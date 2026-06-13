Nhận định bóng đá Brazil vs Morocco, bảng C World Cup 2026: Không cần Neymar

(VTC News) -

Brazil đấu với Morocco lúc 5h ngày 14/6 trên sân MetLife, New Jersey, Mỹ, trong trận ra quân của 2 đội ở bảng C World Cup 2026. Brazil bắt đầu hành trình tìm kiếm chức vô địch thế giới thứ sáu, trong khi Morocco muốn chứng minh vị thế của đội bóng từng vào bán kết World Cup 2022. Theo Opta, Brazil có 57,7% cơ hội thắng, trong khi cơ hội thắng của Morocco là 18,8%.

Nhận định bóng đá Brazil vs Morocco

Brazil bước vào World Cup 2026 với nhiều kỳ vọng sau khi bổ nhiệm Carlo Ancelotti. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Brazil được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên nước ngoài tại World Cup. Áp lực dành cho “Selecao” không nhỏ, bởi họ đã không vô địch thế giới kể từ năm 2002.

Morocco tham dự World Cup 2026 với vị thế rất khác so với trước đây. Đội bóng châu Phi không còn là hiện tượng sau hành trình vào bán kết World Cup 2022. Họ được xem là một trong những đội có khả năng gây khó chịu nhất tại bảng C.

Neymar khả năng cao không góp mặt trong trận Brazil gặp Morocco. (Ảnh: Reuters)

Phân tích phong độ Brazil

Phong độ của Brazil trước giải không thật sự thuyết phục nếu nhìn cả chiến dịch vòng loại. Họ chỉ đứng thứ năm ở vòng loại Nam Mỹ, thành tích thấp nhất kể từ khi thể thức hiện tại được áp dụng. Brazil cũng từng thua Bolivia, Nhật Bản và Pháp trong giai đoạn chuẩn bị.

Dù vậy, Brazil có dấu hiệu cải thiện đúng thời điểm. Đội bóng của Ancelotti thắng 3 trận gần nhất trước Croatia, Panama và Ai Cập, ghi tổng cộng 11 bàn. Hai trận giao hữu thắng Panama 6-2 và Ai Cập 2-1 cho thấy hàng công Brazil bắt đầu lấy lại nhịp trước ngày ra quân.

Brazil vẫn sở hữu chất lượng tấn công rất cao. Vinicius Junior và Raphinha là hai mũi khoan quan trọng ở hai biên, trong khi Matheus Cunha, Endrick hoặc Igor Thiago cạnh tranh vị trí trung phong. Raphinha là nhân tố đáng chú ý khi góp dấu giày vào 7 bàn ở vòng loại World Cup 2026, gồm 5 bàn và 2 kiến tạo.

Vấn đề của Brazil nằm ở sự cân bằng. Ancelotti phải tìm cách kết nối hàng tiền vệ giàu kinh nghiệm với nhóm cầu thủ tấn công tốc độ. Nếu Casemiro và Bruno Guimaraes kiểm soát tốt khu trung tuyến, Brazil có đủ cơ sở để đẩy Morocco vào thế phải phòng ngự phần lớn thời gian.

Phân tích phong độ Morocco

Phong độ của Morocco trong thời gian dài rất ấn tượng. Từ đầu năm 2023, đội bóng này chỉ thua 2 trong 45 trận. Morocco cũng toàn thắng 8 trận ở vòng loại World Cup khu vực châu Phi, trước khi có thêm những trận đấu chạy đà tích cực dưới thời huấn luyện viên Mohamed Ouahbi.

Morocco vào đến bán kết World Cup 2022 và vô địch châu Phi lần gần nhất. (Ảnh: Reuters)

Morocco thắng Madagascar 4-0 trong trận giao hữu chuẩn bị đầu tiên, sau đó hòa Na Uy 1-1 tại New York. Kết quả này cho thấy đội bóng Bắc Phi duy trì được sự ổn định, nhưng trận hòa Na Uy cũng để lại nỗi lo khi Abde Ezzalzouli và Noussair Mazraoui đều gặp vấn đề thể lực.

Điểm mạnh của Morocco nằm ở tốc độ chuyển trạng thái và chất lượng các cá nhân ở hai biên. Achraf Hakimi là mũi tấn công quan trọng từ cánh phải, Brahim Diaz đem đến sự sáng tạo ở tuyến trên, còn Ismael Saibari là cái tên đáng chú ý sau mùa giải nổi bật tại PSV.

Tuy nhiên, Morocco không có lực lượng mạnh nhất ở trận ra quân. Nayef Aguerd và Abde Ezzalzouli vắng mặt vì chấn thương, trong khi Mazraoui bỏ ngỏ khả năng thi đấu. Trước hàng công Brazil, những xáo trộn ở hàng thủ có thể khiến đại diện châu Phi gặp nhiều rủi ro.

Thông tin đội hình

Brazil chưa chắc có Neymar trong trận mở màn. Tiền đạo này đang hồi phục chấn thương bắp chân và nhiều khả năng chưa đủ thể lực ra sân. Hậu vệ phải Wesley cũng vắng mặt vì chấn thương cơ gặp phải trong trận thắng Ai Cập. Ederson được gọi bổ sung và có thể là phương án dự phòng cho vị trí hậu vệ phải, trong khi Danilo là lựa chọn an toàn hơn.

Morocco mất Nayef Aguerd vì chấn thương háng và Abde Ezzalzouli vì chấn thương đầu gối. Cả hai đều không dự World Cup. Noussair Mazraoui gặp vấn đề ở vai và cần được đánh giá thêm trước trận. Achraf Hakimi, Brahim Diaz và Ismael Saibari nhiều khả năng vẫn đá chính.

Đội hình dự kiến Brazil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Sandro; Casemiro, Guimaraes; Raphinha, Paqueta, Vinicius Jr; Cunha.

Đội hình dự kiến Morocco: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Amrabat, El Aynaoui, Ounahi; Diaz, Saibari, El Khannouss.

Dự đoán kết quả: Brazil 3-1 Morocco.