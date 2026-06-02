VFF cấp phép cho CLB Hải Phòng dự V.League

Câu lạc bộ Hải Phòng được Liên đoàn bóng đá Việt Nam cấp phép tham dự V.League 2026/27. Quyết định vừa được thông qua ngày 31/5.

Đội bòng đất cảng hoàn tất các nghĩa vụ tài chính cần thiết theo quy định của cấp phép tham dự giải bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam. Dù vậy, CLB Hải Phòng vẫn bị phạt 50 triệu đồng do cung cấp giấy tờ muộn so với thời hạn cấp phép.

Trước đó, VFF chỉ cấp phép có điều kiện cho 2 đội bóng V.League là Đông Á Thanh Hóa và Hải Phòng. Các đội này phải hoàn tất thủ tục, tài liệu chứng minh không có khoản phải trả quá hạn đối với người lao động, cơ quan thuế và các tổ chức xã hội và gửi về VFF.

Ngày 23/5, Ban Cấp phép VFF ban hành Quyết định số 506/QĐ-LĐBĐVN thu hồi Giấy phép tham dự giải V.League 2026/27 của Hải Phòng vì không hoàn tất thủ tục. 4 ngày sau, Hải Phòng khiếu nại quyết định việc họ chậm hoàn thành nghĩa vụ tài chính là do một số nhà tài trợ chậm trễ thanh toán tiền.

Tuy nhiên, mùa giải năm tới vẫn rất khó khăn với CLB Hải Phòng. Họ phải chứng kiến rất nhiều trụ cột liên tục ra đi như Triệu Việt Hưng, Phạm Trung Hiếu (Thể Công Viettel); Nguyễn Đình Triệu, Bùi Tiến Dụng (Trường Tươi Đồng Nai). Ngoài ra, HLV Chu Đình Nghiêm đã sớm chia tay và chuyển đến dẫn dắt Ninh Bình FC.

Nhiệm vụ của huấn luyện viên Đặng Văn Thành nặng nề khi vừa phải duy trì lối đá đẹp mắt của người tiền nhiệm nhưng vẫn phải đảm bảo thành tích. Người hâm mộ cho rằng đội chủ sân Lạch Tray sẽ gặp rất nhiều khó khăn tại V.League 2026/27.

Những năm vừa qua, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm xây dựng một câu lạc bộ Hải Phòng không có nhiều ngôi sao nhưng mang bản sắc riêng. Họ từng chạm tay vào vị trí Á quân V.League và để lại dấu ấn đậm nét về chuyên môn.

Dù vậy, Hải Phòng FC thực tế chỉ có nền tàng tài chính ở mức vừa phải và không có nguồn thu nào ngoài sự hỗ trợ của địa phương cũng như một số doanh nghiệp.