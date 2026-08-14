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Xuất bản ngày 14/08/2026 07:00 AM
Xuất bản ngày 14/08/2026 07:00 AM

Chàng cảnh sát Nhật bỏ mức lương tiền tỷ sang Việt Nam sinh sống

(VTC News) -

Anh Kaneya Manabu, từng là cảnh sát điều tra tại Nhật Bản với thu nhập hơn 1 tỷ đồng mỗi năm, đã từ bỏ sự nghiệp sang Hà Nội sinh sống và tìm kiếm hạnh phúc riêng.

Phan Quỳnh
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