CSGT Hà Nội xuyên đêm xử lý tài xế che biển số, 'lướt' điện thoại khi lái xe

Trong đêm 14, rạng sáng 15/11, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 116 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền hơn 336 triệu đồng, tạm giữ 19 phương tiện và trừ điểm giấy phép lái xe 79 trường hợp. Trong đó, 74 tài xế xe máy vi phạm liên quan đến biển số (không gắn biển số; biển số không rõ chữ số, bị che, dán; biển số bị bẻ cong, thay đổi hình dạng, màu sắc; gắn biển số không đúng đăng ký hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp); 42 tài xế xe máy sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông.