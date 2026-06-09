World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada từ 11/6 (giờ địa phương). Tại Việt Nam, World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp tại Việt Nam trên hệ thống của VTV. Lịch phát sóng chi tiết 104 trận đấu sẽ được cập nhật liên tục theo thông báo chính thức của FIFA và VTV.
World Cup 2026 phát sóng trên kênh nào ở Việt Nam?
Theo thông tin bản quyền hiện tại, World Cup 2026 được phát sóng tại Việt Nam trên hệ thống của VTV. Ngày 8/6, VTV công bố chính thức lịch phát sóng chi tiết từng trận. Theo đó, các kênh chiếu trực tiếp 104 trận đấu của World Cup 2026 là VTV3, VTV6 và VTV10.
Ngoài cách truyền thống, khán giả xem trực tiếp World Cup 2026 có thể sử dụng các nền tảng truyền hình trực tuyến của VTV.
Lịch phát sóng World Cup 2026 mới nhất trên VTV
Vòng bảng World Cup 2026 diễn ra từ 12/6 đến 28/6 (giờ Việt Nam). Các trận vòng 1/16, tứ kết, bán kết, tranh hạng 3 và chung kết tiếp tục được phát sóng trên VTV3, VTV6. Lịch chiếu trực tiếp World Cup 2026 trên VTV được cập nhật liên tục hằng ngày.
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|Kênh trực tiếp
|12/6
|2h
|Mexico vs Nam Phi
|VTV3, VTV10, VTV6
|12/6
|9h
|Hàn Quốc vs CH Séc
|VTV3, VTV6
|13/6
|2h
|Canada vs Bosnia & Herzegovina
|VTV3, VTV10, VTV6
|13/6
|8h
|Mỹ vs Paraguay
|VTV3, VTV6
|14/6
|2h
|Qatar vs Thụy Sĩ
|VTV3, VTV10, VTV6
|14/6
|5h
|Brazil vs Morocco
|VTV3, VTV6
|14/6
|8h
|Haiti vs Scotland
|VTV3, VTV6
|14/6
|11h
|Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ
|VTV3, VTV6
|15/6
|0h
|Đức vs Curacao
|VTV3, VTV10, VTV6
|15/6
|3h
|Hà Lan vs Nhật Bản
|VTV3, VTV10, VTV6
|15/6
|6h
|Bờ Biển Ngà vs Ecuador
|VTV3, VTV6
|15/6
|9h
|Thụy Điển vs Tunisia
|VTV3, VTV6
|15/6
|23h
|Tây Ban Nha vs Cape Verde
|VTV3, VTV10, VTV6
|16/6
|2h
|Bỉ vs Ai Cập
|VTV3, VTV10, VTV6
|16/6
|5h
|Saudi Arabia vs Uruguay
|VTV3, VTV6
|16/6
|8h
|Iran vs New Zealand
|VTV3, VTV6
|17/6
|2h
|Pháp vs Senegal
|VTV3, VTV10, VTV6
|17/6
|5h
|Iraq vs Na Uy
|VTV3, VTV6
|17/6
|8h
|Argentina vs Algeria
|VTV3, VTV6
|17/6
|11h
|Áo vs Jordan
|VTV3, VTV6
|18/6
|0h
|Bồ Đào Nha vs CHDC Congo
|VTV3, VTV10, VTV6
|18/6
|3h
|Anh vs Croatia
|VTV3, VTV10, VTV6
|18/6
|6h
|Ghana vs Panama
|VTV3, VTV6
|18/6
|9h
|Uzbekistan vs Colombia
|VTV3, VTV6
|18/6
|23h
|CH Séc vs Nam Phi
|VTV3, VTV10, VTV6
|19/6
|2h
|Thụy Sĩ vs Bosnia & Herzegovina
|VTV3, VTV10, VTV6
|19/6
|5h
|Canada vs Qatar
|VTV3, VTV6
|19/6
|8h
|Mexico vs Hàn Quốc
|VTV3, VTV6
|20/6
|2h
|Mỹ vs Australia
|VTV3, VTV10, VTV6
|20/6
|5h
|Scotland vs Morocco
|VTV3, VTV6
|20/6
|7h30
|Brazil vs Haiti
|VTV3, VTV6
|20/6
|10h
|Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay
|VTV3, VTV6
|21/6
|0h
|Hà Lan vs Thụy Điển
|VTV3, VTV10, VTV6
|21/6
|3h
|Đức vs Bờ Biển Ngà
|VTV3, VTV10, VTV6
|21/6
|7h
|Ecuador vs Curacao
|VTV3, VTV6
|21/6
|11h
|Tunisia vs Nhật Bản
|VTV3, VTV6
|21/6
|23h
|Tây Ban Nha vs Saudi Arabia
|VTV3, VTV10, VTV6
|22/6
|2h
|Bỉ vs Iran
|VTV3, VTV10, VTV6
|22/6
|5h
|Uruguay vs Cape Verde
|VTV3, VTV6
|22/6
|8h
|New Zealand vs Ai Cập
|VTV3, VTV6
|23/6
|0h
|Argentina vs Áo
|VTV3, VTV10, VTV6
|23/6
|4h
|Pháp vs Iraq
|VTV3, VTV6
|23/6
|8h
|Na Uy vs Senegal
|VTV3, VTV6
|23/6
|10h
|Jordan vs Algeria
|VTV3, VTV6
|24/6
|0h
|Bồ Đào Nha vs Uzbekistan
|VTV3, VTV10, VTV6
|24/6
|3h
|Anh vs Ghana
|VTV3, VTV10, VTV6
|24/6
|6h
|Panama vs Croatia
|VTV3, VTV6
|24/6
|9h
|Colombia vs CHDC Congo
|VTV3, VTV6
|25/6
|2h
|Thụy Sĩ vs Canada
|VTV3, VTV10, VTV6
|25/6
|2h
|Bosnia & Herzegovina vs Qatar
|VTV2, VTV6
|25/6
|5h
|Scotland vs Brazil
|VTV3, VTV6
|25/6
|5h
|Morocco vs Haiti
|VTV2, VTV6
|25/6
|8h
|CH Séc vs Mexico
|VTV3, VTV6
|25/6
|8h
|Nam Phi vs Hàn Quốc
|VTV2, VTV6
|26/6
|3h
|Curacao vs Bờ Biển Ngà
|VTV2, VTV6
|26/6
|3h
|Ecuador vs Đức
|VTV3, VTV10, VTV6
|26/6
|6h
|Nhật Bản vs Thụy Điển
|VTV2, VTV6
|26/6
|6h
|Tunisia vs Hà Lan
|VTV3, VTV6
|26/6
|9h
|Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ
|VTV3, VTV6
|26/6
|9h
|Paraguay vs Australia
|VTV2, VTV6
|27/6
|2h
|Na Uy vs Pháp
|VTV3, VTV10, VTV6
|27/6
|2h
|Senegal vs Iraq
|VTV2, VTV6
|27/6
|7h
|Cape Verde vs Saudi Arabia
|VTV2, VTV6
|27/6
|7h
|Uruguay vs Tây Ban Nha
|VTV3, VTV6
|27/6
|10h
|Ai Cập vs Iran
|VTV2, VTV6
|27/6
|10h
|New Zealand vs Bỉ
|VTV3, VTV6
|28/6
|4h
|Panama vs Anh
|VTV2, VTV6
|28/6
|4h
|Croatia vs Ghana
|VTV3, VTV6
|28/6
|6h30
|Colombia vs Bồ Đào Nha
|VTV3, VTV6
|28/6
|6h30
|CHDC Congo vs Uzbekistan
|VTV10, VTV6
|28/6
|9h
|Algeria vs Áo
|VTV2, VTV6
|28/6
|9h
|Jordan vs Argentina
|VTV3, VTV6
World Cup 2026 có đội nào tham dự?
Chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico được đặc cách tham dự mà không phải thi đấu vòng loại. Các đội tuyển còn lại phải thi đấu vòng loại (diễn ra từ 9/2023 đến tháng 3/2026). Cuối cùng, danh sách 48 đội bóng góp mặt tại World Cup 2026 gồm:
Bảng A: Mexico, Nam Phi, Hàn Quốc, CH Czech.
Bảng B: Canada, Bosnia & Herzegovina, Qatar, Thụy Sĩ.
Bảng C: Brazil, Morocco, Haiti, Scotland.
Bảng D: Mỹ, Paraguay, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ.
Bảng E: Đức, Curacao, Bờ Biển Ngà, Ecuador.
Bảng F: Hà Lan, Nhật Bản, Thụy Điển, Tunisia.
Bảng G: Bỉ, Ai Cập, Iran, New Zealand.
Bảng H: Tây Ban Nha, Cape Verde, Ả Rập Xê Út, Uruguay.
Bảng I: Pháp, Senegal, Iraq, Na Uy.
Bảng J: Argentina, Algeria, Áo, Jordan.
Bảng K: Bồ Đào Nha, CHDC Congo, Uzbekistan, Colombia.
Bảng L: Anh, Croatia, Ghana, Panama.
Thể thức World Cup 2026
World Cup 2026 có 48 đội tham dự chia thành 12 bảng đấu thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Một trận thắng được tính 3 điểm, hòa được 1 điểm và thua không có điểm.
Các đội đầu bảng và nhì bảng, cùng 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất (tổng cộng 32 đội) giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Như vậy, sau vòng bảng, chỉ có 16 đội bị loại (tỷ lệ 1/3, thấp hơn mức 50% của thể thức 32 đội trước đây).
Vòng đấu loại trực tiếp bắt đầu từ 32 đội (vòng 1/16), 16 đội (1/8), tứ kết, bán kết. Các đội thua ở bán kết đấu với nhau trong trận tranh hạng ba. Hai đội thắng ở vòng bán kết lọt vào trận chung kết để cạnh tranh chức vô địch World Cup 2026.
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