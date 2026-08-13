Công nghệ 13/8: Google ra mắt dòng Pixel 11

(VTC News) -

Google Pixel 11 mở bán kèm ưu đãi lớn

Google vừa chính thức ra mắt dòng Pixel 11 với nhiều phiên bản, từ Pixel 11 cơ bản đến Pixel 11 Pro, Pro XL và Pro Fold. Các mẫu máy đều được trang bị chip Tensor G6 mới, cải thiện tốc độ duyệt web và mở ứng dụng, cùng hệ thống camera nâng cấp với nhiều tính năng quay chụp thông minh.

Pixel 11 Pro màu đen mờ. (Ảnh: David Imel/The Verge)

Người dùng có thể đặt trước Pixel 11 ngay từ hôm nay tại Google Store, Amazon và Best Buy. Đặc biệt, mỗi đơn hàng sẽ đi kèm thẻ quà tặng: 100 USD cho Pixel 11, 200 USD cho Pixel 11 Pro/Pro XL và 350 USD cho Pixel 11 Pro Fold. Chương trình khuyến mãi kéo dài đến ngày 27/8/2026, giúp việc nâng cấp trở nên hấp dẫn hơn.

Ngoài ra, Google còn tung gói kết hợp với Pixel Watch 5, mang lại mức giảm giá từ 130 đến 250 USD tùy phiên bản. Đây là chiến lược nhằm thúc đẩy doanh số cả điện thoại lẫn thiết bị đeo, đồng thời tạo hệ sinh thái Pixel ngày càng hoàn chỉnh.

iPhone 18 Pro trở thành mẫu iPhone mặc định mới

Apple chuẩn bị ra mắt iPhone 18 Pro trong vài tuần tới, nhưng điểm đặc biệt năm nay là sự biến mất của phiên bản iPhone 18 cơ bản. Điều này khiến iPhone 18 Pro trở thành mẫu iPhone mặc định mới trong chiến lược tiếp thị của Apple mùa thu này. Người dùng sẽ chỉ thấy iPhone 18 Pro và Pro Max xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá, thay thế hoàn toàn vai trò vốn thuộc về dòng iPhone thường.

Mẫu iPhone Pro của Apple. (Nguồn: Digital Trends)

Theo kế hoạch, Apple sẽ trì hoãn việc phát hành iPhone 18 và iPhone Air 2 sang đầu năm 2027. Vì vậy, ngoài iPhone 18 Pro và Pro Max, dòng sản phẩm cao cấp iPhone Ultra cũng sẽ góp mặt, nhưng mức giá quá cao khiến nó khó trở thành lựa chọn phổ biến. Người dùng muốn tiết kiệm vẫn có thể chọn iPhone 17 hoặc iPhone 17e.

Chiến lược này được xem là một thử nghiệm táo bạo. iPhone 18 Pro có thể trở thành mẫu Pro bán chạy nhất, nhưng giá tăng sẽ là rào cản khiến nhiều người trì hoãn nâng cấp. Liệu Apple có thành công khi biến dòng Pro thành tiêu chuẩn mới, hay sẽ gặp khó khăn vì thiếu phiên bản phổ thông? Câu trả lời sẽ rõ ràng trong mùa mua sắm cuối năm nay.

Insta360 X6 - chiếc camera 360

CNET vừa công bố bài đánh giá chi tiết về Insta360 X6, khẳng định đây là chiếc camera 360 tốt nhất trên thị trường, dù chỉ nhỉnh hơn một chút so với thế hệ X5. Với thiết kế nhỏ gọn hơn, cảm biến lớn hơn và khả năng xử lý nhanh hơn, X6 mang lại trải nghiệm quay chụp mượt mà và chất lượng hình ảnh vượt trội.

Insta360 X6 - camera 360 nhỏ gọn với chất lượng hình ảnh vượt trội. (Ảnh: Geoffrey Morrison/CNET)

Camera này hỗ trợ quay video tối đa 8K ở 50fps và chụp ảnh 120MP, cùng khả năng chống rung điện tử và màn hình OLED 2,3 inch. Đặc biệt, hiệu suất trong điều kiện thiếu sáng được cải thiện rõ rệt nhờ cảm biến mới, giúp hình ảnh chi tiết và ít nhiễu hơn. Ngoài ra, X6 còn có pin lớn hơn, micro chống gió và khả năng chống nước đến 20 mét.

Tuy nhiên, mức giá khởi điểm 700 USD khiến X6 phù hợp hơn với những người đam mê công nghệ hoặc nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Với người dùng phổ thông, X5 hoặc X4 Air vẫn là lựa chọn kinh tế hơn.