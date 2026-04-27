Bảng xếp hạng World Cup 2026 bảng B mới nhất

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026 mới nhất (Bảng B)
Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến thời điểm hiện tại, vị trí xếp hạng các đội tuyển của bảng A như sau.
XH Đội T HS Đ 1 Canada 0 0-0 0 2 Bosnia-Herzegovina 0 0-0 0 3 Qatar 0 0-0 0 4 Thuỵ Sỹ 0 0-0 0
Theo thể thức World Cup 2026, các đội bóng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng ở vòng bảng. Các đội đầu bảng, nhì bảng và 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 1/16.
Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm ở vòng bảng, chỉ số phụ được sử dụng để xếp hạng là thành tích đối đầu (tính riêng số điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua, số bàn thắng trong các trận đối đầu trực tiếp của những đội bằng điểm). Nếu có 2 đội bằng nhau ở các chỉ số nêu trên, ban tổ chức xét đến hiệu số bàn thắng-bàn thua, tổng số bàn thắng ở cả 3 lượt trận.
Khi tất cả các chỉ số phụ đều không có tác dụng, thứ hạng các đội được sắp xếp theo vị trí trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).
Qatar
Qatar tiếp tục góp mặt tại World Cup 2026 sau lần đầu tiên tham dự với tư cách chủ nhà vào năm 2022. Lần này, Qatar đứng đầu bảng A vòng loại thứ tư khu vực châu Á (xếp trên UAE và Oman).
Qatar hiện đứng thứ 55 trên bảng xếp hạng FIFA. Thành tích đáng chú ý nhất của họ là hai chức vô địch Asian Cup 2019 và 2023. Tại World Cup 2022, Qatar bị loại ngay từ vòng bảng và không giành được điểm nào.
Thuỵ Sỹ
Thuỵ Sỹ là một trong những đội tuyển giàu kinh nghiệm của châu Âu và thường xuyên góp mặt tại các kỳ World Cup. Họ tiếp tục giành vé dự World Cup 2026 nhờ thành tích nhất bảng B vòng loại khu vực châu Âu.
Đội tuyển Thuỵ Sỹ hiện đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng FIFA. Trong lịch sử 13 lần dự World Cup, thành tích tốt nhất của đội bóng này là lọt vào tứ kết (1934, 1938 và 1954).
Bảng B: Canada, Bosnia-Herzegovina, Qatar, Thuỵ Sỹ
Bảng B World Cup 2026 được tổ chức trên 5 sân vận động thuộc 5 thành phố gồm Toronto, Vancouver (Canada), San Francisco, Los Angeles và Seattle (Mỹ). Chủ nhà Canada sẽ cạnh tranh cùng Bosnia & Herzegovina, Qatar và Thuỵ Sỹ cho 2 tấm vé trực tiếp vào vòng knock-out. Đội đứng thứ 3 phải chờ kết quả của các bảng khác.
Thuỵ Sỹ (hạng 19 trên bảng xếp hạng FIFA) được đánh giá cao nhất. Đây cũng là đội duy nhất trong bảng đấu từng vượt qua vòng bảng ở các kỳ World Cup trước đó.
Lịch thi đấu bảng B World Cup 2026
Ngày 13/6
2h: Canada vs Bosnia & Herzegovina.
Ngày 14/6
2h: Qatar vs Thuỵ Sỹ.
Ngày 19/6
2h: Thuỵ Sỹ vs Bosnia & Herzegovina.
9h: Canada vs Qatar.
Ngày 25/6
2h: Bosnia & Herzegovina vs Qatar.
2h: Thuỵ Sỹ vs Canada.
