụy SĩVTV3, VTV10, VTV6
14/65hBrazil vs MoroccoVTV3, VTV6
14/68hHaiti vs ScotlandVTV3, VTV6
14/611hAustralia vs Thổ Nhĩ KỳVTV3, VTV6
15/60hĐức vs CuracaoVTV3, VTV10, VTV6
15/63hHà Lan vs Nhật BảnVTV3, VTV10, VTV6
15/66hBờ Biển Ngà vs EcuadorVTV3, VTV6
15/69hThụy Điển vs TunisiaVTV3, VTV6
15/623hTây Ban Nha vs Cape VerdeVTV3, VTV10, VTV6
16/62hBỉ vs Ai CậpVTV3, VTV10, VTV6
16/65hSaudi Arabia vs UruguayVTV3, VTV6
16/68hIran vs New ZealandVTV3, VTV6
17/62hPháp vs SenegalVTV3, VTV10, VTV6
17/65hIraq vs Na UyVTV3, VTV6
17/68hArgentina vs AlgeriaVTV3, VTV6
17/611hÁo vs JordanVTV3, VTV6
18/60hBồ Đào Nha vs CHDC CongoVTV3, VTV10, VTV6
18/63hAnh vs CroatiaVTV3, VTV10, VTV6
18/66hGhana vs PanamaVTV3, VTV6
18/69hUzbekistan vs ColombiaVTV3, VTV6
18/623hCH Séc vs Nam PhiVTV3, VTV10, VTV6
19/62hThụy Sĩ vs Bosnia & HerzegovinaVTV3, VTV10, VTV6
19/65hCanada vs QatarVTV3, VTV6
19/68hMexico vs Hàn QuốcVTV3, VTV6
20/62hMỹ vs AustraliaVTV3, VTV10, VTV6
20/65hScotland vs MoroccoVTV3, VTV6
20/67h30Brazil vs HaitiVTV3, VTV6
20/610hThổ Nhĩ Kỳ vs ParaguayVTV3, VTV6
21/60hHà Lan vs Thụy ĐiểnVTV3, VTV10, VTV6
21/63hĐức vs Bờ Biển NgàVTV3, VTV10, VTV6
21/67hEcuador vs CuracaoVTV3, VTV6
21/611hTunisia vs Nhật BảnVTV3, VTV6
21/623hTây Ban Nha vs Saudi ArabiaVTV3, VTV10, VTV6
22/62hBỉ vs IranVTV3, VTV10, VTV6
22/65hUruguay vs Cape VerdeVTV3, VTV6
22/68hNew Zealand vs Ai CậpVTV3, VTV6
23/60hArgentina vs ÁoVTV3, VTV10, VTV6
23/64hPháp vs IraqVTV3, VTV6
23/68hNa Uy vs SenegalVTV3, VTV6
23/610hJordan vs AlgeriaVTV3, VTV6
24/60hBồ Đào Nha vs UzbekistanVTV3, VTV10, VTV6
24/63hAnh vs GhanaVTV3, VTV10, VTV6
24/66hPanama vs CroatiaVTV3, VTV6
24/69hColombia vs CHDC CongoVTV3, VTV6
25/62hThụy Sĩ vs CanadaVTV3, VTV10, VTV6
25/62hBosnia & Herzegovina vs QatarVTV2, VTV6
25/65hScotland vs BrazilVTV3, VTV6
25/65hMorocco vs HaitiVTV2, VTV6
25/68hCH Séc vs MexicoVTV3, VTV6
25/68hNam Phi vs Hàn QuốcVTV2, VTV6
26/63hCuracao vs Bờ Biển NgàVTV2, VTV6
26/63hEcuador vs ĐứcVTV3, VTV10, VTV6
26/66hNhật Bản vs Thụy ĐiểnVTV2, VTV6
26/66hTunisia vs Hà LanVTV3, VTV6
26/69hThổ Nhĩ Kỳ vs MỹVTV3, VTV6
26/69hParaguay vs AustraliaVTV2, VTV6
27/62hNa Uy vs PhápVTV3, VTV10, VTV6
27/62hSenegal vs IraqVTV2, VTV6
27/67hCape Verde vs Saudi ArabiaVTV2, VTV6
27/67hUruguay vs Tây Ban NhaVTV3, VTV6
27/610hAi Cập vs IranVTV2, VTV6
27/610hNew Zealand vs BỉVTV3, VTV6
28/64hPanama vs AnhVTV2, VTV6
28/64hCroatia vs GhanaVTV3, VTV6
28/66h30Colombia vs Bồ Đào NhaVTV3, VTV6
28/66h30CHDC Congo vs UzbekistanVTV10, VTV6
28/69hAlgeria vs ÁoVTV2, VTV6
28/69hJordan vs ArgentinaVTV3, VTV6

World Cup 2026 có đội nào tham dự?

Chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico được đặc cách tham dự mà không phải thi đấu vòng loại. Các đội tuyển còn lại phải thi đấu vòng loại (diễn ra từ 9/2023 đến tháng 3/2026). Cuối cùng, danh sách 48 đội bóng góp mặt tại World Cup 2026 gồm:

Bảng A: Mexico, Nam Phi, Hàn Quốc, CH Czech.

Bảng B: Canada, Bosnia & Herzegovina, Qatar, Thụy Sĩ.

Bảng C: Brazil, Morocco, Haiti, Scotland.

Bảng D: Mỹ, Paraguay, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ.

Bảng E: Đức, Curacao, Bờ Biển Ngà, Ecuador.

Bảng F: Hà Lan, Nhật Bản, Thụy Điển, Tunisia.

Bảng G: Bỉ, Ai Cập, Iran, New Zealand.

Bảng H: Tây Ban Nha, Cape Verde, Ả Rập Xê Út, Uruguay.

Bảng I: Pháp, Senegal, Iraq, Na Uy.

Bảng J: Argentina, Algeria, Áo, Jordan.

Bảng K: Bồ Đào Nha, CHDC Congo, Uzbekistan, Colombia.

Bảng L: Anh, Croatia, Ghana, Panama.

Thể thức World Cup 2026

World Cup 2026 có 48 đội tham dự chia thành 12 bảng đấu thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Một trận thắng được tính 3 điểm, hòa được 1 điểm và thua không có điểm.

Các đội đầu bảng và nhì bảng, cùng 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất (tổng cộng 32 đội) giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Như vậy, sau vòng bảng, chỉ có 16 đội bị loại (tỷ lệ 1/3, thấp hơn mức 50% của thể thức 32 đội trước đây).

Vòng đấu loại trực tiếp bắt đầu từ 32 đội (vòng 1/16), 16 đội (1/8), tứ kết, bán kết. Các đội thua ở bán kết đấu với nhau trong trận tranh hạng ba. Hai đội thắng ở vòng bán kết lọt vào trận chung kết để cạnh tranh chức vô địch World Cup 2026.

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