Những mẫu tiểu cảnh trong nhà đẹp được ưa chuộng hiện nay

(VTC News) -

Tiểu cảnh trong nhà là gì?

Tiểu cảnh trong nhà là mô hình cảnh quan thiên nhiên thu nhỏ, được tạo nên từ các yếu tố như cây xanh, hoa lá, cỏ, đá, mặt nước và đôi khi kết hợp với các loài động vật hoặc vật trang trí.

Sự sắp xếp hài hòa giữa các thành phần này giúp tái hiện vẻ đẹp của thiên nhiên ngay trong không gian sống.

Hiện nay, tiểu cảnh trong nhà có nhiều kiểu dáng và phong cách khác nhau, phù hợp với từng vị trí, diện tích ngôi nhà cũng như sở thích và nhu cầu thẩm mỹ của gia chủ.

Các mẫu tiểu cảnh trong nhà đẹp

Tiểu cảnh khô

Tiểu cảnh khô trong nhà sử dụng các vật liệu như sỏi, đá, cát, gỗ, cây xanh và các chi tiết trang trí để tạo nên một không gian gần gũi với thiên nhiên.

(Ảnh: Sgl)

Mẫu tiểu cảnh này được nhiều gia đình ưa chuộng nhờ dễ thi công, ít tốn công chăm sóc và phù hợp với nhiều diện tích khác nhau, từ phòng khách, gầm cầu thang đến giếng trời.

Bên cạnh giá trị thẩm mỹ, tiểu cảnh khô còn góp phần tạo điểm nhấn cho ngôi nhà, mang lại cảm giác thư thái, hài hòa và tăng tính kết nối giữa không gian sống với thiên nhiên.

Tiểu cảnh ướt

Tiểu cảnh ướt trong nhà là kiểu thiết kế kết hợp các yếu tố nước như hồ cá, thác nước mini, suối nhân tạo cùng cây xanh và đá trang trí để tạo nên không gian sinh động, gần gũi với thiên nhiên.

(Ảnh: AI)

Các cảnh vật được ưa chuộng trong tiểu cảnh ướt bao gồm hồ cá, thác nước, đài phun nước...Tiểu cảnh ướt thường được bố trí ở giếng trời, gầm cầu thang hoặc phòng khách.

Tiểu cảnh cây xanh

Tiểu cảnh cây xanh trong nhà là giải pháp đưa thiên nhiên vào không gian sống thông qua việc bố trí các loại cây cảnh, hoa và vật liệu trang trí một cách hài hòa.

(Ảnh: AI)

Tùy diện tích, gia chủ có thể thiết kế tiểu cảnh ở phòng khách, giếng trời, ban công hoặc gầm cầu thang để tạo điểm nhấn.

Không chỉ nâng cao giá trị thẩm mỹ, tiểu cảnh cây xanh còn giúp không gian trở nên tươi mát, mang lại cảm giác thư thái, đồng thời góp phần cải thiện chất lượng không khí và tạo môi trường sống gần gũi với thiên nhiên.

Tiểu cảnh tâm linh

Tiểu cảnh tâm linh trong nhà kết hợp các yếu tố thiên nhiên như cây xanh, đá, nước cùng những biểu tượng mang ý nghĩa tinh thần như tượng Phật, đèn đá hoặc các vật phẩm phong thủy.

(Ảnh: SGL)

Mẫu tiểu cảnh này không chỉ tạo điểm nhấn thẩm mỹ mà còn mang đến không gian yên bình, thanh tịnh, giúp gia chủ cảm thấy thư thái sau những giờ làm việc căng thẳng.

Tiểu cảnh kết hợp

Đây là kiểu thiết kế hài hòa giữa nhiều yếu tố như cây xanh, đá, sỏi, hồ nước, thác nước mini và các vật trang trí nghệ thuật để tạo nên một không gian sống sinh động.

(Ảnh: AI)

Việc kết hợp linh hoạt giữa tiểu cảnh khô và tiểu cảnh ướt giúp tăng tính thẩm mỹ, mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên và tạo điểm nhấn độc đáo cho ngôi nhà.