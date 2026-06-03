Con gì có 9 trái tim? đáp án thú vị khiến nhiều người bất ngờ

Công an TP Hà Nội thí điểm sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) giám sát trật tự đô thị tại một số địa bàn trọng điểm.
Chiếc thuyền gỗ chở một phụ nữ và 3 trẻ em bị lật khi qua sông Ngàn Phố ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) khiến cả 4 người tử vong.
Một lô dung dịch vệ sinh phụ nữ Coop Select bị Bộ Y tế yêu cầu thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc do không đạt chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.
Từ hình ảnh phản ánh của người dân trên mạng xã hội, CSGT tỉnh Bắc Ninh đã xác minh, ra quyết định xử phạt tài xế xe khách chạy vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc.
Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan chủ động công bố thông tin về khả năng tương thích của từng dòng phương tiện với xăng E10.
Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cấp phép tham dự V.League 2026/27 cho câu lạc bộ Hải Phòng.
Tai nạn giữa ô tô và xe máy trên Quốc lộ 49 qua TP Huế khiến người bà tử vong, cháu nhỏ 4 tuổi bị thương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chuyển trạng thái từ sắp xếp xong bộ máy sang vận hành tốt bộ máy, từ ổn định tổ chức sang nâng cao chất lượng quản trị.
Tiêm chủng được xem là thành tựu lớn của y tế công cộng, góp phần giảm tử vong và nâng cao chất lượng sống.
Bài viết dưới đây cập nhật bảng giá xe Vision tháng 6/2026, bao gồm đầy đủ các phiên bản đang được phân phối chính hãng.
Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 5 bị can trong đường dây lập "công ty ma”, mở hơn 100 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp rồi bán cho các đối tượng tội phạm ở Campuchia.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết các mục tiêu liên quan đến quân sự bị tấn công ở Kiev và một số khu vực khác ở Ukraine.
Cây xanh bị gió lớn quật ngã, đổ chắn ngang đường Điện Biên Phủ (TP.HCM), đè trúng 2 ô tô và gây kẹt xe kéo dài.
Nghiên cứu mới cho thấy công nghệ buồm Mặt trời có thể đưa tàu vũ trụ tới rìa hệ Mặt trời trong 10-20 năm mà không cần mang theo nhiên liệu.
Xưởng mút xốp rộng hàng trăm m² ở TP.HCM bất ngờ bốc cháy dữ dội, khói đen cuồn cuộn bốc cao khiến nhiều hộ dân vội vã tháo chạy.
Sau hơn 20 năm cung cấp dịch vụ miễn phí và chủ yếu dựa vào nguồn thu từ quảng cáo, Meta bắt đầu thử nghiệm mô hình thu phí cho Facebook, Instagram và WhatsApp.
Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu các quy định mới trong tháng 6 nhằm tạo cơ chế đột phá để nhanh chóng có một số sản phẩm, dịch vụ chủ chốt cho Trung tâm tài chính.
Hỏa hoạn xảy ra tại một siêu thị trên đường Lạc Long Quân, lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế đám cháy, cứu 4 người mắc kẹt thoát nạn an toàn.
Trong khi Tuyết Lan cố gắng hòa nhập tại trường mới, thì Khuê phát hiện cô bạn này chính là người đã "đánh cắp" công trình nghiên cứu khoa học của mình năm ngoái.
Hãng xe điện BYD đưa ra cam kết đền bù tổn thất kinh tế nếu hệ thống hỗ trợ lái nâng cao trong đô thị vận hành sai gây tai nạn.
Chiều nay 2/6, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố đáp án chính thức các môn tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.
Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Trưởng Bộ phận thường trực đền Kỳ Cùng chỉ đạo kế toán, nhân viên cấu kết, bớt xén hàng tỷ đồng tiền công đức để chia nhau tiêu xài.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 976 của Thủ tướng về việc bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tài chính.
Bộ Nội vụ ban hành thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7 tương ứng với mức tăng 8%.
Doãn Ngọc Tân là cái tên tiếp theo sẽ gia nhập Thể Công Viettel trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải 2026/27.
Theo Axios, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nổi giận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vì chiến dịch leo thang quân sự của Israel tại Lebanon.
Nêu rõ việc nào còn vướng cần báo cáo ngay, Chủ tịch Quốc hội lưu ý không để tình trạng văn bản lòng vòng, xin ý kiến nhiều nhưng không chốt được phương án.
Ngành công nghiệp hàng không của Nga đang phát triển mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi nhu cầu không giới hạn đối với hàng nghìn máy bay không người lái.
Cơn mưa lớn chiều 2/6 khiến nhiều thí sinh và phụ huynh tại TP.HCM vất vả di chuyển sau buổi thi môn chuyên, tích hợp vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027.
TP.HCM sẽ biến những khu đất tồn đọng thành công trình phục vụ Nhân dân, những dự án "ngủ quên" thành nhà máy, hạ tầng hiện đại, đóng góp cho tăng trưởng 2 con số.
