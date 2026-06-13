Top 10 chiến hạm mặt nước mạnh nhất thế giới

(VTC News) -

Trong thời đại tên lửa siêu vượt âm và chiến tranh mạng, chiến hạm mặt nước vẫn là biểu tượng sức mạnh của hải quân các cường quốc. Không chỉ mang theo hàng trăm tên lửa, các tàu chiến hiện đại còn là trung tâm chỉ huy nổi, có khả năng phòng không, chống hạm, chống ngầm và tấn công mặt đất trên phạm vi hàng nghìn km.

Dựa trên hỏa lực, công nghệ cảm biến, khả năng phòng thủ và vai trò chiến lược, dưới đây là 10 chiến hạm mặt nước được đánh giá mạnh nhất thế giới hiện nay.

Chiến hạm Hobart của Australia. Ảnh Naval News

10. Hobart (Australia)

Dù chỉ có 3 chiếc trong biên chế, lớp Hobart vẫn là xương sống của Hải quân Hoàng gia Australia. Các tàu được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis cùng tên lửa phòng không SM-2, đủ khả năng bảo vệ các biên đội hải quân trước các mối đe dọa trên không và tên lửa hành trình.

Với lượng giãn nước khoảng 7.000 tấn, Hobart không phải chiến hạm lớn nhất danh sách, nhưng được đánh giá cao nhờ khả năng tác chiến mạng trung tâm hiện đại.

Chiến hạm Atago của Nhật Bản. Ảnh Reddit

9. Atago/Maya (Nhật Bản)

Nhật Bản sở hữu các khu trục hạm lớp Atago và Maya, được xem là những tàu phòng không mạnh nhất châu Á. Các tàu mang hệ thống Aegis tiên tiến, tên lửa SM-3 đánh chặn tên lửa đạn đạo và 96 ống phóng thẳng đứng Mk 41.

Trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp, đây là một trong những lực lượng quan trọng nhất bảo vệ không phận và vùng biển Nhật Bản.

8. FDI Amiral Ronarc’h (Pháp)

FDI là lớp khinh hạm thế hệ mới nhất của Pháp và được nhiều chuyên gia đánh giá là chiến hạm kỹ thuật số hiện đại nhất châu Âu. Tàu sử dụng radar Sea Fire AESA có khả năng theo dõi đồng thời hàng trăm mục tiêu và được thiết kế để tác chiến trong môi trường điện tử cường độ cao.

Dù lượng giãn nước không lớn, FDI đại diện cho xu hướng chiến hạm tương lai với trọng tâm là cảm biến, dữ liệu và tác chiến mạng.

Sejong của Hàn Quốc. Ảnh Wikipedia

7. Sejong Đại đế (Hàn Quốc)

Lớp Sejong Đại đế thường được ví như "tuần dương hạm trá hình". Với lượng giãn nước hơn 11.000 tấn và tới 128 ống phóng thẳng đứng, đây là một trong những chiến hạm mặt nước mang nhiều tên lửa nhất thế giới.

Hệ thống Aegis cùng kho vũ khí đa dạng giúp tàu có thể thực hiện đồng thời nhiệm vụ phòng không, chống hạm và tấn công mặt đất.

6. Arleigh Burke Flight III (Mỹ)

Arleigh Burke là lớp khu trục hạm thành công nhất thế giới hiện nay với hơn 70 chiếc đang phục vụ. Phiên bản Flight III mới nhất được trang bị radar SPY-6 có khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu vượt trội so với thế hệ trước.

Mặc dù không sở hữu kích thước quá lớn, đây vẫn là lực lượng chủ lực của Hải quân Mỹ trên mọi đại dương.

5. Ticonderoga (Mỹ)

Dù đã bước sang những năm cuối phục vụ, các tuần dương hạm lớp Ticonderoga vẫn nằm trong nhóm chiến hạm mặt nước mạnh nhất thế giới. Mỗi tàu mang 122 ống phóng thẳng đứng, nhiều hơn hầu hết các khu trục hạm hiện đại.

Khả năng chỉ huy tác chiến phòng không cho toàn bộ cụm tàu sân bay giúp Ticonderoga giữ vai trò đặc biệt trong chiến lược hải quân Mỹ.

Zumwalt của Mỹ. Ảnh Naval Technology

4. Zumwalt (Mỹ)

Zumwalt là một trong những chiến hạm gây tranh cãi nhất lịch sử hải quân hiện đại. Với lượng giãn nước gần 16.000 tấn và thiết kế tàng hình đặc biệt, tàu có diện tích phản xạ radar tương đương một tàu cá nhỏ dù kích thước rất lớn.

Sau khi được nâng cấp để mang tên lửa siêu vượt âm CPS, Zumwalt đang chuyển mình thành nền tảng tấn công tầm xa chiến lược của Hải quân Mỹ.

3. Type 055 (Trung Quốc)

Type 055 là niềm tự hào của Hải quân Trung Quốc và thường được phương Tây xếp vào loại tuần dương hạm thay vì khu trục hạm do kích thước quá lớn. Với lượng giãn nước khoảng 13.000 tấn và 112 ống phóng thẳng đứng đa năng, Type 055 là chiến hạm chủ lực bảo vệ các nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc.

Các báo cáo cho thấy Type 055 có thể triển khai tên lửa chống hạm siêu vượt âm YJ-21, giúp tăng đáng kể năng lực tấn công tầm xa.

2. USS Gerald R. Ford (Mỹ)

Dù là tàu sân bay, Gerald R. Ford vẫn là chiến hạm mặt nước mạnh nhất của Hải quân Mỹ xét về khả năng tác chiến tổng thể. Với lượng giãn nước hơn 100.000 tấn, hệ thống phóng máy bay điện từ EMALS và cánh không quân hùng hậu, Ford có thể triển khai sức mạnh quân sự tới bất kỳ khu vực nào trên thế giới.

Nhiều chuyên gia coi tàu sân bay lớp Ford là biểu tượng rõ nhất cho ưu thế hải quân toàn cầu của Washington.

Chiến hạm Nakhimov của Nga. Ảnh Defense Express

1. Đô đốc Nakhimov (Nga)

Đứng đầu danh sách là tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov sau chương trình hiện đại hóa kéo dài nhiều năm. Với lượng giãn nước khoảng 28.000 tấn, đây là chiến hạm mặt nước lớn nhất và được đánh giá là hỏa lực mạnh nhất thế giới hiện nay.

Con tàu được cho là mang tổng cộng 176 ống phóng tên lửa, gồm 96 ống dành cho hệ thống phòng không tương đương S-400 hải quân và 80 ống cho các tên lửa hành trình Kalibr, Oniks và Zircon siêu vượt âm.

Khác với hầu hết chiến hạm hiện đại, Đô đốc Nakhimov sử dụng động cơ hạt nhân, cho phép hoạt động liên tục trong thời gian rất dài mà không cần tiếp nhiên liệu. Đây là lý do nhiều chuyên gia tiếp tục xem nó là chiến hạm mặt nước mạnh nhất thế giới năm 2026.

Bảng xếp hạng cho thấy Mỹ vẫn duy trì ưu thế nhờ số lượng lớn chiến hạm hiện đại và các tàu sân bay khổng lồ. Tuy nhiên, Trung Quốc đang nổi lên rất nhanh với Type 055 và các chương trình chiến hạm thế hệ mới, trong khi Nga vẫn sở hữu "quái vật hạt nhân" Đô đốc Nakhimov với hỏa lực chưa có đối thủ trực tiếp.