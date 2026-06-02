Hà Tĩnh: Lật thuyền trên sông Ngàn Phố, 4 người chết thương tâm

(VTC News) -

Theo chính quyền địa phương, khoảng 17h45 ngày 2/6, chị Phạm Hồng Nhiên (35 tuổi, trú xã Đức Hòa, Hà Tĩnh) chèo thuyền gỗ chở con gái Nguyễn Thùy Dương (5 tuổi) cùng hai cháu Phạm Quỳnh Anh (12 tuổi) và Phạm Minh Thông (10 tuổi) qua sông Ngàn Phố, đoạn qua thôn Vùng Tròn, xã Kim Sơn 1. Đến giữa sông, thuyền bị lật làm cả 4 người rơi xuống nước.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ triển khai tìm kiếm. Đến gần 20h cùng ngày, thi thể các nạn nhân được tìm thấy cách vị trí gặp nạn vài trăm mét.

Thi thể các nạn nhân vụ lật thuyền trên sông Ngàn Phố được lực lượng chức năng tìm thấy.

Được biết, sông Ngàn Phố là phụ lưu lớn của sông La, chảy qua các xã phía tây tỉnh Hà Tĩnh. Đoạn qua xã Sơn Kim 1 có nhiều ghềnh đá, lòng sông hẹp và nước chảy xiết.

Hà Tĩnh có mạng lưới sông, suối, hồ đập dày đặc. Mỗi năm địa phương xảy ra hàng chục vụ đuối nước, trong đó năm 2025 xảy ra 20 vụ, làm 21 trẻ em tử vong.

Hơn 3 tháng trước, tại TP Huế cũng xảy ra vụ lật thuyền làm 2 mẹ con tử nạn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 6h56 ngày 28/2, ông Võ Văn V. (trú phường Thuận An) lái thuyền máy chở 11 người trong gia đình đến khu vực phá Tam Giang để neo đậu, chờ xem Lễ hội xuất quân đánh cá vụ Nam và Lễ hội cầu ngư làng Thai Dương Hạ, gần cửa biển Thuận An.

Thời điểm này, tại khu vực lễ hội có nhiều tàu công suất lớn di chuyển ra cửa biển. Trong quá trình lưu thông, tàu do anh Trần Văn C. điều khiển va chạm với thuyền máy của ông V., khiến phương tiện này bị chìm.

Vụ tai nạn làm 2 mẹ con tử nạn, 9 người khác may mắn được cứu sống.