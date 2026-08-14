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Ý nghĩa cái chết kỳ lạ của Lỗ Trí Thâm trong 'Thủy hử': Qua đời khi tọa thiền Nếu như phần lớn các anh hùng Lương Sơn Bạc đều chết bi thảm thì Lỗ Trí Thâm - vị hòa thượng uống rượu ăn thịt - ra đi thanh tịnh khi ngồi kiết già trên bồ đoàn.

Chàng cảnh sát Nhật bỏ mức lương tiền tỷ sang Việt Nam sinh sống Anh Kaneya Manabu, từng là cảnh sát điều tra tại Nhật Bản với thu nhập hơn 1 tỷ đồng mỗi năm, đã từ bỏ sự nghiệp sang Hà Nội sinh sống và tìm kiếm hạnh phúc riêng.

Hai quán quân Cười Xuyên Việt sau 9 năm: Người làm xí nghiệp, người đắt show Cùng đăng quang Cười Xuyên Việt 2017, cuộc sống của Hồng Thanh và Võ Tấn Phát có nhiều thay đổi với những ngã rẽ trái ngược sau gần một thập kỷ.

Chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 100m² có gara ô tô bao nhiêu? Nhà mái Nhật 2 tầng 100m² tích hợp gara ô tô được nhiều gia đình ưa chuộng, vậy chi phí xây dựng khoảng bao nhiêu?

Cuộc đua điểm chuẩn 2026: Nhiều nhóm ngành áp sát 30 điểm AI, Kinh tế và Sư phạm cùng góp mặt trong nhóm ngành có điểm chuẩn cao nhất mùa tuyển sinh 2026, với nhiều ngành áp sát ngưỡng 30 điểm.

Giá xăng dầu hôm nay 14/8: Quay đầu giảm sau năm phiên tăng liên tiếp Lúc 6h ngày 14/8, giá dầu WTI ở mức 81,07 USD/thùng, giảm 1,62 USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ ở mức 87,07 USD/thùng, giảm 1,91 USD/thùng.

Nhà máy nhiệt điện mặt trời muối nóng chảy cao nhất thế giới ở Trung Quốc Nhà máy nhiệt điện mặt trời muối nóng chảy cao nhất thế giới ở Trung Quốc hoàn tất lắp đặt gần 16.000 gương phản xạ, ước tính sản xuất 255 triệu kWh điện mỗi năm.

Giá vàng hôm nay 14/8: Quay đầu giảm gần 50 USD/ounce Sáng 14/8, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.350 USD/ounce, giảm 49 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Hiện trạng 4 khu tập thể cũ ở Hà Nội sắp được tái thiết thành cao ốc Hà Nội phê duyệt cải tạo, xây dựng lại 4 khu tập thể cũ trong giai đoạn 2026-2030, thay thế các công trình xuống cấp bằng những khu nhà ở mới.

Vì sao có tên gọi Nhà thờ Đức Bà? Hơn cả một công trình tôn giáo thuần túy, Nhà thờ Đức Bà ở TP.HCM là chứng nhân lịch sử thầm lặng và biểu tượng văn hóa, trước kia nó được gọi là Nhà thờ Sài Gòn.

Thế giới xử lý UAV xâm nhập khu vực sân bay dân dụng thế nào? Chỉ với một chiếc máy bay không người lái (UAV) nhỏ xuất hiện gần khu vực sân bay dân dụng cũng đủ để làm tê liệt hệ thống hàng không, để lại hậu quả nặng nề.

Dự báo thời tiết 14/8: Miền Bắc mưa lớn từ chiều, kết thúc đợt nắng nóng Ngày 14/8, miền Bắc nhiều nơi nắng nóng trong buổi sáng, chiều và đêm, khu vực này mưa rào và dông rải rác, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

PTT Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu hoàn thiện dữ liệu về liệt sĩ trong năm 2026 Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu hoàn thiện dữ liệu về liệt sĩ, mộ, nghĩa trang, hồ sơ liệt sĩ trong năm 2026, phục vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính.

Chủ xe ô tô vi phạm 96 lần nhưng không nhận được thông báo: Cục CSGT lý giải Cục CSGT nêu nguyên nhân những thông báo đều rơi vào im lặng khi được gửi tới chủ ô tô 29A-647.21 vi phạm giao thông tới gần 100 lần.