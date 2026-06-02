Nga công bố các mục tiêu 'tấn công đáp trả' Kiev

(VTC News) -

Lực lượng Nga thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu liên quan đến quân sự ở Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, đợt tấn công này nhằm "đáp trả các vụ tấn công khủng bố của Kiev".

Cụ thể, cuộc tấn công đêm qua được cho là tập trung vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng ở thủ đô Kiev, một phần các vùng Zaporizhzhia và Kherson vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, cũng như ở các vùng Dnepropetrovsk, Poltava, Khmelnitsky và Sumy, Bộ cho biết.

Một máy bay phản lực MiG-31 của Nga mang theo tên lửa siêu thanh Kinzhal. (Ảnh: Sputnik)

Các cơ sở hạ tầng nhiên liệu và vận tải được lực lượng Ukraine sử dụng và các sân bay quân sự cũng bị tấn công, Bộ nói thêm. Các loại vũ khí chính xác trên bộ và trên biển, bao gồm tên lửa siêu thanh và máy bay không người lái, được triển khai trong cuộc tấn công.

“Mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được”, bộ này nhấn mạnh.

Nhiều video được đăng tải trên mạng xã hội, được cho là các vụ nổ ở nhiều khu vực khác nhau của Ukraine. Thị trưởng Kiev, Vitaly Klitschko, xác nhận tình trạng mất điện cục bộ ở một số quận của thủ đô trong cuộc không kích.

Trước đó, Moskva cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống và nhất quán vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, bao gồm các cơ sở sản xuất máy bay không người lái, sở chỉ huy và “trung tâm ra quyết định”, để đáp trả "vụ tấn công khủng bố" tại Lugansk vào ngày 22/5.

Theo đó, lực lượng Ukraine được cho là đã tấn công ký túc xá đại học ở thị trấn Starobelsk bằng nhiều đợt máy bay không người lái vào đêm khuya khi sinh viên đang ngủ, khiến 21 người thiệt mạng, chủ yếu là nữ sinh tuổi vị thành niên, và 70 người khác bị thương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai cảnh báo những người chịu trách nhiệm sẽ phải đối mặt với “sự trừng phạt thích đáng và không thể tránh khỏi”.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh nỗ lực ngoại giao vẫn rơi vào bế tắc.