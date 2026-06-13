Sau nhiều năm đình trệ, công trường 786 tỷ đồng ở Hà Nội rầm rộ thi công trở lại

Anh Nguyễn Đức Thành, sống tại khu vực Hà Đông, cho biết nhiều năm qua người dân luôn mong dự án sớm được triển khai trở lại. "Trước kia đi qua đây, lúc nào cũng thấy công trình dang dở, nhiều hạng mục bỏ không. Bây giờ thấy máy móc hoạt động trở lại, người dân rất kỳ vọng dự án sẽ được hoàn thành đúng tiến độ để giảm ùn tắc cho khu vực", anh Thành nói.