Nâng cao năng lực kiểm định vaccine tại Việt Nam

Thông tin được đưa ra tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Kiểm định Quốc gia vaccine và Sinh phẩm y tế (NICVB) và Sanofi Việt Nam nhằm tăng cường năng lực kiểm định chất lượng vaccine tại Việt Nam.

Theo Nghị quyết 72-NQ/TW ban hành tháng 9/2025, ngành y tế được yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy tập trung vào khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh. Một trong những mục tiêu trọng tâm là duy trì tỷ lệ tiêm chủng các vaccine trong Chương trình tiêm chủng thiết yếu trên 95%, đồng thời mở rộng phạm vi và đối tượng được tiêm chủng.

Các chuyên gia nhận định, tiêm chủng là biện pháp dự phòng có hiệu quả cao với chi phí thấp. Bên cạnh việc giúp ngăn ngừa nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, vaccine còn đóng góp khoảng 40% vào sự cải thiện tỷ lệ sống sót của trẻ sơ sinh trên toàn cầu.

Đại diện NICVB, Viện trưởng BSCK II Ngô Phi Phương phát biểu tại lễ ký kết.

Để mỗi liều vaccine đến tay người dân bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả, công tác kiểm định đóng vai trò then chốt. Hiện NICVB là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế, đồng thời là tổ chức tại Việt Nam được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận cả hai chức năng kiểm định phòng thí nghiệm và xuất xưởng vaccine.

Những năm gần đây, Viện liên tục cập nhật, tiếp nhận và triển khai các phương pháp kiểm định hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường vaccine trong nước, đồng thời tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế.

Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, hội thảo khoa học và chia sẻ kiến thức chuyên môn về vaccine, sinh phẩm y tế cho cán bộ y tế trên cả nước. Các hoạt động kết nối với tổ chức chuyên môn trong và ngoài nước cũng sẽ được đẩy mạnh để trao đổi thông tin về quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kiểm định chất lượng vaccine.

Một trọng tâm khác của thỏa thuận là hỗ trợ nghiên cứu, tiếp nhận và ứng dụng các kỹ thuật kiểm định tiên tiến, bao gồm hợp tác xây dựng và quản lý hệ thống mẫu chuẩn phục vụ công tác đánh giá chất lượng vaccine.

Bác sĩ chuyên khoa II Ngô Phi Phương, Viện trưởng NICVB, cho biết đơn vị đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực kiểm định và quản lý chất lượng theo các khuyến nghị của WHO, hướng tới phát triển bền vững Hệ thống quản lý quốc gia về vaccine.

Theo ông, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hợp tác với các tổ chức và doanh nghiệp hàng đầu thế giới không chỉ giúp chia sẻ kinh nghiệm, tiếp nhận công nghệ mới mà còn góp phần nâng cao năng lực quản lý chất lượng vaccine tại Việt Nam.

Ông Lucas Steinberg, Tổng giám đốc Sanofi Việt Nam kiêm Giám đốc ngành hàng vaccine, cho biết tập đoàn có hơn một thế kỷ kinh nghiệm trong nghiên cứu và phát triển vaccine. Mỗi năm, Sanofi cung cấp trên một tỷ liều vaccine và hỗ trợ tiêm chủng cho hơn nửa tỷ người trên toàn thế giới.

Ông Lucas Steinberg cho rằng NICVB và Sanofi cùng chia sẻ mục tiêu bảo đảm người dân Việt Nam được tiếp cận các loại vaccine đạt tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời góp phần hiện thực hóa định hướng từng bước làm chủ công nghệ vaccine trong nước.

Theo đại diện doanh nghiệp, biên bản ghi nhớ không chỉ là một thỏa thuận hợp tác chuyên môn mà còn thể hiện cam kết chung về chất lượng, độ an toàn và niềm tin đối với hệ thống tiêm chủng.

Lễ ký kết được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho mô hình hợp tác công - tư trong lĩnh vực y tế dự phòng, góp phần nâng cao năng lực kiểm định vaccine quốc gia, bảo đảm mỗi liều vaccine đến với người dân đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn và hiệu quả.